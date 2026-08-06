Csődbe ment egy újabb magyarországi óriásgyár: nem az áll a háttérben, amire mindenki gondolt – levelet írt a polgármester, „vegyék át a kirúgott dolgozókat!"

Györfi Mihály, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere levélben kérte a városban működő vállalkozások vezetőit, hogy az utcára került munkavállalók újbóli foglalkoztatását segítsék. Így fogalmazott: „ezúton fordulok Önökhöz egy olyan ügyben, amely túlmutat a gazdasági kérdéseken: városunk közösségének összetartásáról, a családok biztonságáról és a társadalmi felelősségvállalásról szól". 400 ember került utcára váratlanul, ami jelentős tömeg egy Szolnok méretű városban.

Szolnokon 400 ember került utcára, a polgármester összefogást sürget/Fotó: Györfi Miklós Facebook

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az Accell Hunland bezárásával a hazai kerékpáripar egyik meghatározó gyártóbázisa szűnik meg. A vállalat felszámolása több száz munkahelyet érint, miközben a döntés hátterében a nemzetközi Accell-csoport pénzügyi nehézségei állnak, nem pedig a tószegi üzem működése. A helyi forrás szerint a döntés mindenkit váratlanul ért, maga az igazgató is ma tudta meg, hogy a gyárat bezárják. Ráadásul az Accell volt a település legnagyobb HIPA-befizetője, így a bevételkiesés destabilizálhatja az önkormányzat költségvetését is.

A szolnoki polgármester kézbe vette az ügyet

Györfi Mihályúgy fogalmazott a nyílt levélben: „A Tószegen működő Accell Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. A munkahely elvesztése nem csupán az érintettek mindennapi megélhetését veszélyezteti, hanem gyermekeik jövőjét, családjaik biztonságát és életük kiszámíthatóságát is". Jelezte, hogy az előzetes információk szerint a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoportszintű döntés eredményeként.

Egyúttal arra kérte Szolnok meghatározó gazdasági szereplőit, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget. Amennyiben vállalkozásuk jelenlegi gazdasági helyzete lehetővé teszi, kérem, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. Egy ember is sokat számít, írta Györfi Mihály, és reméli, a város összefogása megsegíti a most bajba jutott embereket. A hivatal vállalta azt, hogy koordinálja a munkavállalók és a munkáltatók mielőbbi kapcsolatfelvételét.

Az Accellt 2022-ben vásárolta meg 1,8 milliárd euróért az amerikai KKR magántőke-társaság, ám az eredmények nem hozták a befektetéshez fűzött reményeket. Az egyebek mellett a Batavus, a Sparta és a Babboe márkákat birtokló bicikligyártó nehéz helyzetét a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet elpárolgása okozta.

A tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereségre volt képes, ám 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt. Az év elején az Accell még úgy nyilatkozott, hogy felhalmozott készletek értékesítése és a korábbi költségcsökkentések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy 2027-ben pozitív cash flow keletkezhessen, de ez a terv már nem válhat valóra.