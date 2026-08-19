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aranyszínű sárgaság
borvidék
mezőgazdaság
szőlő
Nébih

Az utolsó bástya is elesett: Magyarországon már nincs mentes borvidék – a Bükköt is elérte a szőlőt pusztító veszedelem

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Az utolsó hazai borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága: a Nébih a Bükki borvidék három településén igazolta a kórokozó jelenlétét. A betegség közvetlenül nem gyógyítható, terméskiesést, szélsőséges esetben pedig teljes szőlőültetvények pusztulását okozhatja.
Dénes Zoltán
2026.08.19, 09:27

Már mind a 22 magyar borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó zárlati kórokozó. A betegséget az utolsóként mentesnek számító Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laborautója – közölte a Nébih. A hatóság Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban mutatta ki az FD fitoplazmát, vagyis a szőlő aranyszínű sárgaság megbetegedést. A pozitív eredmények után haladéktalanul megkezdték a zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területeken.

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Már mind a 22 magyar borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó busztító betegség Fotó: Szendi Péter

A fertőzött ültetvények körül egy kilométer sugarú fertőzött területet jelöltek ki, amelyen belül minden szőlőtőkét megvizsgálnak. A tüneteket mutató növényeket a hatóság rendelkezése alapján meg kell semmisíteni, az érintett területről pedig tilos szőlő-szaporítóanyagot forgalomba hozni vagy elszállítani.

A fertőzött területet további három kilométeres pufferzóna veszi körül. Ebben intenzív felderítés kezdődik, és kötelező védekezési program lép életbe a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen.

 Szőlő aranyszínű sárgaság: tizenhárom év alatt jutott el az összes borvidékre

A betegséget Magyarországon először 2013 augusztusában azonosították. A kórokozót a Zala vármegyei Lenti térségéből származó levélmintákban, valamint Kerkateskánd határában befogott szőlőkabócákban mutatta ki a Nébih laboratóriuma.

Az FD ezt követően fokozatosan terjedt tovább. A folyamat az utóbbi időszakban látványosan felgyorsult: 2025 júliusában, amikor a Somlói borvidéken is igazolták a jelenlétét, még 15 borvidék számított érintettnek. Ősszel már többek között az Egri, a Mátrai és a Tokaji borvidéken is megtalálták a kórokozót. A mostani bükki eset azt jelenti, hogy országos szinten megszűnt az utolsó mentes borvidék is.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valamennyi magyar szőlőültetvény fertőzött. A hatósági kimutatás az adott borvidéken belüli jelenlétet igazolja, a kórokozó területi elterjedtsége pedig ültetvényenként jelentősen eltérhet.

Akár a termés fele is elveszhet

Az aranyszínű sárgaság a szőlő egyik legveszélyesebb fitoplazmás betegsége. A Nébih adatai szerint a fertőzés a tőkék terméshozamát 20–50 százalékkal csökkentheti, a beteg növények száma pedig megfelelő beavatkozás nélkül egyetlen év alatt akár megtízszereződhet.

Ha elmarad az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, egy ültetvény tőkéinek 80–100 százaléka is megfertőződhet. A különösen fogékony fajták néhány év alatt kipusztulhatnak. A Chardonnay, a Zweigelt, a Kékfrankos, a Pinot noir, a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling is az érzékenyebb fajták közé tartozik.

A betegség emberre nem veszélyes, és a kórokozó nem kerül át a borba, a gazdálkodók számára azonban súlyos gazdasági veszteséget okozhat. A fertőzött tőkék eltávolítása mellett a terméskiesés, a védekezés költsége és a szaporítóanyag-forgalom korlátozása is növeli a terheket.

A kabócát kell megállítani

Magát a fitoplazmát jelenleg nem lehet növényvédő szerrel elpusztítani. A védekezés ezért a fertőzött tőkék gyors megtalálására és megsemmisítésére, valamint a fő terjesztő, az amerikai szőlőkabóca állományának visszaszorítására épül.

A szüret lezárása ebből a szempontból nem jelenti a védekezési időszak végét. A Nébih szerint a kabóca elleni kezelésekre a szüret után is figyelni kell, a hatóság pedig közzétette az erre használható készítmények listáját. Új telepítéshez és tőkepótláshoz kizárólag hatóságilag ellenőrzött, egészséges szaporítóanyagot szabad felhasználni.

A tünetek: 

  • a levelek sárgulása,
  •  vörösödése, 
  • visszahajlása, 
  • a hajtások hiányos beérése, 
  • valamint a fürtök fonnyadása,

önmagukban nem bizonyítják az FD-fertőzést, mert más betegségek is hasonló elváltozásokat okozhatnak. A biztos azonosításhoz laboratóriumi vizsgálat szükséges.

A gyanús eseteket haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatalnak, illetve a Nébihnek a [email protected] címen. A gyors jelzés azért különösen fontos, mert az immár országosan jelen lévő betegség további terjedését csak a fertőzött gócok korai felszámolásával és az amerikai szőlőkabóca következetes gyérítésével lehet lassítani.

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