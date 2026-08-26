Ez most csalódás: eldőlt, mennyibe kerül a benzin és a dízel csütörtöktől Magyarországon – nagyon mást remélhettek az autósok

Bár a szokott felületen, a Holtankoljak.hu-n még nem jelent meg, hogyan alakul a nagykereskedelmi üzemanyagár Magyarországon, üzemanyagpiaci forráso kmár ismertették a kilátásokat a Világgazdaságnak.

Üzemanyagár: ez most csalódás, eldőlt, mennyibe kerül a benzin és a dízel csütörtöktől Magyarországon / Fotó: Irene Miller

Előzetesen kedvezően alakult a világpiacon az olajár jegyzése, hiszen bőven a 90 dolláros árszint fölött 85 dollár alá esett le a Brent. Ehhez pedig egy kedvező dollár-forint árfolyam is társult, jelenleg a 309-es sáv alatti a váltás.

Ezekből a főbb trendekből éppen ezért arra lehetett következtetni, hogy üzemanyagár-csökkenést hirdethetnek ki a nagykersekedők. Ez azonban a hírek szerint nem következett be.

Üzemanyagár: ez most csalódás, eldőlt, mennyibe kerül a benzin és a dízel csütörtöktől

Lapunk üzemanyagkereskedői forrásokból úgy értesült, hogy az olajár csökkenése, illetve a kedvezőbb árfolyam ellenére

a nagykereskedők nem határoztak a benzin és a dízel árának csökkenéséről, a jelenlegi árszintet változatlanul hagyják.

Ez jelenleg azt jelenti,

hogy 95-ös benzin átlagára 592 Ft/liter,

a gázolajé pedig 681 Ft/liter.

A kiskereskedelmi árak, tehát a benzinkutak totemoszlopain is jellemzően ezekkel a literenkénti árakkal találkozhatnak a járműtulajdonosok. Természetesen az autópályás töltőállomásokon ennél drágább az üzemanyag, 20-30 forinttal is. Forrásaink szerint egyébként a reális kiskereskedelmi átlagár ez lenne.

Ezek az átlagárak így se alacsonyak fogyasztói szempontból, de különösen akkor lehet zavaró, ha a június végén kivezetett védett árakkal állnak párban. A Fidesz-kormány által a Tisza-kormányra hagyott intézkedés 595 forintban maximalizálta a benzin és 615 forintban a dízel árát. A jelenleg ibenzinár még nagyjából tartja magát, ám a gázolaj esetében már 65 forintnál is magasabb az eltérés.

A nagykereskedelmi árváltozás két szempontból is fontos. Egyrészt ezeket a benzinkutak jellemzően lekövetik, másrészt a kisbenzinkutak szempontjából nagyon nem mindegy, milyen áron vásárolhatják meg a kútjaikra az üzemanyagot.

Az, hogy csütörtökön változatlanul maradhatnak a nagykereskedelmi árak, jó eséllyel azt jelenti, a kiskereskedelmi árak sem változnak, vagyis az autósok az olajárcsökkenés és forintárfolyam erősödése ellenére ugyanannyiért tankolhatnak, mint a múlt héten.