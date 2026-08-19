Az utolsó bástya is elesett: Magyarországon már nincs mentes borvidék – a Bükköt is elérte a szőlőt pusztító veszedelem

Már mind a 22 magyar borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó zárlati kórokozó. A betegséget az utolsóként mentesnek számító Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laborautója – közölte a Nébih. A hatóság Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban mutatta ki az FD fitoplazmát, vagyis a szőlő aranyszínű sárgaság megbetegedést. A pozitív eredmények után haladéktalanul megkezdték a zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területeken.

Már mind a 22 magyar borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó busztító betegség Fotó: Szendi Péter

A fertőzött ültetvények körül egy kilométer sugarú fertőzött területet jelöltek ki, amelyen belül minden szőlőtőkét megvizsgálnak. A tüneteket mutató növényeket a hatóság rendelkezése alapján meg kell semmisíteni, az érintett területről pedig tilos szőlő-szaporítóanyagot forgalomba hozni vagy elszállítani.

A fertőzött területet további három kilométeres pufferzóna veszi körül. Ebben intenzív felderítés kezdődik, és kötelező védekezési program lép életbe a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen.

Szőlő aranyszínű sárgaság: tizenhárom év alatt jutott el az összes borvidékre

A betegséget Magyarországon először 2013 augusztusában azonosították. A kórokozót a Zala vármegyei Lenti térségéből származó levélmintákban, valamint Kerkateskánd határában befogott szőlőkabócákban mutatta ki a Nébih laboratóriuma.

Az FD ezt követően fokozatosan terjedt tovább. A folyamat az utóbbi időszakban látványosan felgyorsult: 2025 júliusában, amikor a Somlói borvidéken is igazolták a jelenlétét, még 15 borvidék számított érintettnek. Ősszel már többek között az Egri, a Mátrai és a Tokaji borvidéken is megtalálták a kórokozót. A mostani bükki eset azt jelenti, hogy országos szinten megszűnt az utolsó mentes borvidék is.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valamennyi magyar szőlőültetvény fertőzött. A hatósági kimutatás az adott borvidéken belüli jelenlétet igazolja, a kórokozó területi elterjedtsége pedig ültetvényenként jelentősen eltérhet.