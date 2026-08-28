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Alkotmánybíróság (AB)
Unger Anna
Fidesz

Két oldalról is támadják Unger Anna megválasztását: Hadházy Ákos színjátékot sejt, a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul - „politikai komisszárt" helyeztek oda

Alig választották meg Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, máris két irányból érkezett éles bírálat. A Fidesz-frakció a hivatal jogköreit és az új elnök szakmai alkalmasságát támadja, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Hadházy Ákos sem tétlenkedik, azt állítja: a pályázat színjáték lehetett, Unger Anna pedig politikai kompromisszum eredményeként kerülhetett a posztra.
Lengyel Gabriella
2026.08.28., 13:28

A Fidesz-frakció közleményében „Tisza ÁVH-nak” nevezte a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely szerintük valódi bírói kontroll nélkül kaphat rendkívül széles nyomozati és kényszerítő jogosítványokat. A kormánypárt úgy látja, a szervezet alkalmas lehet lehallgatásokra, fedett nyomozók és informátorok alkalmazására, folyamatban lévő ügyek átvételére, valamint akár magánvállalkozások felügyelet alá vonására is – közölték pénteken, az új elnök. Unger Anna megválasztása után. 

Unger Anna Róza
                                                                          Unger Anna megválasztását már több kritika érte, ez tovább folytatódik/Fotó: Polyák Attila / MW

A frakció szerint ezek a jogosítványok sérthetik a tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz, a tulajdonhoz, a vállalkozáshoz és a magánszféra védelméhez fűződő jogokat. Attól tartanak, hogy a hivatal politikai megrendelésre indíthat koncepciós eljárásokat.

Unger Anna megválasztását is politikai döntésként értékelték. A Fidesz szerint az új elnöknek nincs gyakorlati vezetői tapasztalata és jogi végzettsége, kiválasztásakor pedig nem a szakmai alkalmasság, hanem a Tisza Párthoz való lojalitás számított. A frakció ezért az Alkotmánybíróságtól a teljes törvény megsemmisítését kéri.

Hadházy szerint Ligeti Miklós helyett kompromisszumos jelöltet, Unger Annát választottak

Hadházy Ákos más oldalról bírálta az eljárást. A független képviselő közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy hozzák nyilvánosságra azt a pontrendszert, amely alapján a 94 pályázóból kiválasztották a négy nyilvánosan megnevezett jelöltet. Ha ezt megtagadják, bírósághoz fordul.

Hadházy azt állítja, több forrásból olyan információkat kapott, amelyek szerint a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, és a négy döntősön kívül más jelentkezőt nem hallgattak meg.

 Ezeket az értesüléseket egyelőre nem támasztotta alá nyilvánosan bemutatott bizonyítékokkal, ezért szerinte is a kiválasztási pontszámok közzététele tisztázhatná a történteket. A politikus információi szerint Magyar Péter miniszterelnök Sárvári Nicholast, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig Ligeti Miklóst támogatta. Unger Anna végül kompromisszumos jelöltként kerülhetett elő, miután Ligeti személye állítólag nem volt elfogadható a miniszterelnök számára.

Hadházy Unger Annát tisztességes és intelligens elméleti szakembernek nevezte, aki szerinte valóban érdemi munkát akar végezni. Ugyanakkor úgy véli, Ligeti Miklós minden szempontból alkalmasabb lett volna a hivatal vezetésére. Unger azon kijelentését pedig, hogy Ligetit is várja az új szervezetbe, a most elutasított jelölt számára akaratlanul is megalázónak minősítette. 

Hadházy nem fogadja el, hogy hat évig kellene várni az első ítéletekre

A képviselő Unger Anna szakmai programjának azt az állítását támadta a legerősebben, amely szerint a jogállami eljárások lassúsága miatt akár hat évig sem születhetnek jogerős ítéletek a nagy korrupciós ügyekben. Hadházy szerint ez lényegében zárójelbe tenné a Tisza Párt korábbi „út a börtönbe” ígéretét.Álláspontja szerint valódi politikai és ügyészi szándék esetén jogállami keretek között is fel lehet gyorsítani az eljárásokat.

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