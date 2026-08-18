Erre nem számított Kapitány István: sorra lázadnak fel a vidéki magyar városok a szélturbinák ellen, 80 óriástornyot rakhatnak párszázfős faluk mellé – kiborult a lakosság

Szélerőműpark terve borzolja a kedélyeket több Vas megyei településen, a lakók attól tartanak, hogy 150-200 méter magas turbinák jelennek meg a falvak határában. Szélerőmű egyelőre még nem épül: Sorkikápolnán és Kissomlyón is azt közölték, hogy csak előzetes vizsgálatok és egyeztetések zajlanak, hivatalos beruházási döntés nincs – írta a nyugat.hu.

Nagy szélerőműpark terve körvonalazódik Vasban, és a helyiek már most aggódnak a tájképi és környezeti hatások miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felháborodott levelek érkeztek Sorkikápolnáról és Kissomlyóról egy tervezett szélerőműpark miatt.

A helyiek elsősorban attól tartanak, hogy a 150-200 méter magas szélturbinák messziről láthatók lesznek, és jelentősen megváltoztatják a környék látképét.

Kissomlyón az önkormányzat már lakossági tájékoztatást is szervezett, a település pedig arra kérte a helyieket, hogy mondják el véleményüket a lehetséges beruházásról. Egy helyi lakó szerint azonban ehhez még nem áll rendelkezésre elegendő információ. Úgy tudja, Jánosháza, Keléd, Duka és Kissomlyó térségében összesen 71 turbina jöhetne létre, ebből nyolc közvetlenül Kissomlyó mellé.

A szélerőművek ügye ugyanakkor nem új: már 2025 januárjában is tartottak lakossági fórumot Vasszilvágyon egy Vas megyei szélerőműpark lehetséges helyszíneiről. Akkor az hangzott el, hogy a turbinákat a lakott területektől legalább 700 méterre, jellemzően szántóföldeken helyeznék el.

Még nem kapott zöld utat a szélerőmű-beruházás

Sorkikápolna polgármestere, Mező Gábor leszögezte: valóban szó van szélerőmű telepítéséről, de jelenleg csak az előzetes vizsgálatok zajlanak és keresik a megfelelő helyszíneket. Nincsenek szakhatóságok által jóváhagyott vagy benyújtott hivatalos tervek, így olyan döntés sincs, amelyről már tájékoztatni kellene a lakosságot.

Kissomlyó polgármestere, Gulyás Zsanett szintén hangsúlyozta, hogy a folyamat előkészítő szakaszban van. A településen már két lakossági fórumot is tartottak, az elsőn a beruházó jogi képviselője is részt vett. A végleges darabszámról, a turbinák helyéről, illetve a környezeti és zajvédelmi hatásokról csak a szükséges vizsgálatok után lehet dönteni.

A környéken már működik egy kisebb szélerőműpark: Ikervár mellett 2012 óta 18 turbina termel áramot. Ezek mintegy 100 méter magasak, lapátjaik 44 méteresek, vagyis jóval kisebbek a most felmerült 150-200 méteres szélturbináknál.