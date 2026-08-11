Szombathelynyi mobilhálózat épült a Szigetre

A Sziget és a Yettel együttműködése két szálon fut: a látványos márkamegjelenés mellett egy kevésbé észrevehető, a rendezvény működéséhez mégis nélkülözhetetlen technológiai partnerség is van mögötte – mondta a Világgazdaságnak Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Kiemelte: a fesztivál idejére egy kisebb nagyváros mobilforgalma koncentrálódik az Óbudai-szigetre, ennek kiszolgálása pedig komoly műszaki hátteret igényel.

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója és Mang Balázs, a Yettel műszaki stratégiai igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legforgalmasabb időszakokban 70–80 ezer ember használhatja egyszerre a telefonját egy mindössze 60–70 hektáros területen. Az ehhez kialakított mobilhálózat kapacitása egy Szombathely méretű település igényeihez mérhető.

Ötvenmillió forintnál is többe kerül a fesztiválhálózat

A Yettel az infrastruktúráért felelős partnerével, a Cetinnel közösen építette ki a Sziget megerősített mobilhálózatát. A rendszer telepítése és üzemeltetése több mint ötvenmillió forintos fejlesztést jelent a szolgáltatónak. A tervezésen, a kialakításon, az üzemeltetésen és a folyamatos felügyeleten összesen harmincfős

mérnöki

és szervizcsapat

dolgozik. A fesztivál alatt megszakítás nélkül figyelik a hálózatot, hogy az esetleges túlterhelésekre vagy műszaki problémákra azonnal reagálhassanak.

A területet 21 helyszínen összesen 144 mobilcella szolgálja ki. Az alkalmazott mikrocellák jellemzően 100–200 méteres szektorokat fednek le, mivel a megszokottnál jóval sűrűbb hálózati struktúrára van szükség ahhoz, hogy kis területen egyszerre több tízezer ember hang- és adatforgalmát kezeljék.

„Ez egy nagyon komoly technológia” – fogalmazott Kádár Tamás. A főszervező szerint a műszaki háttér a látogatóknak szinte láthatatlan, működése mégis alapvetően meghatározza a fesztiválélményt, hiszen a vendégek elvárják, hogy a helyszínen is folyamatosan használhassák a telefonjukat.

A feltöltések jelentik az igazi kihívást a Sziget Fesztivál területén

Egy átlagos mobilhálózaton az adatforgalom jelentős részét a letöltések adják. A felhasználók videókat néznek, zenét hallgatnak vagy weboldalakat nyitnak meg, miközben a feltöltések aránya jellemzően tíz százalék alatt marad.