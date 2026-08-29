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energiaválság
Kisalföld
szélerőmű
zöldenergia

Hetven szélturbina lepheti el a Kisalföldet – kérdés, mennyit fúj a szél, a beruházó már két éve méri: nyáron leállhatnak a lapátok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas szélerőműparkot terveznek a Kisalföldre. Vadosfa térségében 70 szélturbina felállítását tervezik, 16-18 település környezetében. A beruházó számításai szerint az erőmű évente akár 1,2 terawattóra villamos energiát termelhetne, ami a magyar áramfogyasztás mintegy 2,5 százalékának felelne meg. A számok első látásra meggyőzőek, a több évtizedre épülő beruházásnál azonban kulcskérdés, hogy a két éve mért kedvező szélviszonyok hosszú távon is kitartanak-e, és milyen árat fizet a térség a 70 óriási turbina megjelenéséért.
VG
2026.08.29, 15:04

Több mint két éve folyamatosan méri a szélviszonyokat a Kisalföldön, Vadosfa térségében a Green Energy Investhor Zrt. (GEI). A 24 hónapot meghaladó mérési adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, azaz közel 25 km/órás átlagos szélsebesség jellemző a vizsgált térségben - írja a Kisalföld.  Terveik 70 szélturbina telepítéséről szólnak.

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                                                                Szélturbina park épül a Kisalföldön is - képünk illusztráció/Fotó: Hegedűs Márta

A cikk szerint a Green Energy Investhor Zrt. (GEI) 2024 tavaszán kezdett hosszú távú szélmérési programot Vadosfa környékén. A vizsgálatokat  úgynevezett LiDAR-technológiával végzik, amellyel 40 és 240 méter közötti magasságban mérik a szél sebességét és irányát. 

A 2026. május 31-ig összegyűjtött, több mint 24 hónapos adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, vagyis csaknem 25 km/h átlagos szélsebességet mértek. A beruházó számításai szerint ez évente 2600-3000 óra tényleges energiatermelést és 30-34 százalékos éves kihasználtságot tehet lehetővé. 

Egy 7 MW névleges teljesítményű modern szélturbina esetében ez legalább évi 18 GWh villamosenergia-termelést jelenthet. A jelenlegi hazai átlagos fogyasztással számolva ez nagyjából 7500 háztartás egyéves villamosenergia-felhasználásának felel meg. Ez egy körülbelül 17-18 ezer lakosú település, például Paks, Keszthely vagy Pécel éves villamosenergia-felhasználásának nagyságrendje - írja a portál cikke.

A tényleges termelést ugyanakkor a választott turbinatípus, a szélerőműpark elrendezése, a terepviszonyok, a környezetvédelmi és üzemviteli korlátozások, valamint a hálózati és piaci feltételek egyaránt befolyásolják. Ez azonban egyben megmutatja a szélenergia egyik alapvető korlátját is: a névleges teljesítmény és a tényleges éves energiatermelés nem ugyanaz. A szélturbina csak akkor termel, amikor megfelelő erősségű szél fúj, az időjárás pedig évről évre változik.

Ingadozik a szél erőssége

Ráadásul éppen a Vadosfán végzett mérések mutatták ki, hogy az egyes évek között akár 20 százalékos eltérés is előfordulhat a sokéves átlaghoz képest. Ez különösen fontossá teszi a kérdést: vajon valamivel több mint két év mérési eredménye elegendő alapot jelent-e egy olyan beruházáshoz, amelynek turbinái évtizedeken keresztül meghatározzák majd a térség energiatermelését és tájképét?

Egy szélturbina 7500 háztartás áramát termelheti meg

A beruházó számításai szerint egyetlen, 7 megawatt névleges teljesítményű modern szélturbina a mért szélviszonyok mellett legalább 18 gigawattóra villamos energiát termelhet évente. Ez nagyjából 7500 magyar háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A teljes beruházás ennél jóval nagyobb léptékű lenne. Hetven turbinát telepítenének 16-18 település térségében, a szélerőműpark éves termelését pedig 1,2 terawattórára becsülik.

