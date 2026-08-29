Hetven szélturbina lepheti el a Kisalföldet – kérdés, mennyit fúj a szél, a beruházó már két éve méri: nyáron leállhatnak a lapátok

Több mint két éve folyamatosan méri a szélviszonyokat a Kisalföldön, Vadosfa térségében a Green Energy Investhor Zrt. (GEI). A 24 hónapot meghaladó mérési adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, azaz közel 25 km/órás átlagos szélsebesség jellemző a vizsgált térségben - írja a Kisalföld. Terveik 70 szélturbina telepítéséről szólnak.

Szélturbina park épül a Kisalföldön is - képünk illusztráció/Fotó: Hegedűs Márta

A cikk szerint a Green Energy Investhor Zrt. (GEI) 2024 tavaszán kezdett hosszú távú szélmérési programot Vadosfa környékén. A vizsgálatokat úgynevezett LiDAR-technológiával végzik, amellyel 40 és 240 méter közötti magasságban mérik a szél sebességét és irányát.

A 2026. május 31-ig összegyűjtött, több mint 24 hónapos adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, vagyis csaknem 25 km/h átlagos szélsebességet mértek. A beruházó számításai szerint ez évente 2600-3000 óra tényleges energiatermelést és 30-34 százalékos éves kihasználtságot tehet lehetővé.

Egy 7 MW névleges teljesítményű modern szélturbina esetében ez legalább évi 18 GWh villamosenergia-termelést jelenthet. A jelenlegi hazai átlagos fogyasztással számolva ez nagyjából 7500 háztartás egyéves villamosenergia-felhasználásának felel meg. Ez egy körülbelül 17-18 ezer lakosú település, például Paks, Keszthely vagy Pécel éves villamosenergia-felhasználásának nagyságrendje - írja a portál cikke.

A tényleges termelést ugyanakkor a választott turbinatípus, a szélerőműpark elrendezése, a terepviszonyok, a környezetvédelmi és üzemviteli korlátozások, valamint a hálózati és piaci feltételek egyaránt befolyásolják. Ez azonban egyben megmutatja a szélenergia egyik alapvető korlátját is: a névleges teljesítmény és a tényleges éves energiatermelés nem ugyanaz. A szélturbina csak akkor termel, amikor megfelelő erősségű szél fúj, az időjárás pedig évről évre változik.

Ingadozik a szél erőssége

Ráadásul éppen a Vadosfán végzett mérések mutatták ki, hogy az egyes évek között akár 20 százalékos eltérés is előfordulhat a sokéves átlaghoz képest. Ez különösen fontossá teszi a kérdést: vajon valamivel több mint két év mérési eredménye elegendő alapot jelent-e egy olyan beruházáshoz, amelynek turbinái évtizedeken keresztül meghatározzák majd a térség energiatermelését és tájképét?