Kijöttek az üzemanyagárak, most kell lépnie az autósoknak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől
Csütörtökre nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem a gázolaj esetében nem lesz módosítás, írja a Hotankoljak. A szerdai nagykereskedelmi árakhoz képest a mai országos kiskereskedelmi átlagárak a gázolaj esetében 6 forinttal emelkedtek.
A mai országos átlagárak jelenleg így alakulnak: a 95-ös benzinért 576 forintot kell fizetni literenként, a gázolajért 664 forintot.
A közel keleti helyzet fokozódott
Bár még holnap is a maival azonos áron tölthetjük tele a tankot, a közel keleti-helyzet továbbra sem csitul, ami fölfelé löki az olajárakat, ez pedig drágíthatja az üzemanyagot itthon, persze nem azonnal, a kiskereskedelmi árakban ez mindig "késve mutatkozik."
A Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 89 dollár fölé emelkedett, ezzel már a hatodik egymást követő kereskedési napon drágult. A WTI 83 dollár felett jár. A piac továbbra is azt próbálja felmérni, mikor születhet megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros ügyében. A térségben a harci cselekmények az utóbbi napokban ismételten kiújultak, így a növekvő feszültség egyre inkább a érzékelhető Brent árazásán is.
Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt. Szerintük a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót.