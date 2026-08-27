Máris itt a következménye, hogy a Tisza-kormány leállította a legújabb magyar autópálya megépítését: 2,5 milliárd forintot bukik a vidéki nagyváros – Vitézy Dávid azonnal elmagyarázta, miért

Az Építési és Közlekedési Minisztérium leállította a Szombathely-Zanat és Körmend között tervezett M86-os gyorsforgalmi úthoz tartozó kisajátításokat – írja a Nyugat. A lap szerint Kondrik Kornél Péter helyettes államtitkár értesíti az ingatlantulajdonosokat, hogy a gyorsforgalmi koncessziós pályázatok felülvizsgálata miatt egyelőre nem épül meg az út. Így a kisajátításokat is leállítják.

Egyelőre nem épül meg az út?/Fotó: Mirkó István/MW

Az útépítés leállítása hatalmas felháborodást okozott

A kormány egy beruházásként kezeli az M86-os említett déli szakaszát, a szombathelyi elkerülő befejezését és a Kőszegig vezető M87-es megépítését. Tavaly júliusban jelentette be az előző kormány szakminisztere, Lázár János, hogy ezeket az utakat koncesszióba adják, ki is írták a pályázatot. Amit Mészáros Lőrinc egyik cége nyert meg. Az áprilisban megválasztott új kormány viszont leállította a beruházásokat, kiderült ugyanis, hogy 800 milliárd forinttal akarták túlárazni a koncessziót.

Az útépítés leállítása hatalmas felháborodást okozott a megyében, nagyon sokan tiltakoztak, petíciót is indítottak az út megépítéséért. A kőszegi gyorsforgalmi utat egyébként több mint 15 éve ígérte meg az akkori fideszes városvezetés és Hende Csaba országgyűlési képviselő, de nem készült el.

Később aztán kiderült, hogy a leállítás csak ideiglenes, felülvizsgálják a koncessziót, majd döntenek a folytatásról. A kisajátítások leállításáról szóló hír viszont ismét előhozta a gyanút, hogy egy darabig nem épülnek meg az autóutak. A Nyugat megkereste a két illetékes kormánypárti országgyűlési képviselőt, Rápli Róbert azt mondta, nem találkozott ilyen levéllel, és nincs újabb információja sem ahhoz képest, amikor kiállt az út megépítése mellett. Strompová Viktória későbbre ígért választ.

Megkeresték a szombathelyi önkormányzatot is. Nemény András polgármester kérdésükre megerősítette, hogy pénteken, azaz augusztus 21-én az önkormányzat is kapott levelet a minisztériumtól, amiben közölték, hogy leállítják az M86-os déli szakaszának kiépítéséhez szükséges kisajátításokat.

A szombathelyi önkormányzat egyébként több mint 2,5 milliárd forint bevételre számított a kisajátításokból. Idén márciusban jelentkezett be az állam több, Szombathely közigazgatási területén lévő ingatlanért.

Akkor 22 önkormányzati tulajdonú, szombathelyi ingatlanra nyújtotta be az igényét a minisztérium, összesen 2,5 milliárd forint értékben.

Majd májusban újabb 150 milliót kínáltak két söptei és egy gencsapáti, de a szombathelyi önkormányzat tulajdonában lévő területért.

Igaz, ezekre a területekre az M87-es megépítése miatt van szükség, a cikk írásakor pedig csak M86-os kisajátításairól van szó. De a törvényi előírások miatt várható, hogy a közeljövőben ezeket is leállítják.