Traktorinvázió Alsónémedin: ilyet nem lát minden nap – fotógaléria
Szombat reggel a megszokottnál jóval nagyobb és hangosabb járművek vették birtokba Alsónémedi utcáit. Az idei Traktorfesztivál résztvevői délelőtt látványos felvonulással indították a napot, majd kezdetét vették a traktoros ügyességi versenyek.
A hatalmas gépekkel versenyeztek a traktorosok, akadálypályán, tolatásban, sőt gyorsulásban is összemérték tudásukat. A már hagyományosnak számító és rendszeresen megrendezett alsónémedi fesztivál sok látogatott vonz a település környékéről.
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Fotó: Fotó: Havran Zoltán
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Alsónémedi Traktor Fesztivál
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