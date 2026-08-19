Most érkezett a döntés: ezek az ünnepi üzemanyagárak lépnek életbe augusztus 20-án és a hosszúhétvégén Magyarországon – így számoljon, aki utazik

Szerdán délben kulcsfontosságú üzemanyagár-döntés jelent meg a Holtankoljak.hu-n, amely alapján már látszik, mennyiért lehet majd tankolni augusztus 20-tól, csütörtöktől egészen a hosszú hétvége utáni első napig, hétfőig. Akkor majd új üzemanyagárakról dönteken a nagykereskedők, amelyek jövő héten keddtől lépnek életbe.

Üzemanyagár: ennyi lesz a benzin és a dízel augusztus 20-án és a hosszúhétvégén Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A mai bejelentést azért is vártak nagy izgalommal sokan, mert hajnaltól jelentős drágulás lépett életbe Magyarországon egyaránt a benzinnél és a dízelnél: mindkettő literje 8 forinttal emelkedett a nagykereskedelem szintjén.

Ezek az árak pedig a tapasztalataink szerint teljes egészében ráterhelődtek a kiskereskedelmi árakra is, tehát a benzinkutak árazására. Ennek köszönhetően a

95-ös benzin átlagára 592 Ft/literre,

a gázolajé pedig 680 Ft/literre ugrott.

Mindez fogyasztói oldalon azért is lehet részben fájdalmas, mert június végéig még életben volt az üzemanyag védett ára, ám onnantól ezt a Tisza-kormány megszüntette. Az azóta eltelt másfél hónapban minden a dízel esetében ütött vissza jócskán, hiszen míg a Fidesz-kormány ennek a maximumát 615 forintban határozta meg,

mostanra az árazás 65 forinttal szállt el.

Igaz, a benzin esetében jelenleg még nem lehet érdemi különbségről beszélni, sőt, itt most még 3 forinttal alatta van az átalgár az 595 forintos védett árnak.

Érdemes jelezni, hogy a magyarországi üzemanyagárak masszívan kitettek az olajpiaci fejleményeknek, valamint a dollár-forint árfolyamnak. Ez mindig is így volt, éppen ezért a február vége óta tartó iráni háború hatásai – amelyek brutális mértékben befolyásolják a Brent jegyzését – sem érhetik váratlanul a magyar kormányzatot.

Az üzemanyagárakat ugyanis jelenleg is ez a szituáció mozgatja legfőképpen. A fogyasztók védelmére hivatkozva erre volt válasz a korábbi, Orbán-kormány részéről a védett árszint alkalmazása.

Mióta ezeknek véget vetett Magyar Péter kormányzata, azt látjuk, hogy az üzemanyagárak hazai alakulása hektikus, ráadásul megfigyelések szerint bujtatott politikai szempontok alapján is történik. Így például a benzinár alakulása piaci jelzések szerint nem véletlenül vált el látványosan a gázolaj árától, előbbit ugyanis jellemzően a lakosság vásárolja, utóbbi viszont inkább az üzleti tevékenységnél jellemző.