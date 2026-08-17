Kitakarta a szemek elől: nem csak a Duna van borzasztó állapotban, Magyarország másik nagy folyója is a kiszáradás szélén – búvárok merültek el a Tiszában
Történelmi mélypontra esett a Tisza vízállása Szolnoknál, miután a Kisköre alatti szakasz folyamatosan apad. A kritikus helyzet miatt a vízügyi szakemberek darukkal és búvárok közreműködésével pozícionálták át a vízkivételi úszóművet, hogy ennek segítségével garantálják a helybéliek zavartalan ivóvízellátását.
A Tisza vízállása Szolnoknál elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 centiméteres értéket – számolt be róla a Szoljon.hu Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál.
A folyó alacsony vízszintje miatt még június elején telepítettek egy vízkivételi úszóművet a szolnoki felszíni vízmű mederpilléréhez. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) közlése szerint a Tisza-tóból történő vízkormányzással dolgoznak a vízszint tartásán, a folyamatos apadás miatt azonban a napokban újabb beavatkozásra volt szükség – írta az InfoStart.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. darujának segítségével, valamint búvárok és vízügyi szakemberek közreműködésével átpozicionálták az úszómű nyomócsöveit.
A berendezés szivattyúival elvégzett sikeres próbaüzem biztosítja, hogy a kritikus helyzet ellenére is zavartalan maradjon a térség ivóvízellátása.