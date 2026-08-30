Unger Anna 150 embert akar más szervektől elszipkázni – „vezényléssel, beosztással, kirendeléssel," de lesz ehhez szava a nyomozati szerveknek is
Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal (NVVH) frissen kinevezett elnöke részletesen elmondta az RTL Klub Házon kívül című műsorában, miként fogja elkezdeni a munkát, teljesen a nulláról. A hivatal jelenleg ugyanis csak papíron létezik, nincsen székhelye, alapító okirata, bankszámlája, KSH azonosítója, működési szabályzat és emberei sincsenek. Az elnök úgy fogalmazott, ő már kedden azon lesz, hogy ezek a bürokratikus feladatok elinduljanak a megoldás felé. 150 embert szeretne felvenni, vannak nevek a fejében.
Az interjúban beszélt arról is, hogy nincsen beleszólása, kik lesznek a helyettesei, a 4 elnökhelyettest majd a parlamenti bizottság választja ki. Kedden reggel elkezdi felépíteni a hivatalt, konkrét nevek vannak a fejében, aki segít, hogyan lehet a hivatal gazdasági lábát felépíti. Azt mondta, ő fogja elkérni őket a rendőrségtől, a NAV-tól, az ügyészségtől. A munkatársakat vezényléssel, beosztással, kirendeléssel fogják behívni a szervezetbe. Arra a kérdésre, hogy mit szólnak ehhez majd az érintett szervezetek, annyit mondott, tudnak majd adni olyan ösztönzőket, hogy vonzó legyen átenni a NVVH-hoz. Az elnökhelyettesek maguk tesznek javaslatot a munkatársakra, ez is kiderült.
Febolydulhatnak a szervezetek
Unger Anna - és korábban Magyar Péter miniszterelnök is - többször hangsúlyozta, hogy a legjobb szakemberekkel kell dolgoznia a hivatalnak. Azt is jelezte, az elnök, nem vélja a társzszervezetek állományát lenullázni.
Felmerül a kérdés, hogy az erőforrásokkal szűkösen gazdálkodó szervek vezetői mit fognak szólni, ha a legjobb nyomozóikat, ügyészeiket elszipkázza a hivatal. Milyen felfordulást fog okozni ezekben a szervezetekben, ha félbehagyják a korábbi munkáikat a nyomozók, és egy házzal odébb állnak. Az is kérdés, honnan fogják pótolni ezeket az úgynevezett legjobb szakembereket, adatelemzőket, számviteli, pénzügyi szakértőket.
A költségvetés jelentős, bár nem teljesen világos
Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint az NVVH működésére évente 10 milliárd forintot biztosítanak. Az induláshoz ezen felül a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetéséből megmaradt 2,3 milliárd forintot is az új szervezethez irányítják. A hivatal tényleges, tételes 2026-os költségvetése ugyanakkor egyelőre nem ismert nyilvánosan.
A szervezet vezetőinek fizetése is jelentős tétel. Az NVVH-ról szóló szabályozás alapján az elnök havi illetménye a bírói illetményalap hétszerese. A 2026-os, 716 830 forintos bírói illetményalappal számolva Unger Anna havi bruttó 5 017 810 forintot, vagyis évente valamivel több mint 60,2 millió forintot kereshet. Emellett a miniszterekkel azonos juttatások illetik meg.
Az elnökhelyettesek illetménye a bírói illetményalap 5,5-szerese, ami jelenleg havi bruttó 3 942 565 forintot, éves szinten több mint 47,3 millió forintot jelent fejenként. A négy elnökhelyettes és az elnök alapilletménye így önmagában évente mintegy 249,5 millió forintot tehet ki.
Az NVVH személyi kiadásai azonban ennél jóval magasabbak lehetnek, ahogy Unger Anna utalt rá, lesznek ösztönzőik, ez feltehetőleg kiemelt bérezést jelent a szervezet minden szintjén.
Mikor indulnak a nyomozások?
A lehető leghamarabb, azt reméli, szeptember végére elkészülnek a hivatal felállításával. Az ügyeket Tasnády Katalin elnökhelyettes már kiválasztotta, ő pontosan tudja, hova akar nyúlni, így el fognak indulni a vizsgálatok – magyarázta. Az érintett ügyeket majd átkérik a szervezetektől és az NVVH munkatársai viszik tovább.
Várják a bejelentéseket, feljelentéseket
Unger Anna elmondta azt is, hogy három úton tudnak vizsgálatot kezdeni: bejelentés után, a törvény által előírt közbeszerzések esetében és a közvagyonvédelmi kockázatértékelési módszertan alapján. Ettől lesz objektív és igazságos a vizsgálat. Elképzelése szerint nagy és kis ügyeket és vizsgálnak. Vannak a fejében ügyek, ezt is hozzátette. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy minden 1 éven belül kötött polgárjogi szerződést, megvizsgáljanak, ahol felmerül a gyanú, hogy valami nem stimmel. Nagyon határozottan kijelentette azt is, hogy őt ne hívogassa senki, még Magyar Péter sem, aki bejelentést akar tenni, tegye meg. Kiemelte: az ő feladata az lesz, hogy falat emeljen a munkatársai köré, hogy ne féljenek, ne torpanjanak meg, mert „mindenkit megnézünk, mindenkit meghallgatunk". A célja az, hogy az utolsó szögig hazahozzanak mindent – mondta.