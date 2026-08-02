Drágul a taxizás: akár 15 százalékos fuvarcsökkenéssel is számol az érdekképviselet – egy fontos extra-díjat most megúsztak az utasok

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke szerint az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifaemelés nyomán rendre 10–15 százalékkal csökkent a fuvarok száma, ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Mindezt az augusztus 1-jével életbelépő új fővárosi taxirendelet kapcsán mondta el az érdekképviseleti szervezte vezetője lapunk érdeklődésére. Mint ismert, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.

A fővárosi rendelet elfogadása után vált egyértelművé a taxisok számára, miért került be a repülőtéri hatósági tarifa az alapdíjba. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem jó sem az utasoknak, sem a taxisoknak – az előrendelési díjnál marad a patthelyzet

Metál Zoltán a taxisok által kívánatosnak tartott, de végül be nem vezetett előrendelési díj elmaradása kapcsán azt mondta, ez nem okoz bevételkiesést sem a fuvarszervezőknek, sem a taxisoknak, mivel Budapesten eddig sem számították fel ezt a tételt.

Az OTSZ a díj bevezetését azért javasolta, mert a fuvarszervezők az előrendeléseket már 15–20 perccel a kiállási idő előtt kiadják a sofőröknek. Ha egy taxis naponta több ilyen fuvart vállal, akár egy órát is várakozással tölthet, ami számára bevételkiesést jelent.

Emiatt csúcsidőben sok sofőr inkább elkerüli az előrendelt fuvarokat, ami az utasoknak sem kedvező. Megjegyezte, hogy az előrendelési díj választási lehetőséget adott volna az utasoknak arra, hogy

a biztos érkezés érdekében vállalják a többletköltséget,

vagy az olcsóbb, azonnali rendelés mellett döntenek.

A szolgáltatás színvonalával és a biztonsággal kapcsolatban az OTSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a taxis szervezetek a jövőben is szorgalmazzák a hatósági ellenőrzések számának növelését. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a közlekedési szakminisztérium érdekelt lesz az illegális és törvénytelen személyszállítók kiszorításában.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a tarifaemelés és a hatósági ellenőrzések között nincs közvetlen összefüggés, még ha az utóbbi hozzá is járulhat a szolgáltatások magasabb színvonalához.

A legújabb közel-keleti konfliktus esetleges üzemanyagár-emelő hatásával kapcsolatban az Országos Taxis Szövetség elnöke úgy fogalmazott, egyelőre annak örülnek, hogy három év után végre sikerült egy viszonylag mérsékelt tarifaemelést elérniük.

Noha Metál Zoltán elismerte, hogy az üzemanyagárak további emelkedése növeli a költségeiket, ám szerinte egyelőre megjósolni sem lehet, hol húzódik az a lélektani határ, amely újabb tarifaemelést indokolna. Egyúttal rámutatott, az árak folyamatos emelésének korlátot szab, hogy egy idő után a fizetőképes kereslet csökken.