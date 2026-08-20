Ez is eljött Magyarországon: itt az első nagy szélerőmű-tender, azonnal kiszúrtak benne jó pár problémát – napokon belül megjelenik a pályázat

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) augusztus 31-én kell kiírnia 700 megawattnyi szélerőmű-beruházás tenderét. A pályázaton azokra a szabad közép- és nagyfeszültségű hálózati kapacitásokra lehet majd pályázni, amelyeken a szélerőművek csatlakozhatnak az országos villamosenergia-rendszerre (VER). A jelenlegi beépített kapacitás 330 megawatt. Ez a hazai áramtermelés 1 százalékánál is kevesebb.

Új szélerőművek bújnak ki a földből Magyarországon, de sok múlik a pályázaton/Fotó: Hegedus Márta

Ugyanekkora volt a magyarországi szélenergiakapacitás másfél évtizede is. A leköszönt kormány ugyanis olyan jogszabályokat alkotott, amelyek lehetetlenné tették új szélerőművek építését. Bár ezeken a feltételeken tavaly lazított, az áttörést az új kormány új szélenergia-szabályai hozták. Például a jogalkotó

kijelölt 25 olyan járást, ahol telepíthető szélerőmű,

meghatározta a szélerősség adott magasságban elvárt nagyságát,

és 700 méterben korlátozta egy szélerőműnek a lakóterületektől számított távolságát.

A MEKH már felmérte, hogy mely piaci szereplők milyen paraméterű beruházásra és hogyan készülnek, majd megtartotta a kiíráshoz szükséges két iparági konzultációt. Ezek kapcsán a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) felhívta a figyelmet az általa egyébként üdvözölt kiírás tervezetének néhány olyan elemére, amelyeket szerencsésebbnek gondol módosítani.

Zsákbamacska

Például sajnálja, hogy a megpályázható szabad hálózati csatlakozási pontok és az azokon elérhető pályázható kapacitás csak a pályázattal egyidejűleg lesznek nyilvánosak. Magyarázata szerint a hálózati csatlakozás kritikus pontja a szélenergia-beruházásoknak, de ugyanúgy fontos a csatlakozás helyét összehangolni a tervezett helyszínre vonatkozó építési és környezetvédelmi szabályokkal és korlátozásokkal. Ezek hosszútávú folyamatok. Vagyis nagyban segítené a fejlesztőket, ha a szabad csatlakozási pontok jóval a pályázat meghirdetése előtt rendelkezésre állnának.

Kimaradhat a környezetvédelem

A REKK továbbá hiányolja a jelenlegi kiírásból a környezetvédelmi és a természetvédelmi szempontok figyelembevételét. Pedig a kiírás szerint a pályázat meg kíván felelni az áramtörvény említett szempontjainak is. Fontos, hogy a pályázat figyelembe vegye, hogy mely területeken (a csatlakozási pontoktól vett bizonyos, például legfeljebb 15 kilométeres távolságban) lehet egyáltalán megszerezni a környezetvédelmi és az építési engedélyt.

Olyan hálózati csatlakozási pontokat nem érdemes megpályáztatni, amelyeken később nem épülhet szélerőmű – jelenti ki észrevételében a REKK.

Túl nagy teljesítményű lenne a legkisebb torony is

A tervezet szerint a pályázatnak legalább 15 MVA igényelt, betáplálásra rendelkezésre álló teljesítményre, valamint legalább 15 MW beépített teljesítőképességű szélerőmű létesítésére kell vonatkoznia. A REKK szerint ez a küszöbérték túl nagy, és indokolatlanul zárja ki a kisebb léptékű szélerőmű-fejlesztéseket. Márpedig a kisebb erőművek beengedése növelhetné a versenyt, illetve nagyobb esélyt adna, hogy minden meghirdetett csatlakozási ponton ki lehessen osztani a szükséges kapacitást. Ugyanis, ha konkrét csatlakozási pontokra írnak ki pályázatot, akkor akár többszörös túljelentkezés esetén sem érkeznek ajánlatok bizonyos pontokra.