Tüntetés a Kossuth téren Unger Anna ellen, Ligeti Miklósért – érdeklődés hiányában elmaradt: „rászerveztek"

Nyerges André péntek délutánra szervezett tüntetést a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalért (NVVH) és Ligeti Miklósért. A Tisza-szimpatizáns szerint elfogadhatatlan, hogy a Tisza javaslatára Unger Anna kerül az NVVH élére - írtuk pénteki cikkünkben. Aztán a szervezők új döntést hoztak, és péntek délutánról szombatra tették át a szervezők szombat délutáni demonstráció azonban jóval többről szól, mint arról, hogy ki vezesse a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Nyerges André próbálkozása nem hozta meg a remélt sikert.

A tüntetés szervezője, a Tisza szimpatizáns Nyerges André/Fotó: Facebook

Unger Anna megválasztása olyan indulatokat szabadított el a Tisza saját táborában, amelyekre a kormányváltás óta aligha volt példa. A közösségi médiában kommentek ezrei születtek, Magyar Péter személyesen bonyolódott vitákba saját követőivel és az aktivista-színész Molnár Áronnal. A döntést már a kormányváltást támogató, balliberális véleményformálók közül is többen bírálták.

A vita középpontjában Ligeti Miklós személye áll. A Transparency International Magyarország jogi igazgatóját sok kormányváltást akaró választó az elmúlt évek korrupcióellenes küzdelme miatt szinte magától értetődő jelöltnek tekintette. Ehhez képest meglepte őket a döntés, hogy végül Unger Anna kapta meg a hat évre szóló megbízatást. Az indulatokat különösen Unger egyik mondata fűtötte fel. A leendő elnök arról beszélt, hogy hat év alatt az „utolsó szögig” fel lehet tárni, mi történt az országban, azt azonban irreálisnak tartja, hogy valamennyi nagy ügyben ennyi idő alatt jogerős ítéletek is szülessenek.

A kommentelők mondataiban megjelent a csalódottság, a türelmetlenség, sőt az árulás vádja is. A felháborodás ereje pedig megmutatta, milyen elképesztően magasra emelte maga a Tisza az elszámoltatással kapcsolatos választói várakozásokat. Ennek a felelősségei és következményei még sok fejtörést okozhatnak a miniszterelnöknek.

Jogállamot nem lehet a jogállam lebontásával építeni

Ha Magyar Péterék valóban jogállamot akarnak építeni, nem tehetik meg azt, amit választóik egy része most számon kér rajtuk. Egy új hivatal nem döntheti el politikai alapon, hogy egyes szerződések törvényesek-e, vagy sem. Nem kobozhat el vagyont azért, mert annak tulajdonosáról az ország egyik fele meg van győződve, hogy közpénzből gazdagodott meg.