Nehezen jön ki a matek: olcsóbb tűzifát adna a kormány, csakhogy nem szabad kivágni

Szeptember 30-ig átmenetileg tilos fát kivágni a hazai állami erdőkben, továbbá a természetvédelem alá eső, a Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdőkben és a magasabb természetességi kategóriákban is. A cél a védett erdők megőrzése, a gazdasági fakitermelés háttérbe szorítása, valamint a természet- és klímavédelmi szempontok érvényesítése. Viszont közeleg a tűzifa használatának az ideje.

Az erdészetek tudják, mikor jön el a tűzifa kivágásának az ideje/Fotó: Havran Zoltán

Bár a még el nem fogadott jogszabály tervezete kilenc kivételt is felsorol, amikor a kérdéses négy hónapban mégis munkára fogható a láncfűrész, ezzel a tüzelőre váró lakosság aligha van előbbre.

Például a moratórium idején is kivágható fa erdőnevelési céllal, hatósági utasításra,

vagy azért, hogy visszaszorítsák az idegenhonos, az inváziós és a tájidegen fajokat.

Engedélyezett a fakivágás folyamatban lévő pályázatok teljesítése esetén vagy az örökerdő üzemmód részeként.

A tűzifa azonban nem ilyen tevékenységből, hanem elsősorban a fenntartható, tervezett erdőgazdálkodás részeként érkezik az állami erdőgazdaságokból és a magánerdészetekből.

Vágni, vagy ne vágni?

A moratórium kettősen érinti az előttünk álló tél tűzifaellátását. Ideális esetben lényegében sehogy, mert nem túl okos dolog frissen kivágott fával fűteni. A frissen kivágott fa nedvességtartalma 40-50 százalékos is lehet, ezért

rossz hatásfokkal ég,

az égetése több károsanyag-kibocsátással jár,

és még a kéményt is korrodálja.

A kivágott fát felhasználás előtt általában hónapokig, akár egy évig is szárítják az erdőgazdaságnál, a kereskedő telephelyén, vagy a majdani felhasználónál. Vagyis az idén nyáron, szeptemberben kivágott fának egyébként sem lenne keresnivalója a kályhában, a kazánban, a kandallóban.

Nem maradtunk le semmiről

A másik hatás elvben már kellemetlenebb: június 5-től (a kormányhatározat hatályba lépésétől) szeptember végéig lerövidül az az idő, amely alatt mód van a 2027/28-as télre (rossz esetben már az ideire) tűzifának valót kivágni. Csakhogy az előbbiek miatt ez sem gond, hiszen amúgy sem ez a közel négy hónap fakivágás ideje. Az csak akkor kezdődik, amikor a lomb már lehullt.

A tűzifának és más faanyagnak szánt fát ezért a téli hónapokban, azaz az őszi lombhullástól a kora tavaszi rügypattanásig vágják ki.

Többnyire októbertől márciusig. Később már akkor sem helyes a fát kivágni, ha mégis lehull a hó, mint az idén történt a Mecsekben. A növények vegetációja ugyanis márciusban már beindult. Ez esetben viszont az nem világos, hogy miért kellett megtiltani a fa kivágását arra a négy hónapra, amely amúgy sem a tűzifa kivágásának az időszaka.