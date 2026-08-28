Máris itt a következménye Unger Anna megválasztásának, erre nem számított a Tisza: órákon belül tüntetés lesz Budapesten, nem hagyják Ligeti Miklóst – "Ideje, hogy megtegyük"

„Tüntetés a NVVH-ért, Dr. Ligeti Miklósért és a rendszerváltásért” – ezzel a címmel hirdettek Facebook-eseményt, nem sokkal azt követően, hogy a Parlament pénteki ülésén megszavazta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, amivel célegyenesbe fordult Magyar Péter kampányban tett legfőbb vállalása.

Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke / Fotó: Polyák Attila / MW

A létrehozott Facebook-esemény posztjában azt írják a szervezők: „A TISZA Párt megszavazta Unger Anna jelölését, ezzel pedig megpecsételte a sorsát a rendszerváltásnak. Ez az utolsó esélyünk, hogy valódi változás legyen. Nem tűrhetjük tovább a háttéralkukat. Elég volt a korrupcióból. Magyar Péter folyamatosan azt kéri, hogy tartsunk tükröt és kérjük számon őket. Itt az ideje, hogy ezt meg is tegyük.”

A szervező Nyerges André, pénteken 16.00 órára hirdette meg a demonstrációt a Kossuth térre.

Unger Anna Róza lett az NVVH elnöke

Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az Országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, hét nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott.

A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott.

Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnády Katalin esküt tett.

Sokan Ligeti Miklóst várták a hivatal élére

Unger jelölése megosztó lépésnek számított, ugyanis szakértők, elemzők, politológusok és a közélet különböző szereplői egy másik jelöltet, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst várták befutónak. Erről tanúskodnak a döntés óta megjelent vélemények is, többen ugyanis kétkedve fogadták a bizottsági jelölést, kritikával illették a kormányt vagy éppen magát a kiválasztási folyamatot.

Többek között a Tisza egyik erős embere, Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton is őt tartotta alkalmasabbnak. De Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter és Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő is Ligeti mellett foglalt állást.