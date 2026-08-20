Kiderült, hogy mennyi pénzt hagynak a Szigeten a külföldiek, egészen döbbenetes a végösszeg

A Sziget gazdasági hatása messze túlmutat a fesztivál területén elköltött pénzen. A GKI Gazdaságkutató Zrt. helyszíni felmérése szerint egy külföldi fesztiválozó átlagosan mintegy 260 ezer forintot hagy Magyarországon a Szigethez kapcsolódóan, ha a nemzetközi utazás költségét nem számítjuk. A pénz jelentős része szálláshelyeken, éttermekben, közlekedési szolgáltatóknál és egyéb budapesti szolgáltatásoknál jelenik meg.

Egy látogató átlagosan 182 ezer forintot költött a Szigethez kapcsolódóan, a magyar és külföldi vendégek között azonban jelentős eltérés mutatkozott. / Forrás: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Idén 357 ezer kumulált napi belépést regisztráltak a Szigeten

A kutatás a fesztivál idején készült, összesen 529 látogató válaszolt a kérdésekre. A GKI hangsúlyozza, hogy a felmérés nem reprezentatív, a több mint ötszáz válaszadó adatai azonban alkalmasak arra, hogy képet adjanak a Sziget látogatóinak költési szokásairól.

A Sziget saját közlése szerint az idei rendezvényen mintegy 357 ezer kumulált napi belépést regisztráltak. A GKI adatai alapján a látogatók átlagéletkora 26 év volt. A közönség összetétele ennél jóval szélesebb képet mutat: a fesztiválozók negyede legfeljebb 20 éves, miközben minden ötödik látogató már elmúlt 30 éves.

A külföldiek aránya 47 százalékot tett ki,

és a válaszadók körülbelül fele először járt a Szigeten.

A fesztiválozók átlagosan 3,2 napot töltöttek a rendezvényen.

A látogatók 44 százaléka öt napra érkezett,

31 százalék pedig mindössze egyetlen napot töltött a fesztiválon.

A külföldi vendégek esetében az átlag 3,5 nap volt.

A költésekben már sokkal nagyobb különbség látszik. Egy látogató átlagosan 182 ezer forintot költött a Szigethez kapcsolódóan, a magyar és külföldi vendégek között azonban jelentős eltérés mutatkozott. A hazai fesztiválozók átlagosan 108 ezer forintot költöttek, míg a külföldiek 255 ezer forintot.

A külföldiek összegében az átlagosan 95 ezer forintos nemzetközi utazási költség is szerepel. A magyar látogatók esetében az is lefelé húzza az átlagot, hogy sokan napijeggyel érkeznek, akár több különböző napon.

A legtöbb válaszadó nagyjából 100 ezer forintot szánt a teljes fesztiválra, ugyanakkor akadt olyan vendég is, aki saját bevallása szerint csaknem 1,5 millió forintot költött. A nemzetközi összehasonlításban kedvező ár-érték arányt mutatja, hogy a külföldi látogatók mindössze 28 százaléka tartotta drágának a Szigetet. Tizenegy százalékuk kifejezetten alacsonynak ítélte az árakat.

A fesztivál gazdasági hatása ráadásul jóval hosszabb ideig tart, mint ameddig a látogatók a Hajógyári-szigeten tartózkodnak. A nem Budapesten élő fesztiválozók 83 százaléka legalább egy további napot Budapesten vagy a környéken tölt a Szigeten kívül.

Közülük 29 százalék három-öt napot marad, 25 százalék pedig öt napnál is tovább a térségben tartózkodik. A nem budapesti látogatók átlagosan mintegy három és fél napot töltenek még a fővárosban és környékén. A külföldiek a fesztiválon szintén átlagosan 3,5 napot vannak jelen, így esetükben a teljes magyarországi tartózkodás nagyjából egy hétre nyúlik.