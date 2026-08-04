Gajdos László fontos bejelentést tett: rezsitámogatást nyújt a kormány az embereknek, megduplázzák a tűzifaprogramot

Biztosított lesz a tűzifaellátás a téli időszakra, valamint a kormány megduplázza a Szociális Tűzifa Program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára − jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter egy Facebook-bejegyzésben.

Változásokat jelentett be Gajdos László a Szociális Tűzifa Programban / Fotó: Facebook, Gajdos László

A program az önkormányzatokon keresztül biztosít ingyenes tűzifát a rászoruló, jellemzően kisebb településeken élő családoknak.

Több ingyen tűzifa

A korábbi rendszerben évente mintegy 5 milliárd forint állt rendelkezésre, így a bejelentés 10 milliárd forintos keretet eredményezhet, a részletes pályázati feltételeket azonban még nem ismertették.

A program korábban körülbelül 180–200 ezer háztartást ért el, az állami erdőgazdaságok pedig több mint kétezer településre szállítottak tüzelőt.

Az intézkedés azért lényeges, mert a programot korábban a bonyolult pályázati rendszer és a késedelmes kiszállítások miatt bírálták. A kormány ezért kezdhette meg már jóval a fűtési szezon előtt a készletek felhalmozását, és ezért növelhette meg a támogatások összegét.

A tűzifával fűtő háztartások támogatása a korábbi kormánydöntés kiegészítése, miszerint ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökken a tűzifa áfája.

Kármán András pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint mintegy másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy teljes egészében fával fűt. A kabinet szerint ezek a családok eddig nagyrészt kimaradtak a gáz- és áramfogyasztásra épülő rezsicsökkentésből, az adómérséklés ezért számukra nyújt közvetlen segítséget.

Az egyeztetésen a rendkívüli aszály következményei is szóba kerültek. Gajdos arra utasította az állami erdőgazdaságokat, hogy gondoskodjanak a vadon élő állatok folyamatos vízellátásáról és az erdei itatók rendszeres feltöltéséről.