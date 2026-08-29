Tűzifaprogram: lesz még dolga a Tisza-kormánynak az áfacsökkentésen túl is

A lakossági energiafelhasználásból kis hányadot tesz ki a fával, pellettel vagy szénnel való fűtés, de adott társadalmi rétegekben, térségekben ez kiválthatatlan megoldás. Számukra nagy segítségnek ígérkezik a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra való csökkentése szeptember 15-től - amit az Országgyűlés augusztus 28-án megszavazott - és az, hogy a rászorulók a fűtési idényben kétszer annyi fát igényelhetnek, mint az előző években. Az ezt kimondó jogszabály még nem született meg.

Nem mindegy, milyen minőségű tűzifa kerül a kályhába

Fotó: Havran Zoltán

Jelenleg nagyjából 1,3 millió hazai háztartásban használnak tűzifát, kizárólag pedig 618 ezerben a a GKI Research adatai szerint. Ez a magyar háztartások mintegy hatoda. Szénnel a hazai háztartások 2,36 százaléka fűt, ami körülbelül 11,5 ezer háztartás a KSH 2022-es adatai alapján.

Megújulóként fut a fafűtés

A háztartások végső energiafelhasználásában 2023-ban 0,86 százalék jutott a szén- és széntermék-fűtésre a MEKH adatai szerint. ugyanakkor fontos tudni, hogy itt energiafelhasználásról, nem pedig háztartások számáról van szó. Vagyis az energiamérleg oldaláról nézve e számok elenyészők. A lakosság energiafelhasználása a következő módon oszlott meg 2024-ben a MEKH adatai alapján a források között:

villamos energia: 4,19 százalék

távhő: 8,54 százalék,

földgáz: 53,26 százalék,

szén és széntermékek: 0,86 százalék,

kőolajtermékek: 0,05 százalék,

megújuló energiaforrások: 33,10 százalék.

Az energiamennyiségre vetített 0,86 százaléknyi szénfelhasználás legfeljebb néhány tízezer tonnát takar. Jellemzően hazai lignitről, kis mennyiségben belföldön termelt, nagyobb mennyiségben külföldről, például Csehországból behozott barnaszénről van szó. 2022-ig orosz barnaszén is érkezett, de ez az import leállt, az importőr vállalat pedig megszűnt az orosz szénre kivetett uniós szankciók miatt.

Látható, hogy a fenti felsorolásból a fa és a pellet hiányzik, viszont szerepelt egy körülbelül egyharmados súlyú megújuló. A megújuló takarja a fát és a biomasszát, azaz a fapelletet és a brikettet. A vidéki háztartások emellett tüzelnek kerti fahulladékkal, szalmával, rossz esetben illegálisan gyűjtött ágakkal, illetve bármi éghetővel.