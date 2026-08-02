Drágul a taxizás: akár 15 százalékos fuvarcsökkenéssel is számol az érdekképviselet – egy fontos extra-díjat most megúsztak az utasok
Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke szerint az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifaemelés nyomán rendre 10–15 százalékkal csökkent a fuvarok száma, ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Mindezt az augusztus 1-jével életbelépő új fővárosi taxirendelet kapcsán mondta el az érdekképviseleti szervezte vezetője lapunk érdeklődésére. Mint ismert, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.
Nem jó sem az utasoknak, sem a taxisoknak – az előrendelési díjnál marad a patthelyzet
Metál Zoltán a taxisok által kívánatosnak tartott, de végül be nem vezetett előrendelési díj elmaradása kapcsán azt mondta, ez nem okoz bevételkiesést sem a fuvarszervezőknek, sem a taxisoknak, mivel Budapesten eddig sem számították fel ezt a tételt.
Az OTSZ a díj bevezetését azért javasolta, mert a fuvarszervezők az előrendeléseket már 15–20 perccel a kiállási idő előtt kiadják a sofőröknek. Ha egy taxis naponta több ilyen fuvart vállal, akár egy órát is várakozással tölthet, ami számára bevételkiesést jelent.
Emiatt csúcsidőben sok sofőr inkább elkerüli az előrendelt fuvarokat, ami az utasoknak sem kedvező. Megjegyezte, hogy az előrendelési díj választási lehetőséget adott volna az utasoknak arra, hogy
- a biztos érkezés érdekében vállalják a többletköltséget,
- vagy az olcsóbb, azonnali rendelés mellett döntenek.
A szolgáltatás színvonalával és a biztonsággal kapcsolatban az OTSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a taxis szervezetek a jövőben is szorgalmazzák a hatósági ellenőrzések számának növelését. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a közlekedési szakminisztérium érdekelt lesz az illegális és törvénytelen személyszállítók kiszorításában.
Kiemelte ugyanakkor, hogy a tarifaemelés és a hatósági ellenőrzések között nincs közvetlen összefüggés, még ha az utóbbi hozzá is járulhat a szolgáltatások magasabb színvonalához.
A legújabb közel-keleti konfliktus esetleges üzemanyagár-emelő hatásával kapcsolatban az Országos Taxis Szövetség elnöke úgy fogalmazott, egyelőre annak örülnek, hogy három év után végre sikerült egy viszonylag mérsékelt tarifaemelést elérniük.
Noha Metál Zoltán elismerte, hogy az üzemanyagárak további emelkedése növeli a költségeiket, ám szerinte egyelőre megjósolni sem lehet, hol húzódik az a lélektani határ, amely újabb tarifaemelést indokolna. Egyúttal rámutatott, az árak folyamatos emelésének korlátot szab, hogy egy idő után a fizetőképes kereslet csökken.
A rendelet elfogadása után vált világossá, miért került be a repülőtéri hatósági tarifa az alapdíjba
Felröppent a hír, mely szerint a nyári csúcsforgalomra és a folyamatos torlódásokra hivatkozva a Budapest Airport augusztus 3-tól megszünteti a nem szerződött taxik, transzfercégek és buszok számára az egyszeri, ötperces ingyenes behajtást. Ennek kapcsán Metál Zoltán elmondta: a reptér munkatársaival pénteken ismét egyeztetett, és pontosították, hogy a Budapest Airport valamennyi taxi – vagyis a szerződött és a nem szerződött szolgáltatók – számára továbbra is biztosít naponta egy díjmentes, öt percen belüli kihajtást a terminál indulási szintjén.
Hozzátette, hogy ezt követően azonban már minden további kihajtás, valamint az érkezési terminál kijáratainál és a parkolókból történő öt percen belüli kihajtás is fizetőssé válik.
Arra a kérdésre, hogy a többletköltséget be tudják-e építeni a díjszabásba, illetve továbbhárítják-e az utasokra, az OTSZ elnöke azt mondta: a fővárosi rendelet elfogadása után vált egyértelművé számukra, miért került be a repülőtéri hatósági tarifa az alapdíjba.
A 800 forintos alapdíjemeléssel kialakított, 2100 forintos alapdíj már tartalmazza a repülőtéri behajtási díj fedezetét.
Ám ha ezt a tarifaegyeztetések során előre világosan közölték volna velük, most nem alakult volna ki ekkora feszültség és felháborodás a szakmán belül – véli Metál. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a repülőtérre induló és onnan érkező fuvarok esetében az utasok a magasabb, második hatósági tarifának megfelelő alapdíjat fizetik, amelyből a taxis rendezi a behajtási díjat.
Arra a felvetésre, hogy a Budapest Airporttal szerződésben nem álló szolgáltatók kiszorulhatnak-e a reptéri fuvarozásból, Metál Zoltán úgy reagált: ahogy eddig sem szorult ki senki, úgy a jövőben sem vár erre példát.
Ennek kapcsán emlékeztetett: több mint 13 éven keresztül korlátlan volt az öt percen belüli ki- és behajtás lehetősége a taxik számára, amellyel sokan visszaéltek, és az üzemeltető ezt kívánta megszüntetni.
Végül felhívta a figyelmet, hogy a héten lezajlott szakmai egyeztetésen abban állapodtak meg a Budapest Airport vezetőivel, hogy szeptemberben ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, és közösen értékelik az új szabályozás tapasztalatait.