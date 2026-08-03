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sztrájkbizottság
energiaválság
Szeged
ContiTech

Sztrájk: felfüggesztették Szegeden a sztrájkbizottság működését a német multinál – a szakszervezet döntést hozott az energiakrízis miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ideiglenesen felfüggeszti a sztrájkbizottság működését a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezete (SzGSzA), miután a szervezet szerint a kialakult energiaválságos helyzetben és a szélsőséges időjárási körülmények között most az együttműködés került előtérbe. A sztrájkbizottság felállítására néhány napja került sor, miután - ahogy a munkavállalók képviseleti oldaláról megfogalmazták - az „utolsó utáni” egyeztetés is eredménytelenül zárult a munkáltatói oldallal.
Juhász Péter
2026.08.03, 09:23

Felfüggeszti a sztrájkbizottság működését a szegedi gumigyár szakszervezete az energiaválság miatt. A döntésről Radics Gábor, a szakszervezet elnöke, egyben a sztrájkbizottság titkára adott tájékoztatást. Indoklása szerint Magyarországon jelenleg komoly energiapiaci kockázatok jelentek meg, miközben az extrém hőmérsékleti viszonyok különösen nehéz helyzetet teremtenek a gumigyárban dolgozók számára.

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A szakszervezet az energiakrízis miatt felfüggeszztette a sztrájkbizottság műküödését a szegedi gumigyárban (illusztrációÖ
Fotó: nitpicker /  Shutterstock

Egyelőre nem folytatja a sztrájkbizottság a tevékenységét

A sztrájkbizottság működésének felfüggesztése Radics tájékoztatása szerint ideiglenes jellegű. „A gumigyárban ez a hőség szinte maga a pokol” – fogalmazott a szakszervezeti vezető, hozzátéve, hogy a nagy energiafelhasználású vállalatokat esetlegesen érintő korlátozások lehetősége miatt a szervezet úgy döntött, átmenetileg „támogató üzemmódra” vált.

A szakszervezet szerint a jelenlegi válsághelyzetben fontosabbá vált a felek közötti együttműködés, ezért a korábbi konfliktusokat háttérbe kell helyezni.

„Van, hogy a harcra van szükség, van, hogy a támogatásra. A válságos helyzet megköveteli az együttműködést a felektől, ilyenkor helye van a viták háttérbe helyezésének” – közölte Radics Gábor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szakszervezet álláspontja a munkavállalói követelésekkel kapcsolatban nem változott, a problémák rendezése továbbra is napirenden marad. A szervezet szerint azonban jelenleg elsődleges szempont, hogy a nehéz helyzetben lévő munkáltató terhei mérséklődjenek.

A bérvita miatt alakult sztrájkbizottság

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a munkáltatói és a munkavállalói oldal közötti konfliktus a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában alakult ki és jutott a sztrájkhelyzet küszöbére. Az üzem a Continental-csoportból leválasztás alatt álló üzletághoz tartozik. A gyár a szegedi BYD-beruházás közvetlen közelében működik, és jelentős foglalkoztatónak számít a térségben.

A szegedi gumigyárban korábban azért alakult sztrájkbizottság, mert

  • a munkavállalók és a szakszervezet nem fogadták el a munkáltató által felajánlott egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatás feltételeit, illetve 
  • a szakszervezet szerint a munkáltató az érdekképviseletet megkerülve próbált egyezkedni a dolgozókkal. 

A szakszervezet és a dolgozók szerint nem egyszeri kifizetésre, hanem hosszabb távú, valódi bérmegállapodásra van szükség.

A szakszervezet ezt követően megkezdte a munkabeszüntetés jogi előkészítését is. A dolgozók álláspontja szerint a növekvő megélhetési és munkaterhek mellett a bérek elmaradtak a korábbi szinttől, ezért átfogó rendezést sürgettek.

A vállalat szerint már megtették a szükséges bérintézkedéseket

A munkáltató korábban úgy reagált a követelésekre, hogy az idei évre vonatkozó bérintézkedéseket már végrehajtották, ezért jelenleg nem tudnak eleget tenni a szakszervezet további igényeinek.

A vállalat álláspontja szerint a gazdasági környezet, az iparági kihívások és a vállalat átalakulása is olyan tényezők, amelyek korlátozzák a további lehetőségeket.

A szakszervezet mostani döntése ugyanakkor átmeneti enyhülést jelenthet a felek közötti konfliktusban. A munkavállalói érdekképviselet jelezte: a bérkérdésekben képviselt álláspontját fenntartja, de a jelenlegi energiapiaci és időjárási helyzetben a működés biztonságát és az együttműködést tekinti elsődlegesnek.

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