Az utolsó bástya is elesett: Magyarországon már nincs mentes borvidék – a Bükköt is elérte a szőlőt pusztító veszedelem
Már mind a 22 magyar borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó zárlati kórokozó. A betegséget az utolsóként mentesnek számító Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laborautója – közölte a Nébih. A hatóság Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban mutatta ki az FD fitoplazmát, vagyis a szőlő aranyszínű sárgaság megbetegedést. A pozitív eredmények után haladéktalanul megkezdték a zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területeken.
A fertőzött ültetvények körül egy kilométer sugarú fertőzött területet jelöltek ki, amelyen belül minden szőlőtőkét megvizsgálnak. A tüneteket mutató növényeket a hatóság rendelkezése alapján meg kell semmisíteni, az érintett területről pedig tilos szőlő-szaporítóanyagot forgalomba hozni vagy elszállítani.
A fertőzött területet további három kilométeres pufferzóna veszi körül. Ebben intenzív felderítés kezdődik, és kötelező védekezési program lép életbe a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen.
Szőlő aranyszínű sárgaság: tizenhárom év alatt jutott el az összes borvidékre
A betegséget Magyarországon először 2013 augusztusában azonosították. A kórokozót a Zala vármegyei Lenti térségéből származó levélmintákban, valamint Kerkateskánd határában befogott szőlőkabócákban mutatta ki a Nébih laboratóriuma.
Az FD ezt követően fokozatosan terjedt tovább. A folyamat az utóbbi időszakban látványosan felgyorsult: 2025 júliusában, amikor a Somlói borvidéken is igazolták a jelenlétét, még 15 borvidék számított érintettnek. Ősszel már többek között az Egri, a Mátrai és a Tokaji borvidéken is megtalálták a kórokozót. A mostani bükki eset azt jelenti, hogy országos szinten megszűnt az utolsó mentes borvidék is.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valamennyi magyar szőlőültetvény fertőzött. A hatósági kimutatás az adott borvidéken belüli jelenlétet igazolja, a kórokozó területi elterjedtsége pedig ültetvényenként jelentősen eltérhet.
Akár a termés fele is elveszhet
Az aranyszínű sárgaság a szőlő egyik legveszélyesebb fitoplazmás betegsége. A Nébih adatai szerint a fertőzés a tőkék terméshozamát 20–50 százalékkal csökkentheti, a beteg növények száma pedig megfelelő beavatkozás nélkül egyetlen év alatt akár megtízszereződhet.
Ha elmarad az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, egy ültetvény tőkéinek 80–100 százaléka is megfertőződhet. A különösen fogékony fajták néhány év alatt kipusztulhatnak. A Chardonnay, a Zweigelt, a Kékfrankos, a Pinot noir, a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling is az érzékenyebb fajták közé tartozik.
A betegség emberre nem veszélyes, és a kórokozó nem kerül át a borba, a gazdálkodók számára azonban súlyos gazdasági veszteséget okozhat. A fertőzött tőkék eltávolítása mellett a terméskiesés, a védekezés költsége és a szaporítóanyag-forgalom korlátozása is növeli a terheket.
A kabócát kell megállítani
Magát a fitoplazmát jelenleg nem lehet növényvédő szerrel elpusztítani. A védekezés ezért a fertőzött tőkék gyors megtalálására és megsemmisítésére, valamint a fő terjesztő, az amerikai szőlőkabóca állományának visszaszorítására épül.
A szüret lezárása ebből a szempontból nem jelenti a védekezési időszak végét. A Nébih szerint a kabóca elleni kezelésekre a szüret után is figyelni kell, a hatóság pedig közzétette az erre használható készítmények listáját. Új telepítéshez és tőkepótláshoz kizárólag hatóságilag ellenőrzött, egészséges szaporítóanyagot szabad felhasználni.
A tünetek:
- a levelek sárgulása,
- vörösödése,
- visszahajlása,
- a hajtások hiányos beérése,
- valamint a fürtök fonnyadása,
önmagukban nem bizonyítják az FD-fertőzést, mert más betegségek is hasonló elváltozásokat okozhatnak. A biztos azonosításhoz laboratóriumi vizsgálat szükséges.
A gyanús eseteket haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatalnak, illetve a Nébihnek a [email protected] címen. A gyors jelzés azért különösen fontos, mert az immár országosan jelen lévő betegség további terjedését csak a fertőzött gócok korai felszámolásával és az amerikai szőlőkabóca következetes gyérítésével lehet lassítani.