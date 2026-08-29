Kritikus a helyzet a Tiszánál: több település ivóvízellátása is veszélybe került − „elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete”

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet Szolnokon a Tisza vízszintje − közölte a Kötivizig igazgatója pénteken. A szakemberek azonban hetek óta készülnek a rendkívüli helyzetre, ezért már korábban kiépítettek egy mobil szivattyúállást a városi felszíni vízműhöz.

Kritikus a helyzet a Tiszánál / Fotó: Facebook / Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Most ezt egy újabb tartalék állással egészítették ki, hogy amennyiben a beépített vízkivételi mű az apadás miatt már nem tudja ellátni funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolni tudják a kieső kapacitást.

Apad a Tisza

A Kötivizig honlapja szerint a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.

A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőségben a párolgás az átlagosnál nagyobb mértékű volt.

A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízmennyiség. A helyzetet eddig enyhítette, hogy tározó hasznosítható vízkészlete képes volt kompenzálni a különbséget, azonban mostanra a Tisza-tó vízszintje is szokatlanul alacsony szintre süllyedt.

A korábbi intézkedések nem bizonyultak elegendőnek

A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatra irányuló korlátozások, nem voltak elengedőek a tartós csapadékhiány miatt. Ezért első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének 400 centiméterre történő fokozatos csökkentése és az ott visszatartott vízmennyiség ütemezett továbbengedése a Tisza alsóbb szakaszára − közölte a Kötivizig.

Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 centiméteres szintet, amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízmennyiség. Ennek oka, hogy a további apadás ökológiai problémákat okozhat a tóban.

A csütörtök reggeli számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ezért a Tisza szolnoki szakaszán mínusz 334 centiméter körüli vízállás várható. A hétvégén az is előfordulhat, hogy szükségessé válik a Kötivizig által telepített szivattyúk üzembe helyezése a városi felszíni vízkivételi műnél, hogy Szolnok ivóvízellátása biztosított legyen.