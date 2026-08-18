Kórházak, várólisták, gyógyszerek: mit hozott a TISZA első 100 napja?

Az első száz nap hivatalosan még nem ért véget (a TISZA-kormány 98. napjánál tartunk), de már elég idő telt el ahhoz, hogy megnézzük, milyen vállalások valósultak meg eddig a magyar egészségügyben. A mérleg meglehetősen vegyes. Az intézményi átalakításokból több fontos elem elindult, a transzparencia területén született konkrét döntés, de a betegek számára közvetlenül érzékelhető változásokból egyelőre kevés valósult meg.

A TISZA első 100 napja/Fotó: Shutterstock

A TISZA első 100 napja

A TISZA egészségügyi programjának nagy része nem 100 napos vállalás. A párt például azt ígéri, hogy 2030-ra a GDP 7 százalékára emeli az állami egészségügyi finanszírozást, addig pedig évente legalább 500 milliárd forinttal növeli a forrásokat. A várólistákra is hosszabb távú célt tűztek ki: 2027 végére legfeljebb hat hónapos fekvőbeteg- és két hónapos járóbeteg-várakozást ígérnek.

Van viszont néhány olyan vállalás, amelyet Hegedűs Zsolt kifejezetten az első száz napra ígért. A legfontosabb ezek közül a betegvisszajelző rendszer volt. Hegedűs már 2025 júliusában azt mondta: a kormány első száz napjában olyan rendszert vezetnek be, amelyben a beteg vagy hozzátartozója bármely ambulanciáról, szakrendelőről vagy kórházról visszajelzést adhat. Ugyanekkor ígéretként hangzott el a várólisták átláthatóvá tétele és a kórházi fertőzések jelentős visszaszorítása is.

A miniszterjelölti meghallgatáson pedig további konkrét vállalások jelentek meg: az önálló Egészségügyi Minisztérium, a Magyar Orvosi Kamara jogköreinek helyreállítása, egy független minőségellenőrzési hatóság, valamint az úgynevezett „kórházi reality”, amelynek lényege az lett volna, hogy a sajtó bemutathassa a kórházak valós állapotát.

Nézzük, ezekből mi lett.

Önálló Egészségügyi Minisztérium

Hegedűs Zsolt saját minisztériumot kapott, több államtitkársággal és új háttérintézményi struktúrával. Július 27-én pedig már az Egészségügyi Minisztérium hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzata is megjelent.

A miniszter a tárca mellett új intézményeket is bejelentett: átalakítják az Országos Kórházi Főigazgatóságot, új gyógyszerészeti intézetet és minőségellenőrzési hatóságot terveznek, valamint az egészségbiztosítás működését is átszervezik.