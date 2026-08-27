Ebben a pillanatban érkezett a hír, teljes fordulat készül péntektől a benzinkutakon: új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon – ezt most már ki kell várni
A hivatalosnak tekinthető bejelentés még nem történt meg, azonban a Világgazdaságnak piaci források már jelezték, hogyan változhat az üzemanyagár péntektől Magyarországon.
Amennyiben ez teljesül, akkor az állapítható meg, hogy fordulat állt be a magyarországi üzemanyagárakban. Kérdés, hogy kik örülhetnek neki. Ez éjfél után egyértelmű lesz, hiszen az új árak 0 órától lépnek életbe.
Üzemanyagár: ebben a pillanatban érkezett a hír, új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon
Lapunk értesülései szerint augusztus 28-tól, péntektől a nagykereskedők
6 forinttal csökkentik a gázolaj literenkénti árát. A benziné változatlan marad.
Mindez azt jelentené, hogy a jelenlegi 681 forintos átlagár a dízelnél 675 forintra mérséklődhet, a benzin pedig változatlanul 592 forintos átlagáron lesz kapható.
A feltételes mód azért indokolt, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy a kiskereskedőkig, tehát a benzinkutakra lecsorog-e a gázaolaj beszerzési árának csökkenése. Láttunk már olyat ugyanis, hogy a kiskereskedők megtartották maguknak a különbözetet és a fogyasztók nem érzékeltek semmit a számukra kedvező változásból.
Természetesen a benzinkutak, pláne a családi kutak szempontja is érthető, hiszen az elmúlt időszakban sokan közülük kiesést és veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, mert a Mol úgy árazott, hogy miközben a nagykereskedelmi árak emelkedtek, a kiskereskedelmi árakban ennek csak a töredéke jelent meg.
A magyar olajtársaság árpolitikája a súlyából fakadóan döntő a magyar üzemanyagpiacon. Amennyiben úgy dönt, hogy a most kilátásba helyezett 6 forintos nagykereskedelmi árcsökkentést nem alkalmazza a kiskereskedelemben, a kúthálózata szintjén, akkor jó eséllyel péntektől a magyar autósok a változásból semmit sem fognak tapasztalni, és maradnak az eddigi árak.
Hogy mi történik, éjfél után tehát kiderül. A héten egyébként még pénteken is várható nagykereskedelmi árdöntés az üzemanyagról, az akkor megszabott szintek a hétvégi tankolást befolyásolhatják. Legközelebb aztán új üzemanyagárakat majd jövő hétfőn határoznak meg, ezek kedden fognak élesedni.
Miért csökkenhet az üzemanyag ára Magyarországon?
Ha csökkenés következik be, az fogyasztói oldalon persze jó hír. Ugyanakkor a 675 forintos gázolaj és az 592 forintos benzin még így drágának érzékelhető. Ennek a viszonyítási pont az oka: június végén a Tisza-kormány kivezetetta a védett árakat az üzemanyagpiacról.
A Fidesz-kormány által a Magyar Péterékre hagyott intézkedés 595 forintban maximalizálta a benzin és 615 forintban a dízel árát. A jelenleg ibenzinár még nagyjából tartja magát, ám a gázolaj esetében már mintegy 60 forintnál is magasabb az eltérés.
Mindenesetre tér most lenne az üzemanyagárak mérséklésére. Az olaj jegyzése pár nap alatt a 93 dolláros tartományból 85-86 dollárra korrigált, miközben a dollár-forint árfolyam is keddig kedvezően alakult ebből a szempontból. Igaz, aztóa némiképp gyengült a magyar valuta, a váltás most 312 förint fölött tart.
Ugyanakkor azt is fontos érteni, hogy nem csak a nyersanyag döntő jelenleg az üzemanyag, plána a dízel fogyasztói árának meghatározásában. A pillanatnyi piaci pozíciókban ugyanis legalább ekkora súlyt képviselnek a finomítói kapacitások, pontosabban ezek szűkössége. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.
Ideje felkészülni, ez nagyon fog fájni a dízeleseknek Magyarországon: a 20 százalékos drágulás csak a kezdet – brutális ár és hiány fenyeget gázolajból
Fontos adatokat közölt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). Az augusztusi olajpiaci jelentésből kiderült, hogy kerozinból és gázolajból igen szűkös az európai kínálat, így a kontinens energiabiztonsága veszélybe kerülhet. A készletek gyorsan apadnak, a finomítói marzsok egyre növekednek, az iráni háború lezárása pedig nem oldaná meg önmagában a problémát. Amennyiben a Hormuzi-szoros rövid időn belül megnyílik egy különös helyzet alakulhat ki: bizonyos olajtermékek ára magasan ragadhat, miközben nyersolajból túlkínálat képződhet.