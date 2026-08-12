Csütörtökre nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem a gázolaj esetében nem lesz módosítás, írja a Hotankoljak. A szerdai nagykereskedelmi árakhoz képest a mai országos kiskereskedelmi átlagárak a gázolaj esetében 6 forinttal emelkedtek.

Kijöttek az üzemanyagárak, most kell lépnie az autósoknak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mai országos átlagárak jelenleg így alakulnak: a 95-ös benzinért 576 forintot kell fizetni literenként, a gázolajért 664 forintot.

A közel keleti helyzet fokozódott

Bár még holnap is a maival azonos áron tölthetjük tele a tankot, a közel keleti-helyzet továbbra sem csitul, ami fölfelé löki az olajárakat, ez pedig drágíthatja az üzemanyagot itthon, persze nem azonnal, a kiskereskedelmi árakban ez mindig "késve mutatkozik."