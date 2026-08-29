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agrárium
Alsónémedi
fesztivál

Traktorinvázió Alsónémedin: ilyet nem lát minden nap – fotógaléria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szombat reggel a megszokottnál jóval nagyobb és hangosabb járművek vették birtokba Alsónémedi utcáit. Az idei Traktorfesztivál résztvevői délelőtt látványos felvonulással indították a napot, majd kezdetét vették a traktoros ügyességi versenyek.
VG
2026.08.29, 16:58

A hatalmas gépekkel versenyeztek a traktorosok, akadálypályán, tolatásban, sőt gyorsulásban is összemérték tudásukat. A már hagyományosnak számító és rendszeresen megrendezett alsónémedi fesztivál sok látogatott vonz a település környékéről.

Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Alsónémedi Traktor Fesztivál
Fotó: Fotó: Havran Zoltán
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Alsónémedi Traktor Fesztivál

 

 

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