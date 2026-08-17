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faszén
Országgyűlés
törvényjavaslat
áfacsökkentés
tűzifa

Áfacsökkenés jöhet szeptembertől: benyújtotta kormány a törvényjavaslatot, így mérséklődhet a tűzifa áfája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb fontos lépést tett a kormány a tűzifával fűtő háztartások terheinek mérséklésére: benyújtották az áfacsökkentésről szóló törvényjavaslatot. A tűzifa áfája szeptember 15-től 27 százalékról 5 százalékra eshet, ha az Országgyűlés elfogadja az előterjesztést.
VG/MTI
2026.08.17, 18:45

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A tűzifa mellett több más, fűtésre használt faalapú termék is bekerülhet a kedvezményes körbe, így szeptember közepétől érdemben mérséklődhet a téli tüzelés költsége.

tűzifa
A kormány szeptember 15-től vezetné be az 5 százalékos áfakulcsot a tűzifa és több kapcsolódó tüzelőanyag esetében / Fotó: Connect Images via AFP

Benyújtotta a kormány hétfőn az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené a tűzifa áfáját. A jelenlegi 27 százalékos általános forgalmi adó helyett szeptember 15-től 5 százalékos kedvezményes kulcs vonatkozna az érintett termékekre, amennyiben a parlament elfogadja az előterjesztést.

A változás azért lehet különösen fontos, mert a fűtési szezon közeledtével sok háztartásnak már most érdemes megterveznie a téli tüzelő beszerzését. A kormány indoklása szerint a tűzifával történő fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyik legfontosabb, bizonyos esetekben pedig az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Az áfacsökkentés célja ezért az, hogy ezeknek a háztartásoknak mérséklődjenek a téli fűtési kiadásai.

Nem csak a tűzifa válhat olcsóbbá

A törvényjavaslat alapján a kedvezményes adókulcs a hagyományos formában értékesített tűzifára terjedne ki, így többek között a hasáb-, tuskó-, rőzse- és kötegelt tűzifára is. A szabályozás emellett a fűtési célú fűrészport, fahulladékot és famaradékot, valamint az ezekből előállított pelletet és brikettet is érintené.

A kormány korábban már jelezte, hogy a tűzifa áfájának mérséklése nem önmagában álló intézkedés. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy a kabinet döntött a kedvezményes adókulcs bevezetéséről, és akkor azt is közölte, hogy a változás a pelletre, a brikettre és a faszénre is kiterjed.

A kormányzati kommunikáció szerint az intézkedés lényegében azoknak a háztartásoknak jelenthet segítséget, amelyek nem gázzal vagy villamos energiával fűtenek. A kedvezményes áfakulcs révén így olyan fogyasztók is részesülhetnek a fűtési költségeket mérséklő intézkedésből, akik számára a szilárd tüzelőanyag jelenti a mindennapi fűtés alapját.

Az áfakulcs 27-ről 5 százalékra történő csökkentése önmagában jelentős változás, ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan azt, hogy minden érintett termék ára pontosan ugyanilyen arányban esik majd. 

A végső fogyasztói árra ugyanis a nettó beszerzési ár, a kereskedelmi árrés, a szállítási költség és a piaci kereslet is hatással van.

Ha azonban a nettó ár nem változik, az áfacsökkentés elméletileg mintegy 17 százalékos bruttó árcsökkenést jelenthet a fogyasztó számára. A tényleges megtakarítás ezért attól is függ, hogy a kereskedők mekkora részben érvényesítik a kedvezményes adókulcs hatását a végső árakban.

A parlamenti döntés így kulcsfontosságú lesz. Ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, az új szabály szeptember 15-én léphet hatályba, vagyis közvetlenül a következő fűtési szezon előtt válhat alkalmazhatóvá.

Bő százmilliárdot vesz ki a költségvetésből a tűzifa áfájának csökkenése: hiába lesz olcsóbb, a kereslet miatt így is többet fizethetünk érte – hatósági ár, vagy állami program segíthet

Az idén 16 milliárd forintot, a következő négy évben összesen 98 milliárd forintot hagyna a lakosság zsebében a tűzifa áfájának tervezett csökkentése. Más oldalról nézve az intézkedés az adóbevétel csökkentésén keresztül összesen 114 milliárddal rontja 2026 szeptember 15 és 2030 december 31. között a költésgvetés egyenlegét. Az elsősorban a rászorulókat segítő tűzifaáfa-csökkentési terv már az Országgyűlés előtt van.

 

Energiabiztonság

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