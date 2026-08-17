Áfacsökkenés jöhet szeptembertől: benyújtotta kormány a törvényjavaslatot, így mérséklődhet a tűzifa áfája

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A tűzifa mellett több más, fűtésre használt faalapú termék is bekerülhet a kedvezményes körbe, így szeptember közepétől érdemben mérséklődhet a téli tüzelés költsége.

A kormány szeptember 15-től vezetné be az 5 százalékos áfakulcsot a tűzifa és több kapcsolódó tüzelőanyag esetében / Fotó: Connect Images via AFP

Benyújtotta a kormány hétfőn az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené a tűzifa áfáját. A jelenlegi 27 százalékos általános forgalmi adó helyett szeptember 15-től 5 százalékos kedvezményes kulcs vonatkozna az érintett termékekre, amennyiben a parlament elfogadja az előterjesztést.

A változás azért lehet különösen fontos, mert a fűtési szezon közeledtével sok háztartásnak már most érdemes megterveznie a téli tüzelő beszerzését. A kormány indoklása szerint a tűzifával történő fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyik legfontosabb, bizonyos esetekben pedig az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Az áfacsökkentés célja ezért az, hogy ezeknek a háztartásoknak mérséklődjenek a téli fűtési kiadásai.

Nem csak a tűzifa válhat olcsóbbá

A törvényjavaslat alapján a kedvezményes adókulcs a hagyományos formában értékesített tűzifára terjedne ki, így többek között a hasáb-, tuskó-, rőzse- és kötegelt tűzifára is. A szabályozás emellett a fűtési célú fűrészport, fahulladékot és famaradékot, valamint az ezekből előállított pelletet és brikettet is érintené.

A kormány korábban már jelezte, hogy a tűzifa áfájának mérséklése nem önmagában álló intézkedés. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy a kabinet döntött a kedvezményes adókulcs bevezetéséről, és akkor azt is közölte, hogy a változás a pelletre, a brikettre és a faszénre is kiterjed.

A kormányzati kommunikáció szerint az intézkedés lényegében azoknak a háztartásoknak jelenthet segítséget, amelyek nem gázzal vagy villamos energiával fűtenek. A kedvezményes áfakulcs révén így olyan fogyasztók is részesülhetnek a fűtési költségeket mérséklő intézkedésből, akik számára a szilárd tüzelőanyag jelenti a mindennapi fűtés alapját.

Az áfakulcs 27-ről 5 százalékra történő csökkentése önmagában jelentős változás, ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan azt, hogy minden érintett termék ára pontosan ugyanilyen arányban esik majd.

A végső fogyasztói árra ugyanis a nettó beszerzési ár, a kereskedelmi árrés, a szállítási költség és a piaci kereslet is hatással van.