A hét elején nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás: kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára, írja a Holtankoljak.

Ezt már tényleg nem hisszük el, megjöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk keddtől, a kutak kijelzőin is nyilvánvaló lesz Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A szombati, mindkét üzemanyagtípusnál 9 forintos nagykereskedelmi emelésből az országos kiskereskedelmi átlagárakban a teljes mértékű emelés megjelent a legtöbb benzinkúton.

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: a 95-ös benzinért 584 forintot fizethetünk literenként, a gázolajért pedig 672 forintot.

A múlt héten felemásan, majd a hét végére kifejezetten kedvezőtlenül alakultak az üzemanyagárak a hazai kutakon. A hét közepén még csak a gázolaj ára emelkedett bruttó 6 forinttal, miközben a 95-ös benzin ára tartotta a korábbi szintjét. Szombattól, azaz augusztus 15-étől kezdődően azonban már mindkét üzemanyagtípusnál jelentős drágulást tapasztalhattak a járművezetők, ugyanis a nagykereskedelmi beszerzési árak bruttó 9-9 forinttal emelkedtek meg.

Ismét fokozódhat a közel-keleti helyzet – nőhet az üzemanyagok ára

Joey Hood, az amerikai külügyminisztérium iráni ügyekért felelős hivatalának korábbi megbízott igazgatója szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti harcok szüneteltetése „nem fog sokáig tartani”, mert úgy véli, hogy „mindkét fél újrafegyverkezik."