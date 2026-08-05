A brit Tescót kérdeztük a magyar eladásáról: a reakció nem meglepő – készen állhat a teljes régiós kivonulás terve, de egy dologra most nagyon kell figyelniük

Nem kommentálja, de nem is cáfolja a Tesco a közép-európai üzletág – köztük a 198 üzletből álló magyar hálózat – eladásáról szóló értesüléseket, melyekről ebben a cikkünkben számoltunk be. A brit központban erre jelölt személytől érdeklődtünk az értesülések helytállóságáról, cikkünk megjelenéséig azonban erre nem érkezett válasz. A felvásárlási piacon azonban az ilyen kommunikációs zárlat olykor nem jelent véletlent: bár megerősítés híján biztosra nem vehető, de a háttérben már valóban megkezdődhetetett a potenciális vevőkkel való, nem mindig rövid egyeztetési folyamat. Többet csak akkor lehetne mondani, ha a Tesco megtörné a csendet.

A brit Tesco egyelőre nem cáfolta és nem erősítette meg a közép-európai régiós divízió eladásáról szóló értesülést (illusztráció)

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Az értesülés szerint a brit nagyvállalat a Citigroup és a Goldman Sachs befektetési bankárait bízta meg a cseh, szlovák és magyar üzletág értékesítésének előkészítésével. Ez annyiban új a július elején pletykáltakhoz képest a régiós ág eladásáról, hogy a cseh cégfelvásárlási piacon mozgó közvetítő értesülései szerint már komoly, a tárgyalások megnyitására alkalmas dokumentáció is készült az ügylethez, ami eldöntött szándékra utal. A hazai leányvállalat nem kommentálta ezt az értesülést sem.

A brit központ részéről érkező választalanság vagy a klasszikus „piaci pletykákat nem kommentálunk” alapállás persze lehet egy egyszerű késleltetés is, de nem lenne meglepő az sem, ha tudatos stratégiát képviselne. Ez ugyanis a tőzsdén jegyzett multinacionális vállalatok esetében bevett gyakorlat az úgynevezett kiváró vagy aktív tárgyalási szakaszban.

A szigorú tőzsdei szabályozás miatt nem lenne szerencsés, ha a vállalatok meg nem erősített nyilatkozatokat tennének olyan tranzakciókról, amelyek befolyásolhatják a részvényárfolyamot – így a hallgatás jelen esetben inkább a folyamat haladását, mintsem annak alaptalanságát valószínűsíti, megengedve, hogy a brit központ egyszer csak tételes cáfolatot ad ki a régiós ág értékesítéséről.

A brit Tesco PLC a Londoni Értéktőzsdén jegyzett cég, jelenleg 30 milliárd font kapitalizációval, így kötelezettségük a hallgatás mindaddig, amíg nincs kötelező erejű megállapodás, vagy akár tárgyalópartnereikkel tett megállapodás alapján nem tehetnek közzé hivatalos tájékoztatást.