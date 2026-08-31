Hivatalos bejelentés: mostantól titokban marad Magyarországon, hogyan változik az üzemanyag ára – nem hozzák nyilvánosságra többé a nagykereskedők döntését

Teljesen átalakítja tájékoztatási rendszerét a Holtankoljak.hu, és a jövőben a nagykereskedelmi üzemanyagárak helyett a tényleges kiskereskedelmi átlagárakat közli. Az autósok így közvetlenebb képet kaphatnak arról, mennyibe kerül a benzin és a gázolaj a magyarországi kutakon.

Új rendszerben közli az üzemanyagárakat a Holtankoljak.hu/ Fotó: Mónus Márton / Reuters

A portál közleménye szerint a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása az utóbbi időszakban elvált egymástól, ezért a korábbi módszer helyett a tényleges kútárakra helyezik a hangsúlyt.

A változás legfontosabb eleme, hogy a jövőben minden hétköznap délelőtt 10 óráig megjelennek az aznapi országos kiskereskedelmi átlagárak a Holtankoljak.hu kezdőoldalán. A portál adatbázisa alapján számított átlagárak mellett az előző naphoz viszonyított változásról hírlevélben is tájékoztatást adnak.

A nagykereskedelmi üzemanyagárak háttérbe szorulnak

A Holtankoljak.hu kivezeti a forintosított nagykereskedelmi árak rendszeres közlését. A portál szerint ennek oka, hogy a nagykereskedelmi árak alakulása már nem feltétlenül tükrözi közvetlenül azt, hogy a fogyasztók milyen árakkal találkoznak a benzinkutakon.

A nagykereskedelmi adatok ugyanakkor nem tűnnek el teljesen: a közlemény szerint ezek az információk a regisztrált partnerek, köztük a töltőállomás-tulajdonosok számára továbbra is elérhetők lehetnek. A tankolók számára viszont a tényleges kútárak válnak elsődlegessé.

Az új rendszer másik fontos eleme az árszórás bemutatása lesz.

Az országos átlagárak mellett rendszeresen közlik majd azt is, mekkora különbség van a legolcsóbb és a legdrágább töltőállomások árai között.

Ez a gyakorlatban azért lehet fontos, mert ugyanazon üzemanyagért jelentős eltéréssel is fizethetnek az autósok attól függően, melyik kúton tankolnak. Az átlagár ezért önmagában nem feltétlenül mutatja meg, milyen széles sávban mozognak a tényleges fogyasztói árak.

A Holtankoljak.hu tervei között szerepel az üzemanyagárak változására vonatkozó előrejelzések visszavezetése is.

A portál megpróbálja majd jelezni, hogy egy adott héten inkább áremelkedés vagy árcsökkenés várható a magyarországi kutakon.

A mostani átalakítással így egyértelműen a tankolók által közvetlenül érzékelhető árak kerülnek a középpontba. A cél az, hogy az autósok naprakészebb képet kapjanak arról, mennyibe kerül ténylegesen a benzin és a gázolaj a kutakon, és ne közvetett adatokból kelljen következtetniük a változásokra.