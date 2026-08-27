Ebben a pillanatban érkezett a hír, teljes fordulat készül péntektől a benzinkutakon: új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon – ezt most már ki kell várni

A hivatalosnak tekinthető bejelentés még nem történt meg, azonban a Világgazdaságnak piaci források már jelezték, hogyan változhat az üzemanyagár péntektől Magyarországon.

Üzemanyagár: ebben a pillanatban érkezett a hír, új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon / Fotó: Komka Péter / MTI, illusztráció

Amennyiben ez teljesül, akkor az állapítható meg, hogy fordulat állt be a magyarországi üzemanyagárakban. Kérdés, hogy kik örülhetnek neki. Ez éjfél után egyértelmű lesz, hiszen az új árak 0 órától lépnek életbe.

Üzemanyagár: ebben a pillanatban érkezett a hír, új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon

Lapunk értesülései szerint augusztus 28-tól, péntektől a nagykereskedők

6 forinttal csökkentik a gázolaj literenkénti árát. A benziné változatlan marad.

Mindez azt jelentené, hogy a jelenlegi 681 forintos átlagár a dízelnél 675 forintra mérséklődhet, a benzin pedig változatlanul 592 forintos átlagáron lesz kapható.

A feltételes mód azért indokolt, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy a kiskereskedőkig, tehát a benzinkutakra lecsorog-e a gázaolaj beszerzési árának csökkenése. Láttunk már olyat ugyanis, hogy a kiskereskedők megtartották maguknak a különbözetet és a fogyasztók nem érzékeltek semmit a számukra kedvező változásból.

Természetesen a benzinkutak, pláne a családi kutak szempontja is érthető, hiszen az elmúlt időszakban sokan közülük kiesést és veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, mert a Mol úgy árazott, hogy miközben a nagykereskedelmi árak emelkedtek, a kiskereskedelmi árakban ennek csak a töredéke jelent meg.

A magyar olajtársaság árpolitikája a súlyából fakadóan döntő a magyar üzemanyagpiacon. Amennyiben úgy dönt, hogy a most kilátásba helyezett 6 forintos nagykereskedelmi árcsökkentést nem alkalmazza a kiskereskedelemben, a kúthálózata szintjén, akkor jó eséllyel péntektől a magyar autósok a változásból semmit sem fognak tapasztalni, és maradnak az eddigi árak.

Hogy mi történik, éjfél után tehát kiderül. A héten egyébként még pénteken is várható nagykereskedelmi árdöntés az üzemanyagról, az akkor megszabott szintek a hétvégi tankolást befolyásolhatják. Legközelebb aztán új üzemanyagárakat majd jövő hétfőn határoznak meg, ezek kedden fognak élesedni.