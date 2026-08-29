Hetven szélturbina lepheti el a Kisalföldet – kérdés, mennyit fúj a szél, a beruházó már két éve méri: nyáron leállhatnak a lapátok
Több mint két éve folyamatosan méri a szélviszonyokat a Kisalföldön, Vadosfa térségében a Green Energy Investhor Zrt. (GEI). A 24 hónapot meghaladó mérési adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, azaz közel 25 km/órás átlagos szélsebesség jellemző a vizsgált térségben - írja a Kisalföld. Terveik 70 szélturbina telepítéséről szólnak.
A cikk szerint a Green Energy Investhor Zrt. (GEI) 2024 tavaszán kezdett hosszú távú szélmérési programot Vadosfa környékén. A vizsgálatokat úgynevezett LiDAR-technológiával végzik, amellyel 40 és 240 méter közötti magasságban mérik a szél sebességét és irányát.
A 2026. május 31-ig összegyűjtött, több mint 24 hónapos adatsor alapján 130 méteres magasságban 6,9 m/s, vagyis csaknem 25 km/h átlagos szélsebességet mértek. A beruházó számításai szerint ez évente 2600-3000 óra tényleges energiatermelést és 30-34 százalékos éves kihasználtságot tehet lehetővé.
Egy 7 MW névleges teljesítményű modern szélturbina esetében ez legalább évi 18 GWh villamosenergia-termelést jelenthet. A jelenlegi hazai átlagos fogyasztással számolva ez nagyjából 7500 háztartás egyéves villamosenergia-felhasználásának felel meg. Ez egy körülbelül 17-18 ezer lakosú település, például Paks, Keszthely vagy Pécel éves villamosenergia-felhasználásának nagyságrendje - írja a portál cikke.
A tényleges termelést ugyanakkor a választott turbinatípus, a szélerőműpark elrendezése, a terepviszonyok, a környezetvédelmi és üzemviteli korlátozások, valamint a hálózati és piaci feltételek egyaránt befolyásolják. Ez azonban egyben megmutatja a szélenergia egyik alapvető korlátját is: a névleges teljesítmény és a tényleges éves energiatermelés nem ugyanaz. A szélturbina csak akkor termel, amikor megfelelő erősségű szél fúj, az időjárás pedig évről évre változik.
Ingadozik a szél erőssége
Ráadásul éppen a Vadosfán végzett mérések mutatták ki, hogy az egyes évek között akár 20 százalékos eltérés is előfordulhat a sokéves átlaghoz képest. Ez különösen fontossá teszi a kérdést: vajon valamivel több mint két év mérési eredménye elegendő alapot jelent-e egy olyan beruházáshoz, amelynek turbinái évtizedeken keresztül meghatározzák majd a térség energiatermelését és tájképét?
Egy szélturbina 7500 háztartás áramát termelheti meg
A beruházó számításai szerint egyetlen, 7 megawatt névleges teljesítményű modern szélturbina a mért szélviszonyok mellett legalább 18 gigawattóra villamos energiát termelhet évente. Ez nagyjából 7500 magyar háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A teljes beruházás ennél jóval nagyobb léptékű lenne. Hetven turbinát telepítenének 16-18 település térségében, a szélerőműpark éves termelését pedig 1,2 terawattórára becsülik.
Magyarország éves bruttó villamosenergia-felhasználása mintegy 44 terawattóra, így a beruházó számításai alapján a park az ország éves fogyasztásának körülbelül 2,5 százalékát fedezhetné.
Ez akkora energiamennyiség, amellyel hozzávetőleg 9-10 napig az egész ország áramigényét ki lehetne elégíteni. Mindez azonban éves energiamérleg. Nem jelenti azt, hogy a szélerőművek akkor termelnek majd, amikor az ország villamosenergia-rendszerének éppen szüksége van rájuk. Szélcsendes időszakban más erőműveknek, importnak vagy energiatárolóknak kell biztosítaniuk a kieső termelést.
Télen jól jöhet a szél
A több mint kétéves vadosfai mérések szerint ősszel, télen és tavasszal kedvezőbbek a szélviszonyok, nyáron viszont ritkábbak az erősebb szeles időszakok. Ez jól kiegészítheti a magyar villamosenergia-rendszerben rendkívül gyorsan terjedő napenergiát. Télen, amikor rövidebbek a nappalok és gyengébb a napsugárzás, a naperőművek lényegesen kevesebbet termelnek. Ha ekkor a szélerőművek nagyobb teljesítményt adnak, a két időjárásfüggő technológia részben kiegyensúlyozhatja egymást.
A kérdés ezért nem feltétlenül az, hogy van-e helye a szélenergiának Magyarország energiamixében, hanem az, hogy mekkora kapacitás építhető ki úgy, hogy annak rendszerirányítási, gazdasági és környezeti költségei is elfogadhatók maradjanak.
Hetven óriási turbina jelenne meg a tájban
A beruházás másik oldala ugyanis nem szerepel az éves megawattórákban. Egy ekkora szélerőműpark alapvetően megváltoztatja annak a térségnek a látványát, ahol felépül. A modern szélturbinák mérete ráadásul messze meghaladja a Magyarországon korábban telepített szélerőművekét. A projekt ezért nem csupán energetikai kérdés: tájvédelmi, természetvédelmi, földhasználati és helyi társadalmi kérdés is, hogy 70 nagy teljesítményű turbina hol és milyen feltételekkel jelenhet meg.
Maga a beruházó is elismeri, hogy a kedvező szélviszony önmagában nem elegendő. Vizsgálni kell
- a lakott területektől előírt védőtávolságokat,
- a katonai és polgári repülés korlátozásait,
- a természet- és tájvédelmi követelményeket,
- a földtulajdoni viszonyokat,
- a hálózati csatlakozás lehetőségét,
- valamint a helyi közösségek hozzáállását is.
Éppen ezért a következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy mit gondolnak a beruházásról azok, akiknek a következő évtizedekben együtt kell élniük a turbinákkal.
2030-ra már termelnének
A Green Energy Investhor az engedélyezési folyamat függvényében 2030-ra szeretné megvalósítani a szélerőműparkot. Ritter Antal, a társaság vezérigazgatója a Kisalföldnek azt mondta, hogy a térség adottságai különösen kedvezők. A Bakonyban szintén lennének megfelelő helyszínek, ott azonban a természeti környezet miatt jóval bonyolultabb lenne a természetvédelmi engedélyezés.
A GEI szerint az új szélerőművi hálózati kapacitások kiosztásánál ezért annak is komoly súlyt kellene kapnia, hogy egy-egy beruházás mennyire előkészített, azaz
- rendelkezik-e hiteles szélmérésekkel,
- elvégezték-e a környezeti vizsgálatokat,
- biztosítottak-e a szükséges területek,
- és megoldható-e a projekt finanszírozása.
Vadosfán a szélmérés mindenesetre folytatódik. Ez azért sem mellékes, mert a projekt valódi értékét végső soron nem a szélturbinák névleges teljesítménye dönti el, hanem az, hogy tíz, húsz vagy harminc év múlva is elegendő órán keresztül és megfelelő erősséggel fúj-e majd a szél a Kisalföldön.