Olyan munkára készülnek a Paksi Atomerőműben, amilyet még nem csináltak - részletesen mutatjuk hogy indítják el újra az atomerőmű blokkjait lépésről lépésre

Augusztus 23-án éjféltől kezdik visszakapcsolni a Paksi Atomerőmű pihenő, hat turbináját a bejelentett terv szerint. A nyolc turbinával rendelkező létesítmény jelenleg két turbinával üzemel, e kettő a négy nukleáris blokk közül egyet tart üzemben. Várhatóan jövő csütörtökön (augusztus 27-én), esetleg másnap zárul az újraindítás, és ismét a normális, kicsit több mint 2000 megawattos teljesítménnyel zajlik a termelés.

A fenékküszöb kialakítása lehetővé teszi az atomerőmű újraindítását/Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Rutinszerű, de egyedi feladat előtt állnak a szakemberek

A munka azért tart mintegy négy napig, mert egymás után, és fokozatosan fogják felfűteni a kényszerpihenőn lévő egységeket. Az ehhez szükséges energiát a pillanatnyilag egyedül üzemben lévő, 2-es blokk adja majd. A folyamat annyiban rutinszerű, hogy a tervezett rendszeres karbantartás, illetve az időben vele összehangolt üzemanyagcsere miatt egyébként is alapértelmezés a blokkok időnkénti leállítása. Erre korábban minden egyes blokk esetében 12 havonta került sor (ez tehát már évi négy blokkleállás), a 15 hónapos üzemanyagciklusra néhány éve, fokozatosan történt váltás óta ritkábban.

Újraindítás szükséges ezenfelül olyankor is, amikor a létesítmény több, párhuzamos rendszerből álló biztonsági rendszere szinte a legkisebb hiba észlelésekor is leállítja az érintett blokkot.

Van sajnos bőven példa ezen felül kényszerű teljesítménycsökkenésre is, amelyet a rendszerirányító Mavir rendel el a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megtartása érdekében. Ilyenkor általában nem állítanak le egy egész blokkot akkor sem, ha több mint 500 megawattos a kötelező teljesítmény-csökkentés, inkább egyszerre több blokkot utasítanak kisebb termelésre.

Ráadásul emlékezetes, hogy a nyáron a dunavíz magas hőmérséklete is kikényszerített egy teljesítmény-csökkentést. Igaz, ennek nem az atomerőmű működéséhez, hanem a vízi élővilág védelméhez volt köze.

Vagyis bőven megvan a felterheléshez szükséges szaktudás és gyakorlati tapasztalat is Pakson.

Mégis egyedi feladat az újraindítás

A vasárnaptól indítandó visszaterhelésnek azonban sajátossága, hogy kettőnél több blokk korábban soha nem állt le Pakson teljesen. Kettő is csak olyankor, amikor véletlenül egybeesett egy védelmi, műszaki okból történt leállítás egy tervezett karbantartás miatt egyébként is zajló szünettel.