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Tisza-tó ,
ivóvízellátás
csapadékhiány

Rendkívüli intézkedéseket jelentettek be: az éves mennyiség negyede esett idén, elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete

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Tovább apad a Tisza-tó vízszintje a hónapok óta tartó szélsőséges csapadékhiány miatt, és hamarosan elfogyhat a tározó hasznosítható vízkészlete. A vízügy ezért újabb kényszerű intézkedéseket vezet be. Fokozatosan csökkentik a Tiszalöki duzzasztómű felvizének szintjét, miközben korlátozzák a Kisköréről továbbvezetett vízhozamot, hogy megóvják a Tisza-tó ökológiai egyensúlyát és biztosítsák Szolnok ivóvízellátását.
VG
2026.08.28, 08:40

A több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó (Kisköre-felsőn mért) vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyóban a tározó hasznosítható vízkészlete. Ebben a helyzetben a vízügy újabb kényszerű intézkedésekről döntött – írja közösségi oldalán a Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.

Elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete
Elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete/Fotó: Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Facebook oldala

Lényegében elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete

A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőségben a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű. A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízhozam. A tározóban tárolt vízkészlet eddig kompenzálta a különbséget, mostanra azonban lényegében elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete, minden korábbi intézkedések ellenére. 

A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatokra irányuló korlátozások – a tartós csapadékhiány miatt – nem bizonyultak elegendőnek, ezért első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének 400 cm-re történő fokozatos csökkentése, az itt visszatartott vízmennyiség fokozatos tovább engedése a Tisza alsóbb szakaszára. 

Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 cm-es szintet, ami a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízhozam. A vízszint további csökkenése ugyanis súlyos ökológiai problémákat okozna a Tisza-tóban.

A számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ami alapján Szolnoknál mínusz 334 cm körüli vízállás várható a Tiszán. Emiatt szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által nyár elején telepített – és tegnap két elektromos szivattyúval kiegészített - provizóriumának üzembe helyezése, Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében.

A Kiskörei vízlépcső felvízszintjének, azaz a Tisza-tó vízszintjének a tartását további intézkedések (a Körös-völgyi vízátvezetés és a halastavi vízpótlások csökkentése, valamint a kelesztő, illetve egyéb előkészítő öntözések felfüggesztése) is támogatják.

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