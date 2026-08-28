Máris itt a következménye Unger Anna megválasztásának, erre nem számított a Tisza: órákon belül tüntetés lesz Budapesten, nem hagyják Ligeti Miklóst – "Ideje, hogy megtegyük"
„Tüntetés a NVVH-ért, Dr. Ligeti Miklósért és a rendszerváltásért” – ezzel a címmel hirdettek Facebook-eseményt, nem sokkal azt követően, hogy a Parlament pénteki ülésén megszavazta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, amivel célegyenesbe fordult Magyar Péter kampányban tett legfőbb vállalása.
A létrehozott Facebook-esemény posztjában azt írják a szervezők: „A TISZA Párt megszavazta Unger Anna jelölését, ezzel pedig megpecsételte a sorsát a rendszerváltásnak. Ez az utolsó esélyünk, hogy valódi változás legyen. Nem tűrhetjük tovább a háttéralkukat. Elég volt a korrupcióból. Magyar Péter folyamatosan azt kéri, hogy tartsunk tükröt és kérjük számon őket. Itt az ideje, hogy ezt meg is tegyük.”
A szervező Nyerges André, pénteken 16.00 órára hirdette meg a demonstrációt a Kossuth térre.
Unger Anna Róza lett az NVVH elnöke
Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az Országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, hét nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott.
A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott.
Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnády Katalin esküt tett.
Sokan Ligeti Miklóst várták a hivatal élére
Unger jelölése megosztó lépésnek számított, ugyanis szakértők, elemzők, politológusok és a közélet különböző szereplői egy másik jelöltet, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst várták befutónak. Erről tanúskodnak a döntés óta megjelent vélemények is, többen ugyanis kétkedve fogadták a bizottsági jelölést, kritikával illették a kormányt vagy éppen magát a kiválasztási folyamatot.
Többek között a Tisza egyik erős embere, Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton is őt tartotta alkalmasabbnak. De Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter és Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő is Ligeti mellett foglalt állást.
Unger Anna még elnökjelöltként arról beszélt, hogy éppen azzal a szakemberrel erősítené meg az NVVH-t, akit a kiválasztás során többen nála alkalmasabbnak tartottak a hivatal vezetésére.
„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta Unger Anna pénteki bejegyzésében. Hozzátette, hogy elnökként mindenkit vár a fedélzetre, aki ezért tenni akar, majd külön is megnevezte korábbi vetélytársát: „Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”