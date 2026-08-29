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Tisza
Szolnok
ivóvízellátás
alacsony vízállás

Kritikus a helyzet a Tiszánál: több település ivóvízellátása is veszélybe került − „elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete”

Az elmúlt napokban ugyan enyhült az időjárás, azonban a csapadék hiánya továbbra is gondot okoz az országban. A Tisza vízhozama annyira alacsony, hogy rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében. a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) mindent megtesz annak érdekében, kezelni tudják a problémát.
VG
2026.08.29., 15:55

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet Szolnokon a Tisza vízszintje − közölte a Kötivizig igazgatója pénteken. A szakemberek azonban hetek óta készülnek a rendkívüli helyzetre, ezért már korábban kiépítettek egy mobil szivattyúállást a városi felszíni vízműhöz.

Kritikus a helyzet a Tiszánál
Kritikus a helyzet a Tiszánál / Fotó: Facebook / Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Most ezt egy újabb tartalék állással egészítették ki, hogy amennyiben a beépített vízkivételi mű az apadás miatt már nem tudja ellátni funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolni tudják a kieső kapacitást.

Apad a Tisza

A Kötivizig honlapja szerint a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.

A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőségben a párolgás az átlagosnál nagyobb mértékű volt.

A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízmennyiség. A helyzetet eddig enyhítette, hogy tározó hasznosítható vízkészlete képes volt kompenzálni a különbséget, azonban mostanra a Tisza-tó vízszintje is szokatlanul alacsony szintre süllyedt.

A korábbi intézkedések nem bizonyultak elegendőnek

A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatra irányuló korlátozások, nem voltak elengedőek a tartós csapadékhiány miatt. Ezért első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének 400 centiméterre történő fokozatos csökkentése és az ott visszatartott vízmennyiség ütemezett továbbengedése a Tisza alsóbb szakaszára − közölte a Kötivizig.

Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 centiméteres szintet, amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízmennyiség. Ennek oka, hogy a további apadás ökológiai problémákat okozhat a tóban.

A csütörtök reggeli számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ezért a Tisza szolnoki szakaszán mínusz 334 centiméter körüli vízállás várható. A hétvégén az is előfordulhat, hogy szükségessé válik a Kötivizig által telepített szivattyúk üzembe helyezése a városi felszíni vízkivételi műnél, hogy Szolnok ivóvízellátása biztosított legyen.

Leállt a Tiszalöki Vízerőmű energiatermelése

„A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a Tiszalöki Vízerőművet. Fontos hangsúlyozni, hogy az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója” – írta közösségi oldalán Szakács Péter Lajos, a Tisza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei országgyűlési képviselője. A politikus szerint ennek ellenére Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított.

A Tiszalöki Vízerőmű teljesítménye 12,9 megawatt, ezzel Magyarország második legnagyobb iylen típusú létesítménye a 28 megawattos kiskörei mögött.

A tulajdonos MVM a Világgazdaság megkeresésére megerősítette, hogy a Tisza vízhozama és vízszintje nem elegendő az erőmű biztonságos üzemeltetéséhez, ezért az jelenleg nem termel áramot. A vállalat közlése szerint a leállás nem veszélyezteti hazánk ellátásbiztonságát.

„A Tiszalöki Vízerőmű munkatársai folyamatosan együttműködnek a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel, nyomon követik a Tisza vízhozamát, és gondoskodnak majd arról, hogy a megfelelő körülmények elérése után az erőmű ismét üzembe állhasson” − zárta szerkesztőségünknek címzett válaszát az MVM.

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