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Hivatalos bejelentés: mostantól titokban marad Magyarországon, hogyan változik az üzemanyag ára – nem hozzák nyilvánosságra többé a nagykereskedők döntését

Megváltozik, hogyan tájékozódhatnak az autósok a benzin és a gázolaj áráról. A Holtankoljak.hu ezentúl a valós kiskereskedelmi árakat helyezi a középpontba, és az üzemanyagárak közötti különbségeket is rendszeresen bemutatja.
VG
2026.08.31., 14:53
Fotó: Reuters

Teljesen átalakítja tájékoztatási rendszerét a Holtankoljak.hu, és a jövőben a nagykereskedelmi üzemanyagárak helyett a tényleges kiskereskedelmi átlagárakat közli. Az autósok így közvetlenebb képet kaphatnak arról, mennyibe kerül a benzin és a gázolaj a magyarországi kutakon.

Queues at Hungarian Gas Stations üzemanyagárak
Új rendszerben közli az üzemanyagárakat a Holtankoljak.hu/ Fotó: Mónus Márton / Reuters

A portál közleménye szerint a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása az utóbbi időszakban elvált egymástól, ezért a korábbi módszer helyett a tényleges kútárakra helyezik a hangsúlyt.

A változás legfontosabb eleme, hogy a jövőben minden hétköznap délelőtt 10 óráig megjelennek az aznapi országos kiskereskedelmi átlagárak a Holtankoljak.hu kezdőoldalán. A portál adatbázisa alapján számított átlagárak mellett az előző naphoz viszonyított változásról hírlevélben is tájékoztatást adnak.

A nagykereskedelmi üzemanyagárak háttérbe szorulnak

A Holtankoljak.hu kivezeti a forintosított nagykereskedelmi árak rendszeres közlését. A portál szerint ennek oka, hogy a nagykereskedelmi árak alakulása már nem feltétlenül tükrözi közvetlenül azt, hogy a fogyasztók milyen árakkal találkoznak a benzinkutakon.

A nagykereskedelmi adatok ugyanakkor nem tűnnek el teljesen: a közlemény szerint ezek az információk a regisztrált partnerek, köztük a töltőállomás-tulajdonosok számára továbbra is elérhetők lehetnek. A tankolók számára viszont a tényleges kútárak válnak elsődlegessé.

Az új rendszer másik fontos eleme az árszórás bemutatása lesz. 

Az országos átlagárak mellett rendszeresen közlik majd azt is, mekkora különbség van a legolcsóbb és a legdrágább töltőállomások árai között.

Ez a gyakorlatban azért lehet fontos, mert ugyanazon üzemanyagért jelentős eltéréssel is fizethetnek az autósok attól függően, melyik kúton tankolnak. Az átlagár ezért önmagában nem feltétlenül mutatja meg, milyen széles sávban mozognak a tényleges fogyasztói árak.

A Holtankoljak.hu tervei között szerepel az üzemanyagárak változására vonatkozó előrejelzések visszavezetése is. 

A portál megpróbálja majd jelezni, hogy egy adott héten inkább áremelkedés vagy árcsökkenés várható a magyarországi kutakon.

A mostani átalakítással így egyértelműen a tankolók által közvetlenül érzékelhető árak kerülnek a középpontba. A cél az, hogy az autósok naprakészebb képet kapjanak arról, mennyibe kerül ténylegesen a benzin és a gázolaj a kutakon, és ne közvetett adatokból kelljen következtetniük a változásokra.

Ebben a pillanatban érkezett a hír, teljes fordulat készül péntektől a benzinkutakon: új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon – ezt most már ki kell várni

Már csak egyet kell aludni és könnyen lehet, hogy olcsóbban lehet tankolni Magyarországon. Az biztos, hogy a nagykereskedők döntöttek az új üzemanyagárakról, a kérdés, hogy mit kezd ezzel a Mol.

 

Energiabiztonság

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