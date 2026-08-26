Végre: megérkezett Magyarországra a szupervonat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat – a következő napok döntőek lesznek
Megérkezett Kelebiára a Sólyom, azaz a kínai CRRC gyártmányú Szoko vonat Kelebia településre, és a következő három napban fog átesni a Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) tesztjén a szupervonat. A próba azért fontos, mert a szerelvények magyarországi közlekedésének egyik alapfeltétele, hogy a vonat és a Budapest–Belgrád-vasútvonal biztosítóberendezése megfelelően együtt tudjon működni.
A Sólyom-vonatok Szerbiában már évek óta közlekednek, Magyarországon azonban továbbra is az engedélyezéshez és az üzemszerű közlekedéshez szükséges vizsgálatok zajlanak. Sólyom-vonatok először a Budapest–Belgrád-vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022 márciusában léptek forgalomba.
A most Kelebián tesztelt jármű már a kínai CRRC Changchun által gyártott újabb szerelvények közé tartozik. Ezek a Kínában hosszabb ideje használt Fuxing, vagyis Újjászületés járműcsalád európai előírásokhoz igazított változatai. A szerb állami vasúttársaság, a Srbija Voz első körben öt ilyen motorvonatot rendelt.
A szerelvények nem most járnak először Magyarországon:
két kínai gyártmányú motorvonat már 2025 júniusában belépett az országba, szeptemberben pedig több magyarországi helyszínen is feltűntek.
A közösségi médiában Szabadisóstón és Vácon is lefotózták őket, miközben a magyarországi típusengedélyhez szükséges vizsgálatok zajlottak.
A 200 kilométeres tempóra tervezték a szerb vonalon
A négykocsis motorvonat 104 méter hosszú, és összesen 242 ülőhelyet kínál, ebből 45 első osztályú. A két szélső kocsi hajtott, a két középső úgynevezett trailer, ezek nem hajtott járművek, ugyanakkor az áramszedők ezeken kaptak helyet.
A vonatok a kínai Fuxing platformra épülnek, amelynek egyes változatai Kínában akár 350 kilométer per órás sebességgel is közlekednek. A szerbiai Budapest–Belgrád-vonalon használt Sólyom maximális üzemi sebessége 200 kilométer per óra.
A szerelvények a felszállóajtók környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett elhelyezett ülésekhez azonban lépcső vezet.
A gépészeti berendezések jelentős része a tetőre került. A korábbi adatok szerint az öt szerelvény megrendelése összesen mintegy 21 milliárd forintba került, ami járművenként hozzávetőleg 4,2 milliárd forintos árat jelentett a szerződés idején.
A Budapest–Belgrád-vonalon közben már az utasforgalom előkészítése zajlik
A Sólyom-vonat próbája beleillik a Budapest–Belgrád-vasútvonal üzembe helyezésének jelenlegi szakaszába. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják.
Vitézy akkor azt mondta, hogy
sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is.
Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.
A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.
A kormány közben átvilágítja a teljes beruházást
A műszaki próbákkal párhuzamosan politikai és pénzügyi vizsgálat is zajlik. Vitézy Dávid korábban bejelentette, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását.
A vizsgálat kiterjed a közbeszerzésekre, valamint arra is, hogyan és kik döntöttek arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizessék ki. A miniszter azt is kezdeményezte, hogy a beruházás dokumentumait hozzák nyilvánosságra.
Ehhez ugyanakkor a kínai fél hozzájárulására is szükség van, mivel a projekt alapját nemzetközi szerződés adja. Gong Tao budapesti kínai nagykövet júniusban azt mondta, hogy a két ország kapcsolatát pragmatikus együttműködés jellemzi, és a kínai fél egyeztet a magyar kormánnyal.
A Sólyom mostani kelebiái megjelenése így már nem egyszerű látványosság a magyar vasúton. A következő három nap tesztjei azt mutatják meg, hogy a kínai motorvonat technikailag készen áll-e arra, hogy a Budapest–Belgrád-vonal magyar oldalán is belépjen a rendszeres közlekedés következő szakaszába.