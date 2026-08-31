Uniós pénzek: órákon belül többezer milliárd forint sorsa dőlhet el – Magyar Péternek most kell bizonyítania Ursula von der Leyen felé

Történelmi jelentőségű határidő jár le hétfő éjfélkor: augusztus 31-ig kell teljesíteniük a tagállamoknak azokat a reformokat és beruházási mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még rendelkezésre álló támogatásokhoz az uniós helyreállítási alap, az RRF terhére. Magyarország számára különösen nagy a tét: mintegy 10 milliárd eurónyi, jelenlegi árfolyamon kb. 3600-3650 milliárd forintnyi forrás sorsa függ attól, hogy sikerül-e határidőre teljesíteni a vállalásokat. Magyar Péter kormánya korábban azt ígérte: minden uniós pénzt hazahoznak. Az igazi hajsza az uniós pénzekért azonban augusztus 31-e után kezdődhet, mert ha a Bizottság elfogadja a mérföldkövek teljesítését, a kormánynak határidőre be is kell nyújtania az elszámolásokat a kifizetésekhez.

Uniós pénzek: éjfélkor lejár a történelmi határidő, de az igazi hajsza csak utána kezdődik (illusztráció)

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Uniós pénzek: a kormány szerint jó úton haladt az RRF-pénzek vállalásainak teljesítése

Emlékezetes, hogy Magyar Péter már a választási kampányban megígérte, hogy hazahozzák a Magyarországnak járó uniós pénzeket, később miniszterelnökként pedig arra tett vállalást, hogy lényegében egyetlen fillért sem hagynak veszni. A határidő az EU-s elvárások teljesítésére igen szoros volt, és azt is át kellett tekinteni, hogy egyáltalán milyen projektösszegek lehívását lehet besorolni a potenciálisan érkező RRF-pénzek alán. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt hetekben felgyorsultak az RRF-források lehívásához szükséges intézkedések.

A kormány többek között korábban más forrásból megvalósított vagy előkészített projekteket sorolt át az RRF-be, tőkejuttatásokat hajtott végre a Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB) kapcsolódóan, valamint az új vasúti gördülőállomány-kezelő társaság finanszírozásáról is döntött.

A helyreállítási tervben hálózatfejlesztési és digitális beruházások is szerepelnek, miközben az uniós forrásokhoz nemcsak beruházási, hanem jogalkotási, intézményi és átláthatósági feltételeket is teljesíteni kell.

Ami a vállalások teljesítését illeti, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kormányzati megszólalóként azt mondta augusztus közepén, hogy „mind a 124 mérföldkövet teljesíteni fogjuk, és mind a 10 milliárd eurót haza fogjuk hozni.”