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utazási iroda
fizetésképtelenség
Robinson Tours

Botrány: csődbe ment egy utazási iroda, sms-ben tudták meg az ügyfelek, hogy külföldön ragadtak

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Fizetésképtelenséget jelentett a főként bulgáriai nyaralásokat szervező Robinson Tours, amely levélben értesítette utasait és partnereit a csődről. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy a cég több utazást lemondott, számos nyaraló pedig Bulgáriából is saját szervezésben volt kénytelen hazatérni.
VG
2026.08.06, 07:36
Frissítve: 2026.08.06, 07:38

Fizetésképtelenséget jelentett az első sorban bulgáriai üdüléseket szervező Robinson Tours. A bolgár utazási iroda minderről levélben értesítette az utasait és viszonteladó partnereit, írja a 24.hu a Turizmus.com alapján.

Az utazási iroda körül szombaton pattant ki botrány
Az utazási iroda körül szombaton pattant ki botrány/Fotó: QQuynh

Az utazási iroda körül a napokban pattant ki botrány

Az utazási iroda körül szombaton pattant ki botrány, miután sms-ben közölték utasaikkal, hogy nem tudják elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásaikra. Ezt egyeseknek a szállodák túltelítettségével, másoknak a charterjárat körüli problémákkal magyarázták. Emiatt sokan busszal kényszerültek hazajönni Bulgáriából repülő helyett.

A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a kormányhivatal is:

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) figyelemmel kíséri a Robinson Tours Ltd. utazási irodával kapcsolatban kialakult helyzetet, hiszen a vállalkozás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területére kiterjedően végez utazásszervezői tevékenységet

– közölte a hatóság.

A közel-keleti válság is közrejátszhatott a csődben

A Turizmus.com azt írja hogy a kialakult helyzetnek számos oka van, mellyel külön-külön is nehezen birkóznak meg az utazási irodák, de egy chartert üzemeltető szolgáltatónál ez halmozottan hátrányos helyzetet okoz.

"A közel-keleti válság által generált általános bizonytalanság és magas kerozindíjak forgalomcsökkentést eredményeztek, illetve extra költséget róttak a cégre. "

Ugyancsak a közel-keleti válság által generálva, a fapados légitársaságok járataik áthelyezése miatt – irreálisan alacsony árakon kínálva a repülőjegyeiket – jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országba is, mely a cégnek szintén keresletkiesést, ezzel bevételkiesést jelentett.

Szintén problémát jelentett a cégre nézve, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években megjelentek olyan szereplők, akik ajánlataikkal ferdítik a kínálatot, majd az igen árérzékeny keresletet, ezzel olyan javíthatatlan kárt okozva a piacon, hogy egyes szolgáltatók működése kérdésessé válik vagy ellehetetlenül. Hosszú távon minden magyarországi – főként repülős utazási csomagot értékesítő – utazásszervezőnek ezzel a problémával majd szembe kell néznie.




 

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