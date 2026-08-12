Bő százmilliárdot vesz ki a költségvetésből a tűzifa áfájának csökkenése: hiába lesz olcsóbb, a kereslet miatt így is többet fizethetünk érte – hatósági ár, vagy állami program segíthet

Szeptember 15-től a jelenlegi 27 százalék helyett csak 5 százalék lesz a tűzifa áfája. A jogszabály – az áfatörvény módosítása – vonatkozik a pelletre, a brikettre és a faszénre is. A változás ideális esetben bruttó 17 százalékkal teszi olcsóbbá a felsoroltakkal történő fűtést a lakosság számára. Az ideális eset azt feltételezi, hogy a kiskereskedők szeptember derekától majd annyival adják kevesebbért a tűzifát, amennyit az áfa csökkentése indokol. Vagyis magának a fának a nettó árát nem módosítják.

Olcsóbb lehet a tűzifa az eltőtünk álló télen/Fotó: Kállai Márton

A tűzifa azonban piaci termék, az ára mozoghat. Ez mozgást elsősorban a keresletének és a kínálatának a változása alakítja. Ráadásul az eladók olyankor is emelnek, amikor nem a kínálat bővül, hanem a vevőnek lesz több pénze például egy támogatásnak, vagy – mint most szeptembertől –, az áfacsökkentésnek köszönhetően. Törvényszerűen új árszinten alakul ki a piaci egyensúly. Részben ez hajtotta az egekbe az elmúlt években a lakás- és ingatlanárakat, és erről érkeznek hírek az otthoni energiatároló program kapcsán is: a Világgazdasághoz eljutott panaszok szerint a kivitelezők pont annyival emelték meg a berendezés telepítésének díját, amekkora támogatáshoz a megbízójuk jutott.

Ez a veszély most a tűzifa esetében is fennáll. Három dolgot tehet ellene a kormány:

Hatósági árassá teszi a tűzifát és a másik három terméket a lakossági vevők számára

Olyan kínálatbővítést generál az állami tulajdonú erdészeteken keresztül, ami értelmetlenné teszi a fa árának az emelését

Bevonja valamilyen állami programba a lakossági tűzifa eladását, és ezen keresztül kínál szabott árat a rászorulóknak.

A rezsicsökkentést azonban a kormány aligha akarja a már meglévőkön túl további termékre kiterjeszteni, és az sem észszerű, gazdaságos vagy környezetkímélő, hogy pusztán az árak szinten tartása miatt bővítené a kínálatot. Ráadásul Magyarországon évente mintegy 9,3 millió köbméter tűzifára lenne igény, de fenntartható módon ennek alig több mint a fele, körülbelül 4,7 millió köbméter áll rendelkezésre – derül ki az ELTE tanulmányából. Vagyis a kínálat növelése környezet rovására menne, de az elmaradása komoly társadalmi feszültségeket okoz.