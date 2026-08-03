Sztrájk: felfüggesztették Szegeden a sztrájkbizottság működését a német multinál – a szakszervezet döntést hozott az energiakrízis miatt

Felfüggeszti a sztrájkbizottság működését a szegedi gumigyár szakszervezete az energiaválság miatt. A döntésről Radics Gábor, a szakszervezet elnöke, egyben a sztrájkbizottság titkára adott tájékoztatást. Indoklása szerint Magyarországon jelenleg komoly energiapiaci kockázatok jelentek meg, miközben az extrém hőmérsékleti viszonyok különösen nehéz helyzetet teremtenek a gumigyárban dolgozók számára.

A szakszervezet az energiakrízis miatt felfüggeszztette a sztrájkbizottság műküödését a szegedi gumigyárban (illusztrációÖ

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Egyelőre nem folytatja a sztrájkbizottság a tevékenységét

A sztrájkbizottság működésének felfüggesztése Radics tájékoztatása szerint ideiglenes jellegű. „A gumigyárban ez a hőség szinte maga a pokol” – fogalmazott a szakszervezeti vezető, hozzátéve, hogy a nagy energiafelhasználású vállalatokat esetlegesen érintő korlátozások lehetősége miatt a szervezet úgy döntött, átmenetileg „támogató üzemmódra” vált.

A szakszervezet szerint a jelenlegi válsághelyzetben fontosabbá vált a felek közötti együttműködés, ezért a korábbi konfliktusokat háttérbe kell helyezni.

„Van, hogy a harcra van szükség, van, hogy a támogatásra. A válságos helyzet megköveteli az együttműködést a felektől, ilyenkor helye van a viták háttérbe helyezésének” – közölte Radics Gábor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szakszervezet álláspontja a munkavállalói követelésekkel kapcsolatban nem változott, a problémák rendezése továbbra is napirenden marad. A szervezet szerint azonban jelenleg elsődleges szempont, hogy a nehéz helyzetben lévő munkáltató terhei mérséklődjenek.

A bérvita miatt alakult sztrájkbizottság

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a munkáltatói és a munkavállalói oldal közötti konfliktus a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában alakult ki és jutott a sztrájkhelyzet küszöbére. Az üzem a Continental-csoportból leválasztás alatt álló üzletághoz tartozik. A gyár a szegedi BYD-beruházás közvetlen közelében működik, és jelentős foglalkoztatónak számít a térségben.

A szegedi gumigyárban korábban azért alakult sztrájkbizottság, mert

a munkavállalók és a szakszervezet nem fogadták el a munkáltató által felajánlott egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatás feltételeit, illetve

a szakszervezet szerint a munkáltató az érdekképviseletet megkerülve próbált egyezkedni a dolgozókkal.

A szakszervezet és a dolgozók szerint nem egyszeri kifizetésre, hanem hosszabb távú, valódi bérmegállapodásra van szükség.