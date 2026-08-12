Bíróságra megy az Opus Titász, hogy kizárták az uniós pályázatból: kiderült, hogy melyik térség sínyli meg leginkább az MFB szolgáltató elleni döntését – "Visszautasítjuk, ez teljesen megalapozatlan szakmailag!"

A kizárást

szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja,

annak indoklását határozottan visszautasítja,

és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét igénybe veszi,

főként mivel az MFB augusztus 6-án megküldött értesítése szerint a pályázat értékelése az Opus Titász számára pozitív eredménnyel zárult, azaz a társaság elnyerte a pályázatban kiírt uniós forrásokat. Utólag ezt a döntést változtatta meg az MFB és a társaságot kizárta a pályázatokból.

A pályázati folyamat során első lépésként a pályázó jogosultsági minősítése történik, ennek része az átláthatósági vizsgálat is. Ha az elbíráló úgy értékeli, hogy a pályázó nem felel meg az előírt feltételeknek, akkor a benyújtott pályázatot szakmailag már nem is értékeli, hanem azonnal elutasítja a pályázót. A társaság a jogosultsági vizsgálaton sikeresen megfelelt a pályázati feltételeknek, ezután az MFB a pályázatát szakmailag is értékelte, a társaság számára pozitív döntést hozott.

Augusztus 6-án bekérte az Opus Titásztól a pályázati szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat is.

Fentiek fényében érthetetlen az MFB döntése, az, hogy a pályázati folyamat lezárását követően utólag, az „átláthatósági követelmények” teljesítésére hivatkozva fosztaná meg a társaságot és ezzel a tiszántúli régió fogyasztóit a fejlesztési forrásoktól. A pályázat értékelését követően megkapott hivatalos értesítés szerint a megfelelőnek talált pályázat utólagos, új szempontok szerinti kizárása nemcsak az érintett társaság, hanem a pályázati rendszer kiszámíthatóságába vetett bizalmat is veszélyezteti.