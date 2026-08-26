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Budapest-Belgrád vasútvonal
vonat
Kína

Végre: megérkezett Magyarországra a szupervonat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat – a következő napok döntőek lesznek

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Megérkezett Kelebiára a kínai CRRC gyártmányú Sólyom motorvonat, amely a következő három napban az Európai Vonatbefolyásoló Rendszer, az ETCS tesztjein vesz részt. A vizsgálatok kulcsfontosságúak a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi személyforgalmának előkészítésében, hiszen azt kell bizonyítani, hogy a szerelvény és a pálya biztonsági rendszerei megfelelően együttműködnek.
Gergely Máté
2026.08.26, 19:24
Frissítve: 2026.08.26, 19:38

Megérkezett Kelebiára a Sólyom, azaz a kínai CRRC gyártmányú Szoko vonat Kelebia településre, és a következő három napban fog átesni a Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) tesztjén a szupervonat. A próba azért fontos, mert a szerelvények magyarországi közlekedésének egyik alapfeltétele, hogy a vonat és a Budapest–Belgrád-vasútvonal biztosítóberendezése megfelelően együtt tudjon működni. 

Végre: megérkezett Magyarországra a szupervonat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat – a következő napok döntőek lesznek
Végre: megérkezett Magyarországra a szupervonat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat – a következő napok döntőek lesznek / Fotó: @serbiainenglish / X

 A Sólyom-vonatok Szerbiában már évek óta közlekednek, Magyarországon azonban továbbra is az engedélyezéshez és az üzemszerű közlekedéshez szükséges vizsgálatok zajlanak. Sólyom-vonatok először a Budapest–Belgrád-vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022 márciusában léptek forgalomba.

A most Kelebián tesztelt jármű már a kínai CRRC Changchun által gyártott újabb szerelvények közé tartozik. Ezek a Kínában hosszabb ideje használt Fuxing, vagyis Újjászületés járműcsalád európai előírásokhoz igazított változatai. A szerb állami vasúttársaság, a Srbija Voz első körben öt ilyen motorvonatot rendelt.

A szerelvények nem most járnak először Magyarországon:

két kínai gyártmányú motorvonat már 2025 júniusában belépett az országba, szeptemberben pedig több magyarországi helyszínen is feltűntek. 

A közösségi médiában Szabadisóstón és Vácon is lefotózták őket, miközben a magyarországi típusengedélyhez szükséges vizsgálatok zajlottak.

A 200 kilométeres tempóra tervezték a szerb vonalon

A négykocsis motorvonat 104 méter hosszú, és összesen 242 ülőhelyet kínál, ebből 45 első osztályú. A két szélső kocsi hajtott, a két középső úgynevezett trailer, ezek nem hajtott járművek, ugyanakkor az áramszedők ezeken kaptak helyet.

A vonatok a kínai Fuxing platformra épülnek, amelynek egyes változatai Kínában akár 350 kilométer per órás sebességgel is közlekednek. A szerbiai Budapest–Belgrád-vonalon használt Sólyom maximális üzemi sebessége 200 kilométer per óra.

A szerelvények a felszállóajtók környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett elhelyezett ülésekhez azonban lépcső vezet. 

A gépészeti berendezések jelentős része a tetőre került. A korábbi adatok szerint az öt szerelvény megrendelése összesen mintegy 21 milliárd forintba került, ami járművenként hozzávetőleg 4,2 milliárd forintos árat jelentett a szerződés idején.

A Budapest–Belgrád-vonalon közben már az utasforgalom előkészítése zajlik

A Sólyom-vonat próbája beleillik a Budapest–Belgrád-vasútvonal üzembe helyezésének jelenlegi szakaszába. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják. 

Vitézy akkor azt mondta, hogy 

sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is. 

Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.

A kormány közben átvilágítja a teljes beruházást

A műszaki próbákkal párhuzamosan politikai és pénzügyi vizsgálat is zajlik. Vitézy Dávid korábban bejelentette, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását.

A vizsgálat kiterjed a közbeszerzésekre, valamint arra is, hogyan és kik döntöttek arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizessék ki. A miniszter azt is kezdeményezte, hogy a beruházás dokumentumait hozzák nyilvánosságra.

Ehhez ugyanakkor a kínai fél hozzájárulására is szükség van, mivel a projekt alapját nemzetközi szerződés adja. Gong Tao budapesti kínai nagykövet júniusban azt mondta, hogy a két ország kapcsolatát pragmatikus együttműködés jellemzi, és a kínai fél egyeztet a magyar kormánnyal.

A Sólyom mostani kelebiái megjelenése így már nem egyszerű látványosság a magyar vasúton. A következő három nap tesztjei azt mutatják meg, hogy a kínai motorvonat technikailag készen áll-e arra, hogy a Budapest–Belgrád-vonal magyar oldalán is belépjen a rendszeres közlekedés következő szakaszába.

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