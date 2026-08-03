Már az első hajnalon összeomlott az új ferihegyi rendszer: őrjöngve dudáltak a taxisok, végül felnyitották a sorompókat

Már az első hajnalon megbénult a sima és a taxiforgalom a ferihegyi terminálok előtti útszakaszon az augusztus 3-án életbe lépett új díjszabás miatt – derült ki egy, a Reddit-közösségben megjelent beszámolóból.

A távolabbi parkoló használata sem kínál szabályos menekülőutat a taxisoknak / Fotó: Vémi Zoltán

A bejegyzés szerzője szerint az éjfél körül érkező, majd a hajnali négy óra tájékán induló fapados járatok utasforgalma miatt egyszerre rengeteg taxi, transzferautó és magánjármű jelent meg a repülőtéren.

A terminál előtti, úgynevezett karéj rövid idő alatt bedugult, így sokan önhibájukon kívül sem tudtak öt percen belül kihajtani.

Az új díjszabás alapján az első öt perc nyolcszáz forintba kerül, öt és harminc perc között már 4400 forintot kell fizetni, fél óra elteltével pedig 6600 forintra emelkedik az összeg. Naponta egyetlen díjmentes behajtás maradt, ám a Reddit-bejegyzés szerint ezt bármelyik érintett parkoló igénybevétele felhasználhatja.

A kialakult helyzetet hangos dudálás és felháborodás követte, végül pedig állítólag felnyitották a sorompókat, hogy megszüntessék a torlódást. A történtekről videó is megjelent, a beszámoló állításait azonban a repülőtér üzemeltetője egyelőre nem erősítette meg.

A poszt szerzője arra is felhívta a figyelmet, hogy még zavartalan forgalom mellett sem feltétlenül tartható az ötperces határ:

egy számla kiállítása,

több bőrönd kipakolása,

gyermekek vagy nehezebben mozgó utasok kiszállása

könnyen elhúzhatja a folyamatot, miközben az időt a belépéstől a kihajtásig számolják.

Már a bevezetés előtt káosztól tartottak

A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt arról, hogy a Budapest Airport augusztus 3-tól megszünteti a taxik ötperces díjmentes áthaladását a repülőtér parkolóiban, így a 2-es terminál bejáratánál található Premium Drop-off területén is.

A Fővárosi Taxi Egyesület már a döntés bevezetése előtt arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés jelentős szolgáltatásromláshoz és az utasélmény romlásához vezethet. A szervezet szerint a hatósági áras budapesti taxiszolgáltatásban az utas nem vállalhatja át egyszerűen a behajtás többletköltségét, a taxis pedig nem kötelezhető díjköteles terület használatára. Emiatt felmerült, hogy a szolgáltatók egy része a terminál bejáratától mintegy 1100 méteres gyalogútra található parkolónál teszi ki vagy veszi fel utasait. Az egyesület a szabályozás felfüggesztését kérte, a repülőtér üzemeltetője azonban akkor elzárkózott a halasztástól.