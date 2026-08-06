Csődbe ment egy újabb magyarországi óriásgyár: nem az áll a háttérben, amire mindenki gondolt – levelet írt a polgármester, „vegyék át a kirúgott dolgozókat!"

Györfi Mihály, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere levélben kérte a városban működő vállalkozások vezetőit. hogy az utcára került munkavállalók újbóli foglalkoztatását segítsék. Így fogalmazott: „ezúton fordulok Önökhöz egy olyan ügyben, amely túlmutat a gazdasági kérdéseken: városunk közösségének összetartásáról, a családok biztonságáról és a társadalmi felelősségvállalásról szól". 400 ember került utcára váratlanul, ami jelentős tömeg egy Szolnok méretű városban.

Szolnokon 400 ember került utcára, a polgármester összefogást sürget/Fotó: Györfi Miklós Facebook

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az Accell Hunland bezárásával a hazai kerékpáripar egyik meghatározó gyártóbázisa szűnik meg. A vállalat felszámolása több száz munkahelyet érint, miközben a döntés hátterében a nemzetközi Accell-csoport pénzügyi nehézségei állnak, nem pedig a tószegi üzem működése. A helyi forrás szerint a döntés mindenkit váratlanul ért, maga az igazgató is ma tudta meg, hogy a gyárat bezárják. Pedig voltak előjelek. A vállalat évek óta nehézségekkel küzdött, az év elején röppent fel a hír, hogy vállalat csődközeli helyzetbe került. 400 ember került utcára. Ráadásul az Accell volt a település legnagyobb HIPA-befizetője, így a bevételkiesés destabilizálhatja az önkormányzat költségvetését is.

A szolnoki polgármester kézbe vette az ügyet

Györfi Mihályúgy fogalmazott a nyílt levélben: „A Tószegen működő Accell Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. A munkahely elvesztése nem csupán az érintettek mindennapi megélhetését veszélyezteti, hanem gyermekeik jövőjét, családjaik biztonságát és életük kiszámíthatóságát is". Jelezte, hogy az előzetes információk szerint a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoportszintű döntés eredményeként.