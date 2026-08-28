Két oldalról is támadják Unger Anna megválasztását: Hadházy Ákos színjátékot sejt, a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul - „politikai komisszárt" helyeztek oda

A Fidesz-frakció közleményében „Tisza ÁVH-nak” nevezte a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely szerintük valódi bírói kontroll nélkül kaphat rendkívül széles nyomozati és kényszerítő jogosítványokat. A kormánypárt úgy látja, a szervezet alkalmas lehet lehallgatásokra, fedett nyomozók és informátorok alkalmazására, folyamatban lévő ügyek átvételére, valamint akár magánvállalkozások felügyelet alá vonására is – közölték pénteken, az új elnök. Unger Anna megválasztása után.

Unger Anna megválasztását már több kritika érte, ez tovább folytatódik/Fotó: Polyák Attila / MW

A frakció szerint ezek a jogosítványok sérthetik a tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz, a tulajdonhoz, a vállalkozáshoz és a magánszféra védelméhez fűződő jogokat. Attól tartanak, hogy a hivatal politikai megrendelésre indíthat koncepciós eljárásokat.

Unger Anna megválasztását is politikai döntésként értékelték. A Fidesz szerint az új elnöknek nincs gyakorlati vezetői tapasztalata és jogi végzettsége, kiválasztásakor pedig nem a szakmai alkalmasság, hanem a Tisza Párthoz való lojalitás számított. A frakció ezért az Alkotmánybíróságtól a teljes törvény megsemmisítését kéri.

Hadházy szerint Ligeti Miklós helyett kompromisszumos jelöltet, Unger Annát választottak

Hadházy Ákos más oldalról bírálta az eljárást. A független képviselő közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy hozzák nyilvánosságra azt a pontrendszert, amely alapján a 94 pályázóból kiválasztották a négy nyilvánosan megnevezett jelöltet. Ha ezt megtagadják, bírósághoz fordul.

Hadházy azt állítja, több forrásból olyan információkat kapott, amelyek szerint a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, és a négy döntősön kívül más jelentkezőt nem hallgattak meg.

Ezeket az értesüléseket egyelőre nem támasztotta alá nyilvánosan bemutatott bizonyítékokkal, ezért szerinte is a kiválasztási pontszámok közzététele tisztázhatná a történteket. A politikus információi szerint Magyar Péter miniszterelnök Sárvári Nicholast, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig Ligeti Miklóst támogatta. Unger Anna végül kompromisszumos jelöltként kerülhetett elő, miután Ligeti személye állítólag nem volt elfogadható a miniszterelnök számára.