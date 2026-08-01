Jönnek a Tisza-kormány rendkívüli döntései, Magyar Péter kihirdeti: még szombat éjjel megszülettek – 480 megawatt maradt a paksi atomerőműben

Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson. A jelenlegi termelés már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest – közölte szombat reggel Magyar Péter. Hamarosan ismerteti a Tisza-kormány rendkívüli intézkedéseit.

Fotó: Velkey György László / Facebook

Egészen pontosan azt írta ki a közösségi oldalára, hogy

rövidesen fontos bejelentéseket tesz a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről.

Pénteken a miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy ezeket még péntek este ismertetheti, de végül átcsúszott mára. Ugyanakkor valóban kardinális intézkedésekről lehet szó, például a vasúti forgalom korlátozásáról a teherszállítmányok esetében.

Ami a helyzetet egyértelműen kulminálja, az a paksi atomerőmű küszöbön álló leállítása. Szombat éjjel újabb rendkívüli fejlemény következett be, amiről az MVM tájékoztatott.

Tisza-kormány rendkívüli intézkedései: Magyar Péter kihirdeti

Ebben arról számoltak be, hogy a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent, a kialakult helyzetre való tekintettel pedig az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.

Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák – zárta rövid közleményét a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága.

Hogy mindez a gyakoraltban mit jelent, azt nem részletezték. Arra sem tértek ki, hogy a komplett paksi atomerőmű leállítására a szombat hajnali fejleménynek, milyen hatása van.

A probléma a Duna soha nem látott alacsony vízállása és a száraz, hőkupolás időjárás. Utóbbi súlyosságát jól mutatja, hogy megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken

A HugaroMet Zrt. közlése szerint július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok.

Július 31-én, pénteken reggel 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel.

Hozzátették: az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amelyhez eddig csak Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből.