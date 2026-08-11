Üzemanyagárak – aki meglepődött tegnap, az ma már nem, de örülni nem fogunk a változásnak
Sokaknak meglepő lehetett, hogy a tegnapi bejelentés szerint nem változtak a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árai, így a hétvége után változatlan beszerzési árakkal indult a hét. Ma kiderült, ez nem így folytatódik szerdán, és a változásnak nem fognak örülni az autósok.
A holtankoljak.hu oldalon közölték az új árakat. A bejelentés szerint szerdán a benzin beszerzési ára nem változik, a gázolaj ára azonban emelkedik, mégpedig bruttó 6 forinttal.
A mai országos átlagárak így alakulnak:
- 95-ös benzin: 576 Ft/liter
- Gázolaj: 658 Ft/liter
– ismételték meg.
Hétfőn még arra mutatott rá az oldal, hogy a szombati nagykereskedelmi árcsökkentés hatása a mai kiskereskedelmi átlagárakban már megjelent. A múlt hét második felére még az volt a jellemző, hogy a nemzetközi hírek az üzemanyagárak mérséklődését segítették, hiszen éltek a remények a Hormuzi-szoros újranyitására. Ezt a nemzetközi energiaszállítási ütőeret korábban lezárta a február végén kitört iráni háború, és ez világszerte az olajárak felszökéséhez vezetett.
Ezen a héten azonban már kevésbé optimista hírek érkeztek.
Az olajárak több mint 1 százalékkal emelkedtek kedden, miután halványultak az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodással kapcsolatos remények. Hétfőn az európai földgázárak már mintegy 13 százalékkal emelkedtek.
A fejlemények a forint árfolyamának sem használtak, és a forint gyengülése is a magasabb üzemanyagárak irányába hathat.
A választás óta nem volt ilyen drága az euró – befűtött a forintnak az elszálló olaj- és gázár
Nagyot gyengült a hét elején a hazai fizetőeszköz, az energiaárak ismételt drágulása tarthatja nyomás alatt a kurzust. Egy euróért 366 forintnál is többet kértek kedd délelőtt, a dollárt 317 felett váltják.
Üzemanyagárak: még jöhet újabb fordulat
Minden még nincs veszve, a most bejelentett szerdai drágulás nem biztos, hogy egy új vágta kezdete.
A nap folyamán az olajár kisimult. Az olaj ára lényegében stagnált – jelentette a Bloomberg hírügynökség, miközben egyre több jel utal arra, hogy közel lehet a megállapodás a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom helyreállításáról, még akkor is, ha Oroszországtól Iránig fokozódnak a feszültségek.
A West Texas Intermediate (WTI) hordónként 82 dollár alatt forgott, miután a kereskedés korábbi szakaszában akár 3 százalékkal is emelkedett. A határidős árfolyamok rendkívül érzékenyen reagálnak minden olyan hírre, amely előrelépésre utalhat a kulcsfontosságú energetikai szűk keresztmetszet újbóli megnyitásáról szóló megállapodás felé. Az árak azt követően ugrottak meg, hogy Donald Trump amerikai elnök széles körű új követeléseket fogalmazott meg Iránnal szemben, bizonytalanná téve egy esetleges megállapodás kilátásait.
Pakisztán védelmi minisztere ugyanakkor kedden azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Irán „közel áll valamiféle megállapodáshoz” a szoros ügyében. Az Omán és Irán — a két, a térségben parti vizekkel rendelkező ország — közötti tárgyalások szintén előrehaladott szakaszba jutottak – jelentette az Al Jazeera a katari külügyminisztérium egyik szóvivőjére hivatkozva.
Délutánra a forint is valamelyest magához tért, és este az euró ellenében 364,8 körüli szinteken forgott.