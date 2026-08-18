Megtették a bejelentést, amitől mindenki tartott: szerdától nagyot drágul az üzemanyag Magyarországon, ezek az új árak – a benzin és a dízel se ússza meg
Kedden kora délután kihirdették az új nagykereskedelmi üzemanyagárakat Magyarországon. Ezek szerdától lépnek életbe, a döntés jelentőségét pedig az adja, hogy a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik ezeket az árváltozásokat. Magyarán amennyivel csökken vagy emelkedik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, ugyanannyival csökken vagy emelkedik a benzinkutak árazása is.
Ez alapján pedig arra kell számítani, hogy holnaptól jelentős drágulás lép életbe a benzin és a dízel esetében is, és általános üzemanyagár-emelés következik. Ebbe egyedül egy valaki szólhat közbe, a Mol, de hogy megteszi-e a magyar olajóriás, az csak éjfél után derül ki.
A teljes kép érdekében előljáróban érdemes jelezni, hogy a magyarországi üzemanyagárak masszívan kitettek az olajpiaci fejleményeknek, valamint a dollár-forint árfolyamnak. Ez mindig is így volt, éppen ezért a február vége óta tartó iráni háború hatásai – amelyek brutális mértékben befolyásolják a Brent jegyzését – sem érhetik váratlanul a magyar kormányzatot.
Az üzemanyagárakat ugyanis jelenleg is ez a szituáció mozgatja legfőképpen. A fogyasztók védelmére hivatkozva erre volt válasz a korábbi, Orbán-kormány részéről a védett árszint alkalmazása, amelyet viszont a Tisza-kormány június végén kivezetett.
Azóta pedig azt látjuk, hogy az üzemanyagárak hazai alakulása hektikus, ráadásul megfigyelések szerint bujtatott politikai szempontok alapján is történik.
Megtették a bejelentést: szerdától nagyot drágul az üzemanyag Magyarországon
A Holtankoljak.hu közlése szerint szerdától a hétfői és keddi szünetet követően ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ez egészen pontosan a következőt jelenti:
- a 95-ös benzin esetében 8 forint
- és a gázolaj, dízel beszerzési ára szintén bruttó 8 forinttal
nő. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint a hét eleji változatlan árak után ezúttal
mindkét üzemanyagtípusnál jelentős korrekció érkezik.
Azt is ki lehet számítani, hogy pontosan hogyan alakulhatnak az új üzemanyagárak szerdától Magyarországon. A mai országos átlagárak jelenleg a következők:
- 95-ös benzin – 584 Ft/liter,
- gázolaj – 673 Ft/liter.
Amennyiben a benzinkutak ezekre átengedik a 8-8 forintot, akkor a benzin átlépi az 590 forintos küszöböt, a dízel pedig 680 forint fölé ugrik. Utóbbi már 65 forinttal haladná meg a Fidesz-kormány által alkalmazott 615 forintos védett árat. Igaz, a benzin még mintegy 5 forinttal alatta maradhat az 595 forintos, ugyancsak védett áras szintnek.
Üzemanyagár-emelkedés Magyarországon: a kisbenzinkutakra ráfér
Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy miközben a fogyasztóknak, tehát a járműtulajdonosoknak fájhat az üzemanyag-emelés, addig a családi, kisebb benzinkutakra alaposan ráfér.
Ők ugyanis az elmúlt időszakban – erre utaltunk fentebb, amikor esetleges politikai szempontokról írtunk – rendre elszenvedték azt, hogy miközben a nagykereskedelmi árak nőttek, tehát az üzemanyag beszerzése drágult, addig a kiskereskedelemben nem jelent meg az áremelés.
Ez pedig annak volt köszönhető, hogy a Mol nem, vagy csak visszafogottan alkalmazta a saját kúthálózatán az áremelést. Miután a magyar olajóriás meghatározó pozícióban van a magyar piacon, értelemszerűen az ő árazása is döntő és viszonyítási pont az üzemanyagpiuac többi szereplője számára.
Lapunk érintett forrásai arról beszéltek, hogy az indokolt ár a benzinnél literenként 625, a dízelnél már 700 forint lenne.
Ehhez képest tehát 20-30 forinttal olcsóbb a magyar üzemanyag. Ami a vásárlóknak persze jó – legalábbis valamelyest mérsékeltebb drágulást szenvednek el – de a családi benzinkutaknak veszteséget okoz.
Természetesen a Tisza-kormány dönthetne úgy, hogy visszahozza a védett benzinárat és a dízel ára esetében is él ezzel a lehetőséggel, közben pedig kompenzálja a kisebb töltőállomásokat. Erre azonban eddig nem került sor.