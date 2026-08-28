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parlament
Unger Anna
Magyar Péter

Unger Anna bejelentette, kivel dolgozna együtt – már ha megválasztják, és nem jön valami meglepetés

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Alig egy nappal vitatott jelölése után máris maga mellé hívná egyik legnagyobb riválisát Unger Anna. Ma dönt az Országgyűlés arról, hogy valóban ő lesz-e Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő elnöke. Nagy vihart kavart a jelölés, a tiszás szavazók komoly elégedetlenségüket fejezték ki, lassan 24 órája zajlik a kommentháború. Kérdés, Magyar Péter miniszterelnök beleavatkozik-e a jelölésbe, mert meghajol a választói akarat előtt.
VG
2026.08.28, 09:25

Alig egy nappal jelölése után máris maga mellé hívná egyik korábbi riválisát Unger Anna. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő elnöke éppen azzal a szakemberrel erősítené meg a szervezetet, akit a kiválasztás során többen nála alkalmasabbnak tartottak a hivatal vezetésére.

Unger Anna Róza
                                                                                                              Unger Anna együttdolgozna riválisával/Fotó: Polyák Attila / MW

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta Unger Anna pénteki bejegyzésében. Hozzátette, elnökként mindenkit vár a fedélzetre, aki ezért tenni akar, majd külön is megnevezte korábbi vetélytársát: „Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója maga is pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, és szakmai múltja miatt az egyik legerősebb jelöltnek számított. A Tisza Párt végül mégsem őt, hanem Unger Anna politológust választotta.

A döntés ráadásul a párton belül sem volt teljesen egyhangú. Unger a Tisza igazságügyi bizottságában hat igen mellett egy nem és egy tartózkodó szavazatot kapott, míg Ligeti négy igen és négy tartózkodás mellett egyetlen ellenszavazatot sem. Az Unger ellen szavazó Melléthei-Barna Márton később nyilvánosan is jelezte: Ligetit alkalmasabbnak tartotta a hivatal vezetésére.

Az Országgyűlés pénteken döntést hoz a kérdésben. 

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