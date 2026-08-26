Rendkívüli, Trump súlyos döntést hozott az éjjel, Magyarországra is lesújtott: felfüggesztették az amerikai vízumok kiadását – teljes a bizonytalanság a beutazásoknál

Donald Trump elnök kormánya felfüggesztette a az amerikai vízumidőpontok kiadását a kérelmezők számára világszerte – írta meg szerda reggel a Reuters. A hírügynökség megjegyezte, hogy a republikánus vezető második elnöki ciklusában folytatja a bevándorlás elleni kemény fellépést.

Rendkívüli: Trump súlyos döntést hozott az éjjel, Magyarországra is lesújtott / Fotó: Leah Millis

A tudósítás szerint az Egyesült Államok Külügyminisztériumának szóvivője kedden azt közölte, hogy globális képzési kezdeményezést indítottak az összes amerikai nagykövetségen és konzulátuson világszerte,

és a vízumügyintézési időpontokat a képzéshez igazodva módosítani fogják.

A rendkívüli intézkedés a bejelentés alapján tehát Magyarországot is sújtja. A döntés hátterében az állhat, hogy Trump határozott kitoloncolási kampányt és a bevándorlás elleni kemény fellépést folytat, amely magában foglalja

a vízumok

és a zöldkártyák visszavonását,

valamint a kérelmek elutasítását

a legkülönbözőbb okokra hivatkozva, mint például politikai véleményekre és az USA szövetségese, Izrael gázai offenzívája elleni palesztinpárti tüntetésekre.

Rendkívüli: Trumpt súlyos döntést hozott az éjjel, Magyarországra is lesújtott

Az amerikai külügyi szóvivő állítása szerint a szigorítás célja Amerika belső biztonságának javítása. Ugyanakkor a szokatlan és rendkívül szigorú fellépés jogi akadályba ütközött. Egy amerikai bíró még múlt pénteken ugyanis megsemmisítette a Trump-adminisztráció azon intézkedését, amely felfüggesztette a bevándorlóvízumok kiadását 75 ország kérelmezői számára.

Az igazságszolgáltatás kimondta, hogy a lépés túlmutatott Marco Rubio külügyminiszter törvényi hatáskörét.

Az amerikai vízumidőpontok körül teljes a bizonytalanság, ugyanis a Külügyminisztérium nem közölt részleteket a bejelentett képzésekről és annak időtartamáról. Egyedül arra tért ki, hogy a képzés célja, hogy

segítséget adjon a konzuli tisztviselőknek, hogy ki tudják szűrni azokat a kérelmezőket, akiknél fennáll a veszélye annak, hogy az amerikai szociális ellátásokat akarják megcsapolni, valamint, hogy támogatást adjon annak biztosításához, hogy a vízumkérelmezőknél „átfogó és következetes” értékelés szülessen.

A vízumidőpontok felfüggesztéséről korábban a Financial Times is beszámolt. A cikk szerint az amerikai nagykövetségeken és konzulátusokon kitűzött interjúidőponttal rendelkező bevándorlóvízum-kérelmezők e-maileket kaptak arról, hogy

az időpontjaikat átütemezik, és a jövőben értesítést kapnak az új időpontról.

Trump bevándorlásellenes szigorítását az emberi jogi szervezetek széles körben elítélték, mivel szerintük az diszkriminatív, valamint sérti a szólásszabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot.