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Szombathelynyi mobilhálózat épült a Szigetre

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Egy fesztiválon nemcsak a felhasználók száma ugrik meg hirtelen, hanem az adatforgalom iránya is megváltozik: a látogatók tömegesen töltenek fel videókat, fényképeket és élő közvetítéseket. A Sziget mobilhálózatának teljes kapacitását ezért húsz, az 5G-kapacitást pedig negyven százalékkal növelték.
Zováthi Domokos
2026.08.11, 15:27

A Sziget és a Yettel együttműködése két szálon fut: a látványos márkamegjelenés mellett egy kevésbé észrevehető, a rendezvény működéséhez mégis nélkülözhetetlen technológiai partnerség is van mögötte – mondta a Világgazdaságnak Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Kiemelte: a fesztivál idejére egy kisebb nagyváros mobilforgalma koncentrálódik az Óbudai-szigetre, ennek kiszolgálása pedig komoly műszaki hátteret igényel.

Yettel Sziget Kádár Tamás
Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója és Mang Balázs, a Yettel műszaki stratégiai igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legforgalmasabb időszakokban 70–80 ezer ember használhatja egyszerre a telefonját egy mindössze 60–70 hektáros területen. Az ehhez kialakított mobilhálózat kapacitása egy Szombathely méretű település igényeihez mérhető.

Ötvenmillió forintnál is többe kerül a fesztiválhálózat

A Yettel az infrastruktúráért felelős partnerével, a Cetinnel közösen építette ki a Sziget megerősített mobilhálózatát. A rendszer telepítése és üzemeltetése több mint ötvenmillió forintos fejlesztést jelent a szolgáltatónak. A tervezésen, a kialakításon, az üzemeltetésen és a folyamatos felügyeleten összesen harmincfős

  • mérnöki
  • és szervizcsapat

dolgozik. A fesztivál alatt megszakítás nélkül figyelik a hálózatot, hogy az esetleges túlterhelésekre vagy műszaki problémákra azonnal reagálhassanak.

A területet 21 helyszínen összesen 144 mobilcella szolgálja ki. Az alkalmazott mikrocellák jellemzően 100–200 méteres szektorokat fednek le, mivel a megszokottnál jóval sűrűbb hálózati struktúrára van szükség ahhoz, hogy kis területen egyszerre több tízezer ember hang- és adatforgalmát kezeljék.

„Ez egy nagyon komoly technológia” – fogalmazott Kádár Tamás. A főszervező szerint a műszaki háttér a látogatóknak szinte láthatatlan, működése mégis alapvetően meghatározza a fesztiválélményt, hiszen a vendégek elvárják, hogy a helyszínen is folyamatosan használhassák a telefonjukat.

A feltöltések jelentik az igazi kihívást a Sziget Fesztivál területén

Egy átlagos mobilhálózaton az adatforgalom jelentős részét a letöltések adják. A felhasználók videókat néznek, zenét hallgatnak vagy weboldalakat nyitnak meg, miközben a feltöltések aránya jellemzően tíz százalék alatt marad.

A Szigeten azonban másképpen használják a hálózatot. A látogatók egyszerre készítenek fényképeket, töltenek fel videókat, indítanak élő közvetítéseket és osztják meg a koncertek pillanatait. A csúcsidőszakokban ezért a feltöltések aránya akár a teljes adatforgalom harminc százalékát is elérheti.

Mang Balázs, a Yettel műszaki stratégiai igazgatója szerint a fesztivál mobilhálózati szempontból egészen más működést kíván, mint egy átlagos városi környezet. Nagyon kis területen, rövid idő alatt ugrik meg a felhasználók száma, miközben a látogatók a szokásosnál jóval több videót és fényképet töltenek fel.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnagyobb videós forgalom a Nagyszínpad környezetében jelentkezik. A Yettel ezért az idei fesztivál előtt ezen a területen is további fejlesztéseket hajtott végre.

Negyven százalékkal növelték az 5G kapacitását

A tavalyi, 31 szektoros kiépítés továbbfejlesztésével az idei Szigeten húsz százalékkal emelték meg a teljes 4G- és 5G-kapacitást. Ezen belül a nagy sebességű, C-sávos frekvenciát használó 5G-cellák kapacitása negyven százalékkal bővült.

„Elsődleges célunk, hogy a látogatók a lehető legzökkenőmentesebben oszthassák meg élményeiket” – mondta Mang Balázs. A műszaki stratégiai igazgató kiemelte, hogy a tavalyihoz képest újabb negyven százalékkal növelték az elérhető 5G-kapacitást.

A korszerű berendezések nemcsak gyorsabb adatátvitelt tesznek lehetővé, hanem energiahatékonyabbak is a régebbi hálózati eszközöknél. Kevesebb hűtést igényelnek, és ugyanakkora adatforgalmat kisebb erőforrás-felhasználással képesek kiszolgálni.

A tavalyi Szigeten a csúcsórák mobilforgalma tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legforgalmasabb időszakokban az adatforgalom negyven százaléka már 5G-hálózaton zajlott, a teljes fesztiválidőszakot tekintve pedig 25 százalékos volt az új technológia részaránya.

A szakemberek az idén arra számítanak, hogy az 5G-képes készülékek terjedésével ez az arány megközelítheti a harminc százalékot.

Nem elég a hálózat, áram is kell a telefonokba

A nagyobb hálózati kapacitás mellett az idei fesztiválon 15 ingyenes mobiltöltő pontot helyeztek ki. Ezeket naponta több ezer látogató használhatja, hogy egy lemerült telefon miatt ne veszítse el a kapcsolatot a barátaival.

Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója szerint a szolgáltató márkaaktivitásai olyan helyzetekre összpontosítanak, amelyekkel a fesztiválozók a helyszínen ténylegesen találkoznak. Ennek egyik legfontosabb eleme a telefonok töltésének biztosítása.

„Naponta több ezer embernek adunk lehetőséget arra, hogy a kihelyezett ingyenes töltőpontjainkon feltölthesse a telefonját, és kapcsolatban maradhasson másokkal” – mondta Tőzsér Judit.

A Yettel Colosseum mellett kialakított aktivitási zónában ingyenes Wi-Fi is elérhető. A szolgáltató ezenkívül Yettel Reels Factory néven videópontot működtet, ahol a látogatók mesterséges intelligenciával generált Sziget-hátterek felhasználásával készíthetnek felvételeket.

A folyamatos elérhetőséget a megerősített mobilhálózat, az ingyenes Wi-Fi és a töltőpontok együttesen szolgálják. Kádár Tamás szerint az együttműködés immár többéves múltra tekint vissza: a Yettel Colosseum a harmadik szezonját kezdte meg, és maga a jelenlegi partnerség is három éve működik.

Nem bízták a véletlenre az idei Szigetet: kiderült, mi történne, ha elmenne az áram vagy akadozna a vízellátás – Gerendai Károly elárulta nekünk a B tervet

A rendkívüli hőség, az alacsony Duna-vízállás és az energiaellátást övező bizonytalanság az idei fesztiválszezonra is rányomja a bélyegét. A Sziget ezért több lépcsős tartalékrendszerrel készül az esetleges áram- és vízellátási zavarokra. Gerendai Károly lapunknak elárulta, milyen intézkedéseket vezetnének be, ha a külső körülmények mégis átírnák a terveket.

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