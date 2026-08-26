Megérkezett Kelebiára a Sólyom, azaz a kínai CRRC gyártmányú Szoko vonat Kelebia településre, és a következő három napban fog átesni a Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) tesztjén a szupervonat. A próba azért fontos, mert a szerelvények magyarországi közlekedésének egyik alapfeltétele, hogy a vonat és a Budapest–Belgrád-vasútvonal biztosítóberendezése megfelelően együtt tudjon működni.

Végre: megérkezett Magyarországra a szupervonat, ami a Budapest–Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat – a következő napok döntőek lesznek / Fotó: @serbiainenglish / X

A Sólyom-vonatok Szerbiában már évek óta közlekednek, Magyarországon azonban továbbra is az engedélyezéshez és az üzemszerű közlekedéshez szükséges vizsgálatok zajlanak. Sólyom-vonatok először a Budapest–Belgrád-vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022 márciusában léptek forgalomba.

A most Kelebián tesztelt jármű már a kínai CRRC Changchun által gyártott újabb szerelvények közé tartozik. Ezek a Kínában hosszabb ideje használt Fuxing, vagyis Újjászületés járműcsalád európai előírásokhoz igazított változatai. A szerb állami vasúttársaság, a Srbija Voz első körben öt ilyen motorvonatot rendelt.

A szerelvények nem most járnak először Magyarországon:

két kínai gyártmányú motorvonat már 2025 júniusában belépett az országba, szeptemberben pedig több magyarországi helyszínen is feltűntek.

A közösségi médiában Szabadisóstón és Vácon is lefotózták őket, miközben a magyarországi típusengedélyhez szükséges vizsgálatok zajlottak.

A 200 kilométeres tempóra tervezték a szerb vonalon

A négykocsis motorvonat 104 méter hosszú, és összesen 242 ülőhelyet kínál, ebből 45 első osztályú. A két szélső kocsi hajtott, a két középső úgynevezett trailer, ezek nem hajtott járművek, ugyanakkor az áramszedők ezeken kaptak helyet.

A vonatok a kínai Fuxing platformra épülnek, amelynek egyes változatai Kínában akár 350 kilométer per órás sebességgel is közlekednek. A szerbiai Budapest–Belgrád-vonalon használt Sólyom maximális üzemi sebessége 200 kilométer per óra.

A szerelvények a felszállóajtók környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett elhelyezett ülésekhez azonban lépcső vezet.

A gépészeti berendezések jelentős része a tetőre került. A korábbi adatok szerint az öt szerelvény megrendelése összesen mintegy 21 milliárd forintba került, ami járművenként hozzávetőleg 4,2 milliárd forintos árat jelentett a szerződés idején.