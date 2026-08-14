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tankolás
üzemanyag
benzin

Hétvégi tankolás: brutálisan nőnek az üzemanyagárak megint: a benzinesek és a dízelesek sem úszták meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A benzin és a dízel ára is emelkedik hétvégén. Mindkét üzemanyagtípus 9 forinttal drágul.
VG
2026.08.14, 14:15
Frissítve: 2026.08.14, 14:28

Szombattól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 9 forinttal nő literedként – számolt be róla a Holtankoljak.hu árfigyelő portál. A hét második felének változatlan nagykereskedelmi árai után ezúttal mindkét üzemanyagtípusnál jelentősebb emelés érkezik.

20260310_benzistop_023_VZ üzemanyag tankolás benzin dízel gázolaj
Szombaton ismét emelkednek az üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pénteken az alábbi üzemanyagárakkal találkozhatunk a magyarországi töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 576 forint/liter
  • Gázolaj: 664 forint/liter

Amennyiben a most bejelentett áremelés realizálódik, akkor a benzin literjét 585 forintért, a dízel literjét pedig 673 forintért tankolhatjuk szombattól.

Románia meglépte azt, amitől irtózik Kapitány István: belenyúl a kormány az üzemanyagok árába

A román pénzügyminisztérium augusztus 13-án bejelentette, hogy átmenetileg 20 százalékkal csökkenti a normál gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés a nemzetközi jegyzések és a hazai üzemanyagárak jelentős emelkedésére reagál, és a lakosság, valamint a vállalkozások költségterheinek mérséklését célozza.

A kedvezmény 560,86 lejjel ezer literenként, illetve 663,75 lejjel tonnánként csökkenti a jövedéki adót (1 lej kb. 69 forint). Ennek eredményeként augusztus 16. és 31. között a romániai piacon értékesített normál gázolaj jövedéki adója 2243,43 lej lesz ezer literenként, illetve 2654,99 lej tonnánként az üzemanyagoknál.

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