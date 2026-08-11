Üzemanyagárak – aki meglepődött tegnap, az ma már nem, de örülni nem fogunk a változásnak

Sokaknak meglepő lehetett, hogy a tegnapi bejelentés szerint nem változtak a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árai, így a hétvége után változatlan beszerzési árakkal indult a hét. Ma kiderült, ez nem így folytatódik szerdán, és a változásnak nem fognak örülni az autósok.

Üzemanyagárak – hirtelen újra elborult az ég Fotó: Imaginechina via AFP

A holtankoljak.hu oldalon közölték az új árakat. A bejelentés szerint szerdán a benzin beszerzési ára nem változik, a gázolaj ára azonban emelkedik, mégpedig bruttó 6 forinttal.

A mai országos átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 576 Ft/liter

Gázolaj: 658 Ft/liter

– ismételték meg.

Hétfőn még arra mutatott rá az oldal, hogy a szombati nagykereskedelmi árcsökkentés hatása a mai kiskereskedelmi átlagárakban már megjelent. A múlt hét második felére még az volt a jellemző, hogy a nemzetközi hírek az üzemanyagárak mérséklődését segítették, hiszen éltek a remények a Hormuzi-szoros újranyitására. Ezt a nemzetközi energiaszállítási ütőeret korábban lezárta a február végén kitört iráni háború, és ez világszerte az olajárak felszökéséhez vezetett.

Ezen a héten azonban már kevésbé optimista hírek érkeztek.

Az olajárak több mint 1 százalékkal emelkedtek kedden, miután halványultak az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodással kapcsolatos remények. Hétfőn az európai földgázárak már mintegy 13 százalékkal emelkedtek.

A fejlemények a forint árfolyamának sem használtak, és a forint gyengülése is a magasabb üzemanyagárak irányába hathat.

A választás óta nem volt ilyen drága az euró – befűtött a forintnak az elszálló olaj- és gázár

Nagyot gyengült a hét elején a hazai fizetőeszköz, az energiaárak ismételt drágulása tarthatja nyomás alatt a kurzust. Egy euróért 366 forintnál is többet kértek kedd délelőtt, a dollárt 317 felett váltják.

Üzemanyagárak: még jöhet újabb fordulat

Minden még nincs veszve, a most bejelentett szerdai drágulás nem biztos, hogy egy új vágta kezdete.

A nap folyamán az olajár kisimult. Az olaj ára lényegében stagnált – jelentette a Bloomberg hírügynökség, miközben egyre több jel utal arra, hogy közel lehet a megállapodás a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom helyreállításáról, még akkor is, ha Oroszországtól Iránig fokozódnak a feszültségek.