Magyarország éves bruttó villamosenergia-felhasználása mintegy 44 terawattóra, így a beruházó számításai alapján a park az ország éves fogyasztásának körülbelül 2,5 százalékát fedezhetné.

 Ez akkora energiamennyiség, amellyel hozzávetőleg 9-10 napig az egész ország áramigényét ki lehetne elégíteni. Mindez azonban éves energiamérleg. Nem jelenti azt, hogy a szélerőművek akkor termelnek majd, amikor az ország villamosenergia-rendszerének éppen szüksége van rájuk. Szélcsendes időszakban más erőműveknek, importnak vagy energiatárolóknak kell biztosítaniuk a kieső termelést. 

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Télen jól jöhet a szél

A több mint kétéves vadosfai mérések szerint ősszel, télen és tavasszal kedvezőbbek a szélviszonyok, nyáron viszont ritkábbak az erősebb szeles időszakok. Ez jól kiegészítheti a magyar villamosenergia-rendszerben rendkívül gyorsan terjedő napenergiát. Télen, amikor rövidebbek a nappalok és gyengébb a napsugárzás, a naperőművek lényegesen kevesebbet termelnek. Ha ekkor a szélerőművek nagyobb teljesítményt adnak, a két időjárásfüggő technológia részben kiegyensúlyozhatja egymást.

A kérdés ezért nem feltétlenül az, hogy van-e helye a szélenergiának Magyarország energiamixében, hanem az, hogy mekkora kapacitás építhető ki úgy, hogy annak rendszerirányítási, gazdasági és környezeti költségei is elfogadhatók maradjanak.

Hetven óriási turbina jelenne meg a tájban

A beruházás másik oldala ugyanis nem szerepel az éves megawattórákban. Egy ekkora szélerőműpark alapvetően megváltoztatja annak a térségnek a látványát, ahol felépül. A modern szélturbinák mérete ráadásul messze meghaladja a Magyarországon korábban telepített szélerőművekét. A projekt ezért nem csupán energetikai kérdés: tájvédelmi, természetvédelmi, földhasználati és helyi társadalmi kérdés is, hogy 70 nagy teljesítményű turbina hol és milyen feltételekkel jelenhet meg.

Maga a beruházó is elismeri, hogy a kedvező szélviszony önmagában nem elegendő. Vizsgálni kell 

  • a lakott területektől előírt védőtávolságokat, 
  • a katonai és polgári repülés korlátozásait, 
  • a természet- és tájvédelmi követelményeket, 
  • a földtulajdoni viszonyokat, 
  • a hálózati csatlakozás lehetőségét, 
  • valamint a helyi közösségek hozzáállását is.

Éppen ezért a következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy mit gondolnak a beruházásról azok, akiknek a következő évtizedekben együtt kell élniük a turbinákkal.

2030-ra már termelnének 

A Green Energy Investhor az engedélyezési folyamat függvényében 2030-ra szeretné megvalósítani a szélerőműparkot. Ritter Antal, a társaság vezérigazgatója a Kisalföldnek azt mondta, hogy a térség adottságai különösen kedvezők. A Bakonyban szintén lennének megfelelő helyszínek, ott azonban a természeti környezet miatt jóval bonyolultabb lenne a természetvédelmi engedélyezés.

A GEI szerint az új szélerőművi hálózati kapacitások kiosztásánál ezért annak is komoly súlyt kellene kapnia, hogy egy-egy beruházás mennyire előkészített, azaz 

  • rendelkezik-e hiteles szélmérésekkel,
  •  elvégezték-e a környezeti vizsgálatokat, 
  • biztosítottak-e a szükséges területek, 
  • és megoldható-e a projekt finanszírozása.

Vadosfán a szélmérés mindenesetre folytatódik. Ez azért sem mellékes, mert a projekt valódi értékét végső soron nem a szélturbinák névleges teljesítménye dönti el, hanem az, hogy tíz, húsz vagy harminc év múlva is elegendő órán keresztül és megfelelő erősséggel fúj-e majd a szél a Kisalföldön.

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