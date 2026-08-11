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fesztiválszezon
Sziget fesztivál
italárus
sör

Fél hatkor megrohamozták a pultokat a Szigeten: így tankolnak be a 18 órás drágulás előtt – mutatjuk, mennyivel jár jobban

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A fesztiválozók gyorsan alkalmazkodtak a bevezetett kétlépcsős italárakhoz. Sokan közvetlenül a délutáni határidő előtt vásárolnak több italt a Szigeten, hogy még az olcsóbb időszakban töltsék fel készleteiket – és nem csak alkoholos sörből fogy ilyenkor több.
Zováthi Domokos
2026.08.11, 17:50

Fél hat körül valósággal megrohanták a pultokat a Sziget látogatói – mondta el több vendéglátós is a Világgazdaságnak a fesztivál helyszínén. A vendégek közül sokan nem egyetlen italt kértek, hanem előre bevásároltak, mielőtt 18 órakor életbe lépett az esti árszabás.

Sziget Fesztivál
A Szigeten kétféle árazás van, így a délelőtt kultúrális programokra érkezők olcsóbban fogyaszthatnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pultosok beszámolója szerint a roham egyértelműen összefüggött az árak változásával. A legtöbben sört vásároltak, de nem kizárólag az alkoholos termékek forgalma ugrott meg: alkoholmentes sörből és üdítőből is többet kértek a hat óra előtti időszakban.

Hatszáz forintot is jelenthet egyetlen rendelésnél az időzítés

Az idei Sziget Fesztiválon több italért eltérő összeget kell fizetni 18 óra előtt és után. Az ártábla alapján a fél literes csapolt Dreher Gold napközben 1590 forintba kerül, este azonban már 1850 forintot kérnek érte. A különbség korsónként 260 forint, így aki két sört vásárol a váltás előtt, 520 forintot takaríthat meg.

A csapolt Dreher Meggy Hordó ára 1690 forintról 2090 forintra emelkedik, ennél tehát már 400 forintot jelent az időzítés. A dobozos Dreher Gold, Citrus és 24 18 óra előtt 1790, utána 1990 forintba kerül. A citromos Dreher 24 esetében 1190 és 1390 forintos árat tüntettek fel.

A Peroni dobozos változata 1990 forint helyett este 2290 forint, a Pilsner Urquell pedig 1890 forintról 2190 forintra drágul. A legnagyobb ugrások egyike a kézműves csapolt söröknél látható: a Haggenmacher és a Csupor fél literje napközben 1990, este már 2590 forint. Ez egyetlen pohárnál 600 forintos különbség.

Nem csak a sörnél számít az óra a Szigeten

A kettős árszabás a borokat, a fröccsöket, a pezsgőket és az üdítőket is érinti:

  • Egy deciliter Hilltop fehér- vagy rozébor 18 óra előtt 790, később 890 forint.
  • A közepes fröccs 1190-ről 1490, a nagy 1790-ről 2190,
  • az extra nagy pedig 2590-ről 3290 forintra

drágul. A kétdecis Hungaria Extra Dry pezsgőért napközben 2990, este 3990 forintot kérnek. A Mionetto Prosecco ára ugyancsak ezer forinttal, 3990-ről 4990 forintra emelkedik.

A fél literes Coca-Cola és Coca-Cola Zero esetében 1190, illetve 1590 forintos ár szerepel a táblán. Aki tehát sör helyett üdítőt vásárol, szintén 400 forintot spórolhat azzal, ha nem vár estig.

Fél hatkor kezdődik a pultroham

A kedvezőbb nappali árakkal a fesztiválozókat arra ösztönözik, hogy korábban érkezzenek a Szigetre, és már délután részt vegyenek a programokon. A rendszernek azonban gyorsan kialakult egy másik hatása is:

az árérzékeny vendégek a váltás előtti utolsó fél órára időzítik a nagyobb rendeléseket.

A tapasztalatok szerint a pultoknál már 17.30 körül megindulhat a sor, a fesztiválozók pedig több dobozt vagy poharat vásárolnak egyszerre. Az esti drágulás így nem feltétlenül fogja vissza az elfogyasztott italok mennyiségét, inkább a vásárlások időpontját rendezi át.

Nem bízták a véletlenre az idei Szigetet: kiderült, mi történne, ha elmenne az áram vagy akadozna a vízellátás – Gerendai Károly elárulta nekünk a B tervet

A rendkívüli hőség, az alacsony Duna-vízállás és az energiaellátást övező bizonytalanság az idei fesztiválszezonra is rányomja a bélyegét. A Sziget ezért több lépcsős tartalékrendszerrel készül az esetleges áram- és vízellátási zavarokra. Gerendai Károly lapunknak elárulta, milyen intézkedéseket vezetnének be, ha a külső körülmények mégis átírnák a terveket.

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