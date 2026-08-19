Most érkezett a döntés: ezek az ünnepi üzemanyagárak lépnek életbe augusztus 20-án és a hosszúhétvégén Magyarországon – így számoljon, aki utazik
Szerdán délben kulcsfontosságú üzemanyagár-döntés jelent meg a Holtankoljak.hu-n, amely alapján már látszik, mennyiért lehet majd tankolni augusztus 20-tól, csütörtöktől egészen a hosszú hétvége utáni első napig, hétfőig. Akkor majd új üzemanyagárakról dönteken a nagykereskedők, amelyek jövő héten keddtől lépnek életbe.
A mai bejelentést azért is vártak nagy izgalommal sokan, mert hajnaltól jelentős drágulás lépett életbe Magyarországon egyaránt a benzinnél és a dízelnél: mindkettő literje 8 forinttal emelkedett a nagykereskedelem szintjén.
Ezek az árak pedig a tapasztalataink szerint teljes egészében ráterhelődtek a kiskereskedelmi árakra is, tehát a benzinkutak árazására. Ennek köszönhetően a
- 95-ös benzin átlagára 592 Ft/literre,
- a gázolajé pedig 680 Ft/literre ugrott.
Mindez fogyasztói oldalon azért is lehet részben fájdalmas, mert június végéig még életben volt az üzemanyag védett ára, ám onnantól ezt a Tisza-kormány megszüntette. Az azóta eltelt másfél hónapban minden a dízel esetében ütött vissza jócskán, hiszen míg a Fidesz-kormány ennek a maximumát 615 forintban határozta meg,
mostanra az árazás 65 forinttal szállt el.
Igaz, a benzin esetében jelenleg még nem lehet érdemi különbségről beszélni, sőt, itt most még 3 forinttal alatta van az átalgár az 595 forintos védett árnak.
Érdemes jelezni, hogy a magyarországi üzemanyagárak masszívan kitettek az olajpiaci fejleményeknek, valamint a dollár-forint árfolyamnak. Ez mindig is így volt, éppen ezért a február vége óta tartó iráni háború hatásai – amelyek brutális mértékben befolyásolják a Brent jegyzését – sem érhetik váratlanul a magyar kormányzatot.
Az üzemanyagárakat ugyanis jelenleg is ez a szituáció mozgatja legfőképpen. A fogyasztók védelmére hivatkozva erre volt válasz a korábbi, Orbán-kormány részéről a védett árszint alkalmazása.
Mióta ezeknek véget vetett Magyar Péter kormányzata, azt látjuk, hogy az üzemanyagárak hazai alakulása hektikus, ráadásul megfigyelések szerint bujtatott politikai szempontok alapján is történik. Így például a benzinár alakulása piaci jelzések szerint nem véletlenül vált el látványosan a gázolaj árától, előbbit ugyanis jellemzően a lakosság vásárolja, utóbbi viszont inkább az üzleti tevékenységnél jellemző.
Üzemanyagár: ennyi lesz a benzin és a dízel augusztus 20-án és a hosszúhétvégén Magyarországon
Visszatérve az ünnepi árakra, a további drágulástól tartva sokan várták a nagykereskedők döntését. Négynapos hosszúhétvége következik, amely alatt tömegek kellnek útra, így aztán nem mindegy, milyen üzemanyagárakkal kell kalkulálni.
Nos, mindenki megnyugodhat, csütörtöktől nem történik árváltozás a nagykereskedelemben, így pedig minden bizonnyal a kiksereskedelemben sem.
Ez azért jelenthető ki megalapozottan, mert a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik a nagykereskedelmi árváltozásokat. Magyarán amennyivel csökken vagy emelkedik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, ugyanannyival csökken vagy emelkedik a benzinkutak árazása is.
Miután a nagykereskedelemben ezúttal megállt a drágulás, így a benzinkutakon sem lesz miért emelni augusztus 20-tól. A Holtankoljak.hu egészen pontosan azt írta, hogy "csütörtökre nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, így a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad."
Ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy a szerdai 8-8 forintos nagykereskedelmi emelés a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban teljes egészében megjelent mindkét üzemanyagtípus esetében.
Miután munkaszüneti napok következnek, ezeken pedig a gyakorlat szerint a nagykereskedők nem hoznak új döntés az árakrol, ezért az 592 forintos benzin és a 680 forintos gázolaj átalgára szinte biztosan kitart jövő hétfőig, amikor tehát új üzemanyagárakat hirdetnek ki Magyarországon.