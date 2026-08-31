Toxinos a magyar kukorica? Már beindult a rémhírkeltés, de a gazdák kezében is van eszköz

Még el sem kezdődött teljes egészében a kukorica betakarítása, a piacon máris megjelentek a termés toxinfertőzöttségéről szóló hírek. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint beindult a rémhírkeltés, miközben a toxinszintet nem piaci pletykákkal, hanem szabályosan levett minták laboratóriumi vizsgálatával lehet megállapítani. A kérdés különösen érzékeny, mert a kukoricatermelők már így is rendkívül nehéz évvel néznek szembe. A toxinos kukorica vádak a legrosszabkor kerülnek elő.

Attól még toxinos a kukorca, mert azt mondják róla, azt kizárólag reprezentatívmintavéltel és megfelelő vizsgálat után jelenthető ki Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A Világgazdaság által bemutatott legfrissebb becslések szerint az aszály miatt mindössze mintegy 2,5 millió tonnás hazai termés körvonalazódik. Az alacsony hozamok ellenére az árak emelkedése is mérsékelt maradt, miközben a gazdák költségei magasak. A termelőknek ezért különösen súlyos veszteséget okozhat, ha egy tételt vitatható vizsgálati eredmény alapján alacsonyabb minőségi kategóriába sorolnak, vagy visszautasítanak.

Toxinos termés: a szárazság növeli a kockázatot, de önmagában nem bizonyít semmit

A rendkívüli hőség és a vízhiány valóban kedvezhet bizonyos toxintermelő penészgombák megjelenésének. Ez azonban csak fokozott kockázatot jelent: egy adott kukoricatétel toxintartalmát kizárólag reprezentatív mintavétellel és megfelelő vizsgálattal lehet meghatározni.

A mintavétel döntő jelentőségű, mert például az aflatoxin nem egyenletesen oszlik el a teljes terménytömegben, hanem gócszerűen jelenhet meg. Emiatt ugyanabból a tételből a nem megfelelő módon levett minták jelentősen eltérő eredményt adhatnak.

A probléma 2024-ben különösen súlyos volt. A Világgazdaság akkori beszámolója szerint a betakarított kukorica több mint 40 százalékában mértek határérték feletti toxintartalmat. A szakmai szereplők már akkor hangsúlyozták, hogy a termény minőségének megítéléséhez hivatalos mintavételre és laboratóriumi mérésre van szükség.

A fertőzésnek komoly piaci következménye lehet. A magas toxintartalmú kukorica élelmiszer- vagy takarmánycélú felhasználása korlátozott, szélsőséges esetben pedig a termény csak energetikai célra értékesíthető. A különböző minőségi kategóriák között több tízezer forintos tonnánkénti árkülönbség is kialakulhat. A Világgazdaság korábbi információi szerint ugyanakkor 2025 elején már a toxinos tételek iránt is élénkült a kereslet, és közelített egymáshoz a fertőzött, illetve a jó minőségű kukorica ára.