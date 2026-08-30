Unger Anna 150 embert akar más szervektől elszipkázni – „vezényléssel, beosztással, kirendeléssel," de lesz ehhez szava a nyomozati szerveknek is

Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal (NVVH) frissen kinevezett elnöke részletesen elmondta az RTL Klub Házon kívül című műsorában, miként fogja elkezdeni a munkát, teljesen a nulláról. A hivatal jelenleg ugyanis csak papíron létezik, nincsen székhelye, alapító okirata, bankszámlája, KSH azonosítója, működési szabályzat és emberei sincsenek. Az elnök úgy fogalmazott, ő már kedden azon lesz, hogy ezek a bürokratikus feladatok elinduljanak a megoldás felé. 150 embert szeretne felvenni, vannak nevek a fejében.

Unger Anna 150 fős szervezetet épít fel a legjobb szakemberekből/Fotó: AFP

Az interjúban beszélt arról is, hogy nincsen beleszólása, kik lesznek a helyettesei, a 4 elnökhelyettest majd a parlamenti bizottság választja ki. Kedden reggel elkezdi felépíteni a hivatalt, konkrét nevek vannak a fejében, aki segít, hogyan lehet a hivatal gazdasági lábát felépíti. Azt mondta, ő fogja elkérni őket a rendőrségtől, a NAV-tól, az ügyészségtől. A munkatársakat vezényléssel, beosztással, kirendeléssel fogják behívni a szervezetbe. Arra a kérdésre, hogy mit szólnak ehhez majd az érintett szervezetek, annyit mondott, tudnak majd adni olyan ösztönzőket, hogy vonzó legyen átenni a NVVH-hoz. Az elnökhelyettesek maguk tesznek javaslatot a munkatársakra, ez is kiderült.

Febolydulhatnak a szervezetek

Unger Anna - és korábban Magyar Péter miniszterelnök is - többször hangsúlyozta, hogy a legjobb szakemberekkel kell dolgoznia a hivatalnak. Azt is jelezte, az elnök, nem vélja a társzszervezetek állományát lenullázni.

Felmerül a kérdés, hogy az erőforrásokkal szűkösen gazdálkodó szervek vezetői mit fognak szólni, ha a legjobb nyomozóikat, ügyészeiket elszipkázza a hivatal. Milyen felfordulást fog okozni ezekben a szervezetekben, ha félbehagyják a korábbi munkáikat a nyomozók, és egy házzal odébb állnak. Az is kérdés, honnan fogják pótolni ezeket az úgynevezett legjobb szakembereket, adatelemzőket, számviteli, pénzügyi szakértőket.

A költségvetés jelentős, bár nem teljesen világos

Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint az NVVH működésére évente 10 milliárd forintot biztosítanak. Az induláshoz ezen felül a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetéséből megmaradt 2,3 milliárd forintot is az új szervezethez irányítják. A hivatal tényleges, tételes 2026-os költségvetése ugyanakkor egyelőre nem ismert nyilvánosan.