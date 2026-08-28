Sorban nyitják meg az aszály miatt a pénzcsapokat Európában, a magyar gazdák erre hiába várnak

Franciaország a jövő héten mutathatja be azt a legalább több százmillió eurós rendkívüli támogatási csomagot, amellyel a nyári aszályok és hőhullámok által súlyosan érintett mezőgazdasági termelőket segítené – közölte a Bloomberg. A program részleteit Annie Genevard mezőgazdasági miniszter ismerteti, miután egyeztetett az ország prefektusaival a károk területi megoszlásáról és a legsürgetőbb beavatkozásokról.

Jelentős támogatás érkezhet a francia gazdákhoz is, akik az aszály miatt súlyos károkat szenvedtek. A franciáknál főként a kukoricatermés szenvedte meg a hőséget Fotó: Wayan Barre

A csomag nem kizárólag közvetlen pénzügyi kompenzációból állna. A francia kormány adókedvezményeket is biztosítana, valamint támogatná a takarmány, a vetőmagok és a palánták beszerzését. A cél az, hogy a nyári veszteségek ne kényszerítsék állatállományuk leépítésére a gazdaságokat, illetve ne veszélyeztessék a következő termesztési idényt.

Ez különösen az állattartók számára lehet létfontosságú, mert a hőség és a csapadékhiány több térségben visszavetette a legelők és a tömegtakarmányok hozamát. A kiesést vásárolt takarmánnyal kellene pótolni, annak ára azonban éppen a hiány miatt emelkedik. Az ágazat közben a közel-keleti konfliktus következtében megdrágult energiával, üzemanyaggal és műtrágyával is kénytelen szembenézni.

Támogatás a gazdáknak: Franciaország nem az egyedüli

Az időjárás és a megugrott költségek okozta válságra több uniós tagállam is a szokásos agrártámogatásokon felüli, célzott forrásokkal válaszolt:

Uniós pénz is érkezik, de nem ugyanaz, mint a nemzeti segítség

A tagállami intézkedések mellett az Európai Bizottság 540 millió eurót különített el a műtrágya- és energiaválság által leginkább érintett termelők támogatására. Ebből Franciaország 107,1 millió, Németország 60,3 millió, Spanyolország 50,2 millió, Olaszország pedig 45,6 millió eurós keretet kap. Ezek azonban uniós források, ezért nem számíthatók automatikusan a kormányok által vállalt költségvetési többlettámogatások közé.