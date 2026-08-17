Ezt már tényleg nem hisszük el, megjöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk keddtől, a kutak kijelzőin is nyilvánvaló lesz
A hét elején nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás: kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára, írja a Holtankoljak.
A szombati, mindkét üzemanyagtípusnál 9 forintos nagykereskedelmi emelésből az országos kiskereskedelmi átlagárakban a teljes mértékű emelés megjelent a legtöbb benzinkúton.
A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: a 95-ös benzinért 584 forintot fizethetünk literenként, a gázolajért pedig 672 forintot.
A múlt héten felemásan, majd a hét végére kifejezetten kedvezőtlenül alakultak az üzemanyagárak a hazai kutakon. A hét közepén még csak a gázolaj ára emelkedett bruttó 6 forinttal, miközben a 95-ös benzin ára tartotta a korábbi szintjét. Szombattól, azaz augusztus 15-étől kezdődően azonban már mindkét üzemanyagtípusnál jelentős drágulást tapasztalhattak a járművezetők, ugyanis a nagykereskedelmi beszerzési árak bruttó 9-9 forinttal emelkedtek meg.
Ismét fokozódhat a közel-keleti helyzet – nőhet az üzemanyagok ára
Joey Hood, az amerikai külügyminisztérium iráni ügyekért felelős hivatalának korábbi megbízott igazgatója szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti harcok szüneteltetése „nem fog sokáig tartani”, mert úgy véli, hogy „mindkét fél újrafegyverkezik."
Hood szerint a júniusi megállapodás „kudarcra volt ítélve”, mert „nagyon rosszul volt megírva, és lehetőséget adott Iránnak arra, hogy a megállapodást úgy értelmezze, hogy az feljogosítja őt, hogy bármit tehessen a Hormuzi-szorossal, írja az Al Jazeera. Hozzátette: „ha az Egyesült Államok részéről profi diplomaták is részt vettek volna benne, soha nem így íródott volna meg. Soha nem adott volna Iránnak ekkora mozgásteret.” Jelentős akadályként jellemezte Irán azon „ragaszkodik el a Hormuzi-szoros feletti szuverenitáshoz”, és azt jósolta, hogy „ha Irán ismét szabadon átengedné a hajókat”, akkor Trump viszonzásul „feloldaná a tengeri blokádot és az olajszankciókat”.
Az olajárakon egyelőre nem érződik drasztikusan, hogy kibontakozóban van a közel-keleti konfliktus egy újabb fejezete, csak enyhe emelkedést mutatnak a világpiacon az árak. A legfrissebb tőzsdei adatok alapján a Brent típusú nyersolaj ára hordónként 89,06 dollárra nőtt, míg a WTI (Crude Oil) jegyzése 82,50 dollár közelében mozog.
A piaci árak mégis elmaradnak a korábbi csúcsoktól, mivel a keresleti oldalon komoly fékező tényezők jelentek meg. A világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gazdasága ugyanis a vártnál lényegesen lassabban növekszik, a júliusi kiskereskedelmi adatok és az ipari termelés elmaradtak az elemzői várakozásoktól, ami csökkenti a globális olajéhséget.