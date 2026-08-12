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üzemanyagárak
gázolaj
benzin
tankolás

Kijöttek az üzemanyagárak, most kell lépnie az autósoknak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerdán a gázolaj drágult, de holnap egyik üzemanyagfajta nagykereskedelmi ára sem változik. A 95-ös benzinért 576 forintot kell fizetni literenként, a gázolajért 664 forintot. A közel-keleti helyzet továbbra sem csitul, az olaj ára a 90 dollárt közelíti hordónként, ez pedig előbb utóbb a kiskereskedelmi árakban is megjelenhet.
Németh Tamás
2026.08.12, 15:40
Frissítve: 2026.08.12, 16:16

Csütörtökre nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem a gázolaj esetében nem lesz módosítás, írja a Hotankoljak. A szerdai nagykereskedelmi árakhoz képest a mai országos kiskereskedelmi átlagárak a gázolaj esetében 6 forinttal emelkedtek.

Kijöttek az üzemanyagárak, most kell lépnie az autósoknak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől
Kijöttek az üzemanyagárak, most kell lépnie az autósoknak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mai országos átlagárak jelenleg így alakulnak: a 95-ös benzinért 576 forintot kell fizetni literenként, a gázolajért 664 forintot. 

A közel keleti helyzet fokozódott 

Bár még holnap is a maival azonos áron tölthetjük tele a tankot, a közel keleti-helyzet továbbra sem csitul, ami fölfelé löki az olajárakat, ez pedig drágíthatja az üzemanyagot itthon, persze nem azonnal, a kiskereskedelmi árakban ez mindig "késve mutatkozik."

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A Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 89 dollár fölé emelkedett, ezzel már a hatodik egymást követő kereskedési napon drágult. A WTI 83 dollár felett jár. A piac továbbra is azt próbálja felmérni, mikor születhet megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros ügyében. A térségben a harci cselekmények az utóbbi napokban ismételten kiújultak, így a növekvő feszültség egyre inkább a érzékelhető Brent árazásán is.

Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt. Szerintük a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót.

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