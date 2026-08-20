Olyan munkára készülnek a Paksi Atomerőműben, amilyet még nem csináltak - részletesen mutatjuk hogy indítják el újra az atomerőmű blokkjait lépésről lépésre
Augusztus 23-án éjféltől kezdik visszakapcsolni a Paksi Atomerőmű pihenő, hat turbináját a bejelentett terv szerint. A nyolc turbinával rendelkező létesítmény jelenleg két turbinával üzemel, e kettő a négy nukleáris blokk közül egyet tart üzemben. Várhatóan jövő csütörtökön (augusztus 27-én), esetleg másnap zárul az újraindítás, és ismét a normális, kicsit több mint 2000 megawattos teljesítménnyel zajlik a termelés.
Rutinszerű, de egyedi feladat előtt állnak a szakemberek
A munka azért tart mintegy négy napig, mert egymás után, és fokozatosan fogják felfűteni a kényszerpihenőn lévő egységeket. Az ehhez szükséges energiát a pillanatnyilag egyedül üzemben lévő, 2-es blokk adja majd. A folyamat annyiban rutinszerű, hogy a tervezett rendszeres karbantartás, illetve az időben vele összehangolt üzemanyagcsere miatt egyébként is alapértelmezés a blokkok időnkénti leállítása. Erre korábban minden egyes blokk esetében 12 havonta került sor (ez tehát már évi négy blokkleállás), a 15 hónapos üzemanyagciklusra néhány éve, fokozatosan történt váltás óta ritkábban.
Újraindítás szükséges ezenfelül olyankor is, amikor a létesítmény több, párhuzamos rendszerből álló biztonsági rendszere szinte a legkisebb hiba észlelésekor is leállítja az érintett blokkot.
Van sajnos bőven példa ezen felül kényszerű teljesítménycsökkenésre is, amelyet a rendszerirányító Mavir rendel el a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megtartása érdekében. Ilyenkor általában nem állítanak le egy egész blokkot akkor sem, ha több mint 500 megawattos a kötelező teljesítmény-csökkentés, inkább egyszerre több blokkot utasítanak kisebb termelésre.
Ráadásul emlékezetes, hogy a nyáron a dunavíz magas hőmérséklete is kikényszerített egy teljesítmény-csökkentést. Igaz, ennek nem az atomerőmű működéséhez, hanem a vízi élővilág védelméhez volt köze.
Vagyis bőven megvan a felterheléshez szükséges szaktudás és gyakorlati tapasztalat is Pakson.
Mégis egyedi feladat az újraindítás
A vasárnaptól indítandó visszaterhelésnek azonban sajátossága, hogy kettőnél több blokk korábban soha nem állt le Pakson teljesen. Kettő is csak olyankor, amikor véletlenül egybeesett egy védelmi, műszaki okból történt leállítás egy tervezett karbantartás miatt egyébként is zajló szünettel.
Mindazonáltal a mostani helyzet "csak" példa nélküli és összetettebb, de nem feltétlenül nehezebb a szokásosnál. Az igazi nagy problémát, az atomerőmű teljes leállítását ugyanis sikerült elkerülni. Pedig volt néhány nap, amikor a nyolcból már csak egy turbina működött, és esélyes volt, hogy azt az egyet is ki kell kapcsolni.
Ha ez megtörtént volna, már egyáltalán nem termelne áramot a létesítmény, így nem állna helyben rendelkezésre az újraindításához szükséges energia sem.
Az atomerőmű építésekor az első blokkot úgy indították be, hogy erre a célra a helyszínen külön kazánokat építettek, de azokat később lebontották. Tehát egy teljes leállás esetén kívülről hozott áramot kellene bevetni. Persze, nyilván erre is megvan a terv.
Nem ilyen vízszintre készültek a tervezők
Egyedi az az ok is – a Duna alacsony vízszintje -, ami a jelenlegi, közel teljes leállást kikényszerítette. A szivattyúk nem fértek hozzá a blokkok hűtéséhez szükséges, teljes vízmennyiséghez. Ezért
- Július 27-én megkezdődött az 1. blokk részleges leterhelése
- Július 28–án a 3. blokk teljesítményét 50 százalékkal csökkentették
- Július 29-én a 3. blokk teljesen leállt
- Július 30-én a 2 blokk teljesítményét 50 százalékkal csökkentették
- Augusztus 1-jén az 1. blokk teljesen leállt
- Augusztus 1-jén a 4. blokk teljesítményét 50 százalékkal csökkentették
- Augusztus 2-án a 4. blokk teljesen leállt
- augusztus 4-én a 2. blokkot kettőből már csak egy turbina látta el
- Augusztus 10-től ismét a névleges teljesítményen termel a 4-blokk.
További teljesítménycsökkentésre - most úgy tűnik -, nem lesz szükség. Igaz, nem egyértelműen kedvezőek a Duna vízszintjét alakító időjárás-előrejelzések, de már hozzák a várt eredményt a külső beavatkozások: máris magasabban folyik az atomerőműnél a Duna, hogy megkezdték egy fenékküszöb létesítését, javított a helyzeten két bárka elsüllyesztése is, továbbá a ráckevei Dunán visszatartott, duzzasztott vizet is beengedték a főágba.