Bíróságra megy az Opus Titász, hogy kizárták az uniós pályázatból: kiderült, hogy melyik térség sínyli meg leginkább az MFB szolgáltató elleni döntését – "Visszautasítjuk, ez teljesen megalapozatlan szakmailag!"
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatósága 2026. augusztus 10-án kizárta az Opus Titász Áramhálózati Zrt.-t az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt. A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium emlékeztetett, hogy a programban való részvétel alapvető feltétele a pályázó tulajdonosi körének teljes átláthatósága. A Világgazdaság megkérdezte a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaságot, hogy az MFB kérte-e tőle adatot a tulajdonosi köréről, illetve milyen következményekkel jár, a Titász számára, hogy kimarad a pályázatból. Rákérdeztünk az Opus Titász pontos tulajdonosi körére is.
Jogi lépések következnek
Lapunk külön választ nem kapott, viszont utóbb érkezett egy közlemény. Ebben a társaság hangsúlyozza, hogy az MFB döntése a tiszántúli fogyasztókat és a térség fejlődését érinti hátrányosan. Az Opus Titász visszautasítja, hogy kizárták a pályázatból, és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait.
A kizárást
- szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja,
- annak indoklását határozottan visszautasítja,
- és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét igénybe veszi,
főként mivel az MFB augusztus 6-án megküldött értesítése szerint a pályázat értékelése az Opus Titász számára pozitív eredménnyel zárult, azaz a társaság elnyerte a pályázatban kiírt uniós forrásokat. Utólag ezt a döntést változtatta meg az MFB és a társaságot kizárta a pályázatokból.
A pályázati folyamat során első lépésként a pályázó jogosultsági minősítése történik, ennek része az átláthatósági vizsgálat is. Ha az elbíráló úgy értékeli, hogy a pályázó nem felel meg az előírt feltételeknek, akkor a benyújtott pályázatot szakmailag már nem is értékeli, hanem azonnal elutasítja a pályázót. A társaság a jogosultsági vizsgálaton sikeresen megfelelt a pályázati feltételeknek, ezután az MFB a pályázatát szakmailag is értékelte, a társaság számára pozitív döntést hozott.
Augusztus 6-án bekérte az Opus Titásztól a pályázati szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat is.
Fentiek fényében érthetetlen az MFB döntése, az, hogy a pályázati folyamat lezárását követően utólag, az „átláthatósági követelmények” teljesítésére hivatkozva fosztaná meg a társaságot és ezzel a tiszántúli régió fogyasztóit a fejlesztési forrásoktól. A pályázat értékelését követően megkapott hivatalos értesítés szerint a megfelelőnek talált pályázat utólagos, új szempontok szerinti kizárása nemcsak az érintett társaság, hanem a pályázati rendszer kiszámíthatóságába vetett bizalmat is veszélyezteti.
Az Opus Titász szabályozott energetikai vállalat, működését szigorú jogszabályi, hatósági és tőkepiaci átláthatósági előírások mellett végzi – olvasható. Az Opus Global Nyrt. tőzsdei csoport tagjaként tulajdonosi háttere és működése nyilvános, ellenőrizhető. Az Opus Titász Zrt. Magyarország egyik meghatározó villamosenergia-elosztó hálózati engedélyese, amelynek beruházásai közvetlenül az általa ellátott térségek lakosságának, vállalkozásainak, önkormányzatainak és intézményeinek biztonságos energiaellátását szolgálják.
A társaság üdvözli azt az MFB döntés után kommunikált kormányzati szándékot, hogy a társaság ellátási területén lévő települések a kialakult helyzet ellenére se maradjanak ki a szükséges energetikai fejlesztésekből.
Ez ugyanakkor nem teszi szükségtelenné a társasággal szemben meghozott döntés jogszerűségének tisztázását. Az Opus Titásznak nem csupán joga, hanem az ellátási területéért viselt felelősségéből fakadó kötelessége is fellépni azért, hogy a számára jogszerűen elérhető hálózatfejlesztési forrásokról kizárólag egységes és átlátható szakmai-jogi követelmények alapján szülessen döntés.
A társaság vezetése bízik abban, hogy a jogorvoslati eljárások során lehetőség nyílik a döntés alapjául szolgáló körülmények teljes körű és tárgyilagos vizsgálatára. Az Opus Titász eközben változatlanul ellátja közszolgáltatási feladatait, folytatja hálózatának fejlesztését, és mindent megtesz azért, hogy ügyfelei biztonságos és megfelelő minőségű villamosenergia-ellátása hosszú távon is biztosított legyen.
Az Opus Titász nemrég zárt le egy hatalmas fejlesztést
A társaság két hónapja tette közzé, hogy több mint 41 milliárd forintért fejlesztette a hálózatát az RRF forrás felhasználásával a Széchenyi Terv Plusz keretében. A beruházás révén a hálózata rugalmasabbá, biztonságosabbá és a megújuló energiaforrások fogadására alkalmasabbá vált, hozzájárulva a hazai napelemes kapacitások rendszerbe integrálásához, az ellátásbiztonság erősítéséhez és a zöld átállási célok teljesítéséhez.
A fejlesztés illeszkedik Magyarország azon stratégiai céljába, amely szerint legalább 20 százalékra kell növelni a megújuló források arányát a bruttó végső villamosenergia-fogyasztásban 2030-ra, miközben a hazai beépített fotovoltaikus kapacitásnak is dinamikusan kell emelkednie. (Mint ismert, új kormány új energiastratégiát kíván összeállítani az őszre, de eddig nem hangzott el olyan kijelentés, amely szerint szakítani kellene az említett céllal.) Az időjárásfüggő megújuló alapú energiatermelés ugyanakkor decentralizáltan kapcsolódik a kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokhoz, az emiatt szükséges kapacitásbővítés csak jelentős infrastruktúra-fejlesztéssel és a hálózatok megerősítéssel valósítható meg.
A projekt során az Opus Titász a 41,489 milliárd forint költségvetésű programon belül 20,744 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást vett igénybe, és 20,744 milliárd forint saját forrást használt fel.
A fejlesztések eredményeként a hálózatán 261 megawattnyi (fél paksi blokknyi) időjárásfüggő többletkapacitás illeszthető a rendszerbe.
A program keretében a társaság új nagyfeszültségű hálózati elemeket, alállomásokat és közép- illetve kisfeszültségű rendszerelemeket fejlesztett, illetve növelte azok kapacitását.
A társaság korábbi ütemtervei alapján már 2020–2021-ben is jelentős fejlesztések történtek: az általa villamos energiával ellátott közel 400 település közül több mint 224 településen valósult meg összesen 876 kis- és középfeszültségű hálózatbővítési, transzformátorcseréhez, alállomás-fejlesztéshez és nagyfeszültségű vezetéklétesítéshez kapcsolódó projekt az északkelet-magyarországi régióban.
A projekt későbbi szakaszaiban a társaság a finanszírozás jelentős részét
- a Mavir Buj állomás hálózatba illesztésére,
- az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet hálózatbővítésére,
- a Nyírbátor 132/22 kV-os alállomás kapacitásbővítésére,
- valamint a Szolnok Ipari 132/22 kV-os alállomás kapacitásbővítésére
fordította. Ezek a fejlesztések nemcsak a megújuló alapú energiatermelés rendszerbe kapcsolását segítik, hanem ipari és térségi ellátásbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőséggel bírnak.
A fejlesztési program az Opus Titász több mint 52 ezer kilométeres hálózatának jelentős részét érintette, és közel kétezer kisebb-nagyobb fejlesztési elem megvalósítását tette szükségessé.
Alaptalan vád érte a Mészáros csoportot
Magyar Péter miniszterelnök korábban nehezményezte, hogy nem találkozott a Mészáros csoport részéről olyan energiafelhasználás-csökkentési bejelentéssel, amely cégek tömegétől érkezett a kilélezett energiaellátási helyzet javítása érdekében. Mindazonáltal a csoport – mint közzétette – jelezte, hogy a hozzá tartozó KALL Ingredients Kft. időben megküldte önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalását a Mavirnak. A rendszerirányító 2026. augusztus 03-án kereste meg a társaságot, amelytől rövid időn belül meg is kapta a választ. Ebben az szerepelt, hogy a kft. a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10 százalékkal kevesebb energiát fog felhasználni. A krízishelyzetre való tekintettel a Mészáros csoport nem csak a Kall energiafelhasználását fogta vissza, hanem az összesét, így például az Opus Titászét és a Hunguest Hotelsét. Ezek közleményt is kiadtak.
Az Opus Titász elosztói engedélyesként közvetlenül nem határozza meg az országos termelési vagy importkapacitások felhasználását, de feladata, hogy a saját ellátási területén a hálózatüzemeltetés és az energiaelosztás a lehető legmagasabb színvonalon, biztonságosan történjen. A társaság ennek érdekében, kiemelten monitorozza a fogyasztási csúcsokat, a hálózati terhelést és a lokális üzemzavarokat. A tervezett üzemszünetek közül mindazokat halasztja, amelyek biztonságosan áttervezhetők, ugyanakkor a hálózatbiztonság szempontjából elengedhetetlen karbantartási munkák a jövő héten is folytatódnak – írta akkor a társaság.