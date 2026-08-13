Kitart az aszály, de érkezik a pénzeső a gazdákhoz - hetekkel hamarabb utalják az előleget, de figyelni kell a határidőkre

Az Európai Unió az emelkedő műtrágyaárak és a mezőgazdasági üzemek likviditási gondjai miatt rugalmasabbá tette a közvetlen támogatások előlegfizetését. A 2026/1768/EU rendelet alapján a tagállamok a 2026-os igénylési évben a közvetlen támogatások legfeljebb 75 százalékát fizethetik ki előlegként, szemben a korábbi 70 százalékos felső határral. A legfontosabb változás azonban az időzítés: az támogatás előlegét 2026-ban már október 16. előtt, közvetlenül a kérelmek benyújtását és a szükséges ellenőrzések elvégzését követően el lehet indítani.

Érkezik a támogatás a tehéntartóknak is Fotó: Havran Zoltán

Magyarország él a lehetőséggel, így az egységes kérelmekhez kapcsolódó első kifizetések már augusztusban megérkezhetnek. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi bejelentése alapján a Magyar Államkincstár összesen mintegy 106 milliárd forintot utal majd a gazdálkodóknak hetekkel az eddigi gyakorlat előtt.

Érkeznek az utalások: négy tételben jön az előleg

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 81/2026. számú közleménye meghatározta az augusztusi előlegfizetés során alkalmazható maximális fajlagos összegeket:

a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatásnál legfeljebb 36 892 forint hektáronként;

az átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás emelt összegű sávjában 23 807 forint hektáronként;

ugyanezen támogatás csökkentett összegű sávjában 12 251 forint hektáronként;

a termeléshez kötött tejhasznútehén-tartási támogatásnál pedig 88 068 forint állatonként.

Ezek felső határok, ezért nem jelentik azt, hogy minden kérelmező automatikusan ekkora összeget kap. Az előleg csak annál a gazdálkodónál fizethető ki, akinél a jogosultság és az előleg alapjául szolgáló terület vagy állatlétszám a rendelkezésre álló adatok alapján már megfelelően ellenőrizhető. Az augusztusban ki nem fizetett kérelmek tehát nem feltétlenül elutasítottak: az ellenőrzések lezárása után később is sor kerülhet az utalásra.

A tehéntartók is pénzhez jutnak

A Magyar Államkincsárt agusztus 12-én megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatáshoz kötődő kifizetések utalását. Ennek keretében mintegy háromzet termelő jut majd valamivel több mint 15 milliárd forinthoz. A tejpiaci válság kezelésére a kormány kamattámogatott hitelprogramot is hirdetett. A támogatás nélkül a tejpiaci árzuhanás már a szarvasmarha-állományban is nyomot hagyhat.