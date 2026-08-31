Megtudtuk, amit már nem akartak nyilvánosságra hozni: ennyivel drágulhat az üzemanyag keddtől Magyarországon – ma éjfélkor minden kiderül

Aki követi az üzemanyagárak alakulását Magyarországon, annak feltűnhetett, hogy ez a hétfő, más mint a többi. Ma ugyanis, ki tudja, mióta először, nem közölték a nagykereskedők döntését a kedden életbe lépő új üzemanyagárról.

Megtudtuk, amit eltitkoltak: ennyivel drágulhat az üzemanyag keddtől Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez nem véletlenül történt így, hanem tudatosan. Az eddig ezt az információt minden nap közlő Holtankoljak.hu valamilyen okból kifolyólag úgy döntött, hogy felhagy ezen gyakorlatával és mostantól az előző nap meghozott nagykereskedelmi árdöntéseket, illetve az abból fakadó kiskereskedelmi árváltozásokat nem tárja fel a nyilvánosság előtt.

Helyette aznapi frissítések lépnek életbe, ami azt jelenti, hogy minden hétköznap délelőtt 10 óráig megjelennek az aznapi valós kiskereskedelmi átlagárak, illetve az előző naphoz mért változásról hírlevélben is küldenek tájékoztatást.

Mindezt azzal indokolták, hogy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól. Ezért a forintosított nagykereskedelmi árak közlését kivezetik. Miközben ebben a megállapításban van igazság, azonban az is igaz, hogy mégis a nagykereskedelmi árváltozásokból lehetett következtetni a másnapi kiskerskedelmi árak alakulására.

Azzal, hogy ez most megszűnik, előzetesen nehezen prognosztizálható, hogy milyen árak várjék a járműtulajdonoskat másnap, ha benzint vagy gázolajat akarnak váásrolni.

Érdekesség, hogy a nagykereskedelmi árak a regisztrált partnerek, azaz a töltőállomás tulajdonosok számára továbbra is elérhetőek maradnak, csak éppen a fogyasztók nem értesülnek róla.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Holtankoljak.hu jelzése szerint tervezik visszavezetni az árváltozásra vonatkozó előrejelzéseket is, és próbálják majd megjósolni, hogy adott héten fel vagy le mozdulnak az itthoni üzemanyagárak. De, hogy ez mikortól esedékes, arra nem tértek ki.

Megtudtuk, amit eltitkoltak: ennyivel drágulhat az üzemanyag keddtől Magyarországon

A Holtankoljak.hu tehát ma már nem frissítette a nagykereskedelmi árváltozást. Éppe nezért lehet hiánypótló az az információ, amely a Világgazdaság birtokába jutott. E szerint

a benzin nagykereskedelmi ára 5 forinttal drágul keddtől. A dízelé/gázolajé nem változik.

Hogy ez valóban így történik-e és a benzinkutak átvezetik-e az áremelést a kiskereskedlemi árakra, az éjféltől biztossá válik: akkor frissülnek ugyanis a totemoszlopok árai. Az emelést indokolhatja a hétfőn ismét berobbanó olajár: napon belül mintegy 5 százalékos plusz áll be, miután Amerika és Irán ismét tüzet nyitottak egymásra.