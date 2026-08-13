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Kitart az aszály, de érkezik a pénzeső a gazdákhoz - hetekkel hamarabb utalják az előleget, de figyelni kell a határidőkre

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A korábbi évekhez képest hetekkel hamarabb, már augusztusban megkezdődhet egyes közvetlen agrártámogatások előlegének kifizetése Magyarországon. A gazdálkodóknak ugyanakkor nemcsak a várható támogatás előlegét, hanem a szeptember végi befizetési és a szőlőültetvényekhez kapcsolódó adminisztrációs határidőket is érdemes figyelniük. Közben megkezdődött a kárenyhítési hozzájárulásról szóló kincstári döntések elektronikus kiküldése is.
Dénes Zoltán
2026.08.13, 18:05
Frissítve: 2026.08.13, 18:09

Az Európai Unió az emelkedő műtrágyaárak és a mezőgazdasági üzemek likviditási gondjai miatt rugalmasabbá tette a közvetlen támogatások előlegfizetését. A 2026/1768/EU rendelet alapján a tagállamok a 2026-os igénylési évben a közvetlen támogatások legfeljebb 75 százalékát fizethetik ki előlegként, szemben a korábbi 70 százalékos felső határral. A legfontosabb változás azonban az időzítés: az támogatás előlegét 2026-ban már október 16. előtt, közvetlenül a kérelmek benyújtását és a szükséges ellenőrzések elvégzését követően el lehet indítani. 

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Érkezik a támogatás a tehéntartóknak is Fotó: Havran Zoltán

Magyarország él a lehetőséggel, így az egységes kérelmekhez kapcsolódó első kifizetések már augusztusban megérkezhetnek. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi bejelentése alapján a Magyar Államkincstár összesen mintegy 106 milliárd forintot utal majd a gazdálkodóknak hetekkel az eddigi gyakorlat előtt.

Érkeznek az utalások: négy tételben jön az előleg

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 81/2026. számú közleménye meghatározta az augusztusi előlegfizetés során alkalmazható maximális fajlagos összegeket:

  • a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatásnál legfeljebb 36 892 forint hektáronként;
  • az átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás emelt összegű sávjában 23 807 forint hektáronként;
  • ugyanezen támogatás csökkentett összegű sávjában 12 251 forint hektáronként;
  • a termeléshez kötött tejhasznútehén-tartási támogatásnál pedig 88 068 forint állatonként.

Ezek felső határok, ezért nem jelentik azt, hogy minden kérelmező automatikusan ekkora összeget kap. Az előleg csak annál a gazdálkodónál fizethető ki, akinél a jogosultság és az előleg alapjául szolgáló terület vagy állatlétszám a rendelkezésre álló adatok alapján már megfelelően ellenőrizhető. Az augusztusban ki nem fizetett kérelmek tehát nem feltétlenül elutasítottak: az ellenőrzések lezárása után később is sor kerülhet az utalásra.

A tehéntartók is pénzhez jutnak

A Magyar Államkincsárt agusztus 12-én megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatáshoz kötődő kifizetések utalását. Ennek keretében mintegy háromzet termelő jut majd valamivel több mint 15 milliárd forinthoz. A tejpiaci válság kezelésére a kormány kamattámogatott hitelprogramot is hirdetett. A támogatás nélkül a tejpiaci árzuhanás már a szarvasmarha-állományban is nyomot hagyhat.

A szőlősgazdáknak az adminisztrációra is figyelniük kell

Az AKG- és ÖKO-programban részt vevő szőlőtermelők közül többen adategyeztető levelet kaptak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésről, illetve az aranyszínű sárgaság, vagyis az FD miatt kivágott tőkékről. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tájékoztatója szerint az egyeztető levél nem jelent új, külön adatszolgáltatási kötelezettséget.

Az AKG- és ÖKO-előírások alapján a szőlőültetvényeken legalább két növényvédelmi kezelést kell elvégezni. Ha a növényvédelmi hatóság harmadik kötelező védekezést rendel el, azt valamennyi érintett termelőnek végre kell hajtania, függetlenül attól, hogy támogatott programban vesz-e részt.

A kezeléseket az elektronikus Gazdálkodási Naplóban a tárgyévet követő év január 31-ig, vagyis a 2026-os műveleteket 2027. január 31-ig kell rögzíteni. Korábbi feltöltés csak akkor szükséges, ha a termelő külön támogatást igényel az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez: borszőlő esetén az adatokat a hegybírói igazolás kiállításáig kell bevinni az eGN-be.

A támogatás szempontjából az FD miatt kivágott tőkékre is figyelni kell. A megengedett tőhiány legfeljebb 15 százalék. Ha az október 1. előtti kényszerkivágás miatt ezt meghaladja az ültetvény, az adott évre vis maior bejelentést kell tenni. Ennek elmulasztása már veszélyeztetheti a támogatás teljes összegének kifizetését.

Szeptember 30-ig fizetniük is kell a gazdáknak

Miközben egyes gazdálkodók már augusztusban támogatási előleghez juthatnak, megkezdődött a kárenyhítési hozzájárulásról szóló kincstári döntések elektronikus kiküldése is. Ezeket a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a rendszerhez önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelők kapják meg.

A hozzájárulás összege:

  • ültetvények és szántóföldi zöldségkultúrák után 5400 forint hektáronként;
  • egyéb szántóföldi kultúrák után 1800 forint hektáronként.

A befizetés végső határideje 2026. szeptember 30. Különösen fontos, hogy a gazdálkodó csak a határozat megérkezése után, az abban szereplő adatok alapján utaljon. A korábban befizetett összeget a Kincstár visszautalhatja, mivel azt még nem tudja a később megállapított követeléssel összekapcsolni. Ez könnyen azt eredményezheti, hogy a termelő abban a hitben van, hogy teljesítette a kötelezettségét, miközben a határidő lejártáig ismételten fizetnie kellene.

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