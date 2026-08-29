Tüntetés a Kossuth téren Unger Anna ellen, Ligeti Miklósért – érdeklődés hiányában elmaradt: „rászerveztek"
Nyerges André péntek délutánra szervezett tüntetést a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalért (NVVH) és Ligeti Miklósért. A Tisza-szimpatizáns szerint elfogadhatatlan, hogy a Tisza javaslatára Unger Anna kerül az NVVH élére - írtuk pénteki cikkünkben. Aztán a szervezők új döntést hoztak, és péntek délutánról szombatra tették át a szervezők szombat délutáni demonstráció azonban jóval többről szól, mint arról, hogy ki vezesse a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Nyerges André próbálkozása nem hozta meg a remélt sikert.
Unger Anna megválasztása olyan indulatokat szabadított el a Tisza saját táborában, amelyekre a kormányváltás óta aligha volt példa. A közösségi médiában kommentek ezrei születtek, Magyar Péter személyesen bonyolódott vitákba saját követőivel és az aktivista-színész Molnár Áronnal. A döntést már a kormányváltást támogató, balliberális véleményformálók közül is többen bírálták.
A vita középpontjában Ligeti Miklós személye áll. A Transparency International Magyarország jogi igazgatóját sok kormányváltást akaró választó az elmúlt évek korrupcióellenes küzdelme miatt szinte magától értetődő jelöltnek tekintette. Ehhez képest meglepte őket a döntés, hogy végül Unger Anna kapta meg a hat évre szóló megbízatást. Az indulatokat különösen Unger egyik mondata fűtötte fel. A leendő elnök arról beszélt, hogy hat év alatt az „utolsó szögig” fel lehet tárni, mi történt az országban, azt azonban irreálisnak tartja, hogy valamennyi nagy ügyben ennyi idő alatt jogerős ítéletek is szülessenek.
A kommentelők mondataiban megjelent a csalódottság, a türelmetlenség, sőt az árulás vádja is. A felháborodás ereje pedig megmutatta, milyen elképesztően magasra emelte maga a Tisza az elszámoltatással kapcsolatos választói várakozásokat. Ennek a felelősségei és következményei még sok fejtörést okozhatnak a miniszterelnöknek.
Jogállamot nem lehet a jogállam lebontásával építeni
Ha Magyar Péterék valóban jogállamot akarnak építeni, nem tehetik meg azt, amit választóik egy része most számon kér rajtuk. Egy új hivatal nem döntheti el politikai alapon, hogy egyes szerződések törvényesek-e, vagy sem. Nem kobozhat el vagyont azért, mert annak tulajdonosáról az ország egyik fele meg van győződve, hogy közpénzből gazdagodott meg.
Fel kell tárni az inkriminált eseteket, és a bíróság majd eldönti, hogy
- a felek mire szerződtek,
- a szerződés megfelelt-e a hatályos törvényeknek,
- történt-e megfelelő teljesítés,
- a munka végzése megfelelő volt-e,
- az alvállalkozók hogyan dolgoztak,
- kifizették-e őket és így tovább.
Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, eljárást kell indítani, végül pedig független bíróságnak kell döntenie.
Ha nem történt bűncselekmény, akkor ezt a közbeszédben is világossá kell tenni, és kárpótolni azokat, akiket meghurcoltak és erkölcsi vagy anyagi kár ért.
Magyar Pétert most a saját ígéretei érik utol
A Tisza éveken keresztül maga építette fel azt a várakozást, hogy a kormányváltással eljön az elszámoltatás ideje. Az üzenet politikailag rendkívül hatásos volt. A választók azonban nem jogállami törekvéseket hallottak ki belőle, hanem egy nagyon egyszerű ígéretet: visszavesszük, amit „elloptak", és felelősségre vonjuk azokat, akik ellopták. Forrognak a közösségi médiában olyan videók, ahol Magyar Péter maga beszél arról, hogy ez nem lehetséges. De mivel a tábora ezt követeli, a miniszterelnök személyesen áll bele a vitákba, saját követőivel kommentel, esetenként kineveti őket. Arról is írt, hogy egy ilyen hivatal vezetőjének kiválasztása nem „kiszavazóshow” vagy szimpátiaszavazás. Ebben igaza van. Egy állami intézmény vezetőjét nem Facebook-lájkok alapján kell kiválasztani.
Azt kérdezik: miért Unger Anna és miért nem Ligeti Miklós?
Az elmúlt 24 órában sokezerszer tették fel ezt a kérdést a Tisza szavazói. Felmerült az is, hogy hozzák nyilvánosságra, milyen szakmai szempontok döntöttek a kinevezéskor. Hogyan pontozták a jelölteket? Miben bizonyult Unger alkalmasabbnak Ligetinél? Miért nem ismerheti meg a nyilvánosság a 96 jelentkező értékelését és a végső sorrendet? A kormányváltást támogató, illetve az előző rendszerrel élesen kritikus balliberális véleményformálók közül is többen megszólaltak, Hadházy Ákos pedig már Unger megválasztása előtt Ligeti mellett állt ki, és a kiválasztási folyamat részleteinek nyilvánosságra hozatalát követeli.
Ez azért kellemetlen Magyar Péter számára, mert az Unger-ügyben először látszik igazán, milyen lesz, amikor nem politikai ellenfelekkel, hanem saját oldalának elvárásaival kell megküzdenie. A szombati tüntetésen ennek szerettek volna hangot adni, de a beszámolók szerint nem sikerült elérni a célt. Nyerges André a következőt posztolta:
„Sajnálatos módon rászerveztek a tüntetésre. Ezzel pedig össze próbálják mosni őket. Így lehetetlen volt megkülönböztetni, hogy ki miért érkezett. Ennek fényében a kiállás is nehezebb volt. Azt gondolom, hogy nem próbálnák ennyi oldalról védeni ezt a döntést és Unger Annát, ha ez nem egy háttéralku lenne. Sajnálom, hogy nem voltunk többen és sajnálom, hogy ilyen könnyen tud láthatóan a hatalmi rendszer bármit megúszni” – posztolta a szervező. De az nem derült ki, milyen rászervezésre gondolt